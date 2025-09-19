Осьминог с дыней, купаты-масала и тульский пряник: ресторанный дайджест

D.O.M. AKYAN × ÇAVA

Всю неделю с 22 по 28 сентября резиденция гастротусовщиков Çava Disco в отеле Аkyan целиком и полностью отдана любимому напитку «Сержа» — негрони! Свои вариации на культовый коктейль представят все резиденты диско-дома («Гарри» добавляет банан и бурбон, а «Витя» — вермут на пихте и шиповник!), а также дружественные бары: исторический с какао от возрожденного «Медведя», парфюмерный с ветивером от минского Soprano и дынный от Catch 22 (эксклюзивное превью бара-фонотеки!). И обратите внимание на четверг — в Chez Serge с 19:00 будут коктейли на кампари от Дарьи Куксиной и джаз на виниле от трио Валеры Дятлова, Евгения Литвяка и Антона Боярских.

ул. Восстания, 19