Осьминог с дыней, купаты-масала и тульский пряник: ресторанный дайджест

Рестораны и бары Петербурга составили нам генеральный гастроплан на неделю: успевайте приобщиться к искусству импрессионистов, найти достойную пару 13-летнему бордо и возродить Римскую империю!
Marso Polo
La Vendemmia в самом разгаре! Итальянский праздник сбора винограда по версии домашней траттории Антонио Фреