Брискет в тыкве, соус из цветочной пыльцы и пловный рейв: ресторанный дайджест

Отказываемся отпускать лето! Сохранить тепло — хотя бы внутри — помогут пиво с раками, речные круизы (с роялем и заячьими почками!) и богатые на калории обновления меню (ягненок в портвейне и спагетти с костным мозгом!).
Cruise by Kuznyahouse
В этот уикенд двухпалубный круизный лайнер от команды KUZNYAHOUSE уходит в последние рейсы в этом году! Выбирайте, как сказать свое «прощай» до следующего судоходного сезона: можно устроить дневную вечеринку в 14:45, поймать закат с диджеями CIÉL: Aksi, Tachy, Lovesome (суббота) и Sonya Esa (воскресенье) в 17:30, поужинать под аккомпанемент рояля в 20:30 или встретить полночь на финальных дискотеках KTO DJ? pres. HOTLINE (пятница) и Bunga Bunga! ZokZok b2b Zlaman (суббота).
Английская наб., 56А
Smoke BBQ Backyard
В воскресенье отправляемся на тыква-вечеринку! С 12:00 до 18:00 в Smoke BBQ — техасское барбекю осень-эдишн: играем в бирпонг, согреваемся бурбоном, забираем на память кадры из ретро-фотобудки и добываем бета-каротин из тыквенного меню от бренд-шефа Алексея Каневского. В меню салат с каштанами и пармой, суп с трюфельным яйцом и даже фирменный брискет в целой тыкве! И не уходите без десерта: будет легендарный американский кленовый тарт с пеканом.
Рубинштейна, 11
«Игла»
Пловный рейв! Как вам такой план на воскресенье? С 17:00 за пультом listening-бара «Игла» — гастропродюсер и соавтор чебуречных «У Ларисы» Мария Федулина, а вместе с ней — ультимативный стартер-пак: лагман, плов на дровах и хит-парад фирменных настоек.
Гороховая ул., 47Б
Jam Café
Обновление под стать званию парижского бистро! В этом сезоне у бренд-шефа Сергея Гальцева (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024) на роскошном фарфоре Villeroy&Boch красуются картофель по-лигурийски и ягнёнок в соусе порто, под шампань только так улетают барбажуаны со шпинатом и моцареллой, а из разгоряченной печи выходят лазанья, фермерский цыплёнок и морковь с кремом из овечьего сыра.
пр. Римского-Корсакова, 22
Harry Not Original Pub
Англичанин Гарри — гражданин мира, поэтому до 5 октября отмечает Октоберфест как баварец со скандинавскими корнями. Пиво с восьми кранов закусывает бретцелями, купатами из оленины и дюжиной раков в бульоне. А в компанию к себе позвал Валеру Дятлова, который 4 октября с 21:00 до 1:00 будет ставить рок-этнику на виниле из своей домашней коллекции.
ул. Восстания, 19
TSUNAMI
1 октября отмечаем День Саке — вместе с главным амбассадором напитка (и всей японской гастрокультуры) Кадзухико Кидзимой. Бренд-шеф и владелец бара Takadaya в 19:00 приготовит традиционные спешл-закуски (куриное филе с огурцом в ореховым соусе и прессованные суши со скумбрией!) и проведет лекцию о философских отношениях саке и японцев. А чтобы задобрить рисовых духов, поучаствуем в ритуале Kagami Biraki — торжественном разбитии бочки саке деревянным молотком (конечно же, с последующей дегустацией).
Лиговский пр., 37
Inner
2 октября идем на ужин от грека Стаматиса Цилиаса, бренд-шефа московского ресторана Molon Lave. Обладатель почетной награды за вклад в греческую гастрономию от министерства туризма Греции и премии ЮНЕСКО за социальный вклад представит карпаччо из дорадо с соусом из мастихи, цветочной пыльцы и каперсов, традиционный коккинисто из кролика в винном соусе и кебабы из трески в томатном соусе с кремом из сельдерея, кудрявой капусты и кислого яблока.
