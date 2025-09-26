Брискет в тыкве, соус из цветочной пыльцы и пловный рейв: ресторанный дайджест

Nordic

Да начнется царская охота! Бродить по лесу в поисках дичи и грибов не придется — 3 октября все уже будет на столе, накрытом рестораном Nordic на царскосельской Императорской Ферме: тартар из косули с икрой ряпушки, патэ из кролика с маринованными лисичками, веллингтон из оленя и пряный яблочный пирог с инжиром. Перед ужином будет и культурная программа — в 18:00 для гостей проведут экскурсию по выставке современного искусства в рамках проекта «Арт-Ферма Царского Села».

г. Пушкин, ГМЗ «Царское Село»