Пионерская, 31
Von Witte
Пара, которую нельзя прогулять: вечером 2 октября в «Гранд Отеле Мойка 22» остановится московский институт джинологии! Кирилл Алешин и Аркадий Аверьянов из бара Ginstitute будут интеллектуально внедрять джин в авторские коктейли: от кардамонового хайболла с белым вином и болгарским перцем до негрони тройной ягодности (малина, вишня и брусника). Полное меню ищите в вашем студенческом билете!
наб. реки Мойки, 22
AGA
Шеф-повар Павел Сухопаров основательно взялся за итальянское направление ресторана AGA (налаживание межкультурных связей на кухнях Уиллиама Ламберти и Луиджи Маньи не прошло даром!). В пору к сезону холодов теперь варят пьемонтский суп с томлеными в красном вине говяжьими ребрышками и лопаткой, спагетти с вялеными томатами гарнируют костным мозгом, а лазанью готовят с уткой и чипсами из маринованных артишоков. Причем последних здесь теперь — целое меню: артишоки-фри, жаренные на гриле, в виде карпаччо, томленые по-римски и даже запеченые а-ля пармиджана.
пр. Добролюбова, 16к2
Nordic
Да начнется царская охота! Бродить по лесу в поисках дичи и грибов не придется — 3 октября все уже будет на столе, накрытом рестораном Nordic на царскосельской Императорской Ферме: тартар из косули с икрой ряпушки, патэ из кролика с маринованными лисичками, веллингтон из оленя и пряный яблочный пирог с инжиром. Перед ужином будет и культурная программа — в 18:00 для гостей проведут экскурсию по выставке современного искусства в рамках проекта «Арт-Ферма Царского Села».
г. Пушкин, ГМЗ «Царское Село»
Soul Babe
Хоа-хоа-хоа… Пришла пора согревающих напитков — в версии шеф-бармена Нателлы Кохраидзе. Сезонный раф готовят на основе сливочного соуса из арахисовой халвы и мака. Ассорти глинтвейнов разливают в стаканчики to go с дополнительным пакетиком специй (вам красный с сандалом и бобами тонка или белый с розмарином и яблочной водой?). А для тех, кто предпочитает горячему горячительное, смешивают «Сестру Иисуса» — копченый твист на «Кровавую Мэри» с устричным соусом, кимчи и кунжутом.
ул. Восстания, 22
Gravity Project и «Рыбные Правила»
Где могли бы встретиться рыбный магазин и сидрерия? На трехчасовом круизе в стиле а-ля рус — с безлимитным сидром и медовухой (20 сортов собственного производства!) и фуршетом с блюдами трех эпох русской кухни! 4 октября в 14:00 поднимаемся на борт теплохода, где уже будут ждать самовары, кокошники, музыканты и столы, ломящиеся от яств: почки заячьи верченые, полбяные крокеты со шкварками, икряники, драники с селедочным тартаром и печоночный торт.
Синопская набережная
Yukari
Создатели кафе японских десертов «Тайяки» нашли вдохновение в лапше и открыли трушую раменную у Московского вокзала. Варят традиционные сио и сёю рамены, хаката рамен на 20-часовом бульоне с черным чесночным маслом, а также фьюжн-версии: сырный и томатный. Закусить предлагают капустой с юдзу и пармезаном, традиционной закуской из тушёных с лимоном овощей кимпира и десертной грушей су-вид с шалфеем. А еще здесь придумали фирменный айс-дринк — фильтр-кофе (используют яркую анаэробную Колумбию Катуррон), смешанный с домашними кордиалами. Вариантов масса: цитрус с перецем, лимон с шафраном или бузина с кедром.
Полтавская ул., 10
Choice
CHE Group держат курс на ориентализм — на этот раз воплощенный в новом лаунж-баре на Литейном. Кухня бренд-шефа Дениса Прохорова (CHANG) дает восток (и понимает его максимально широко — от Марракеша до Киото). Гимлет с тархуном в трех текстурах закусываем марокканскими овощными маринадами, тайский «Космополитен» на чили-водке рифмуем с кешью в том ям-глазури, а к белому рому с грейпфрутом и кинзой берем ягненка болоньезе с криспи баклажаном.
Литейный пр., 28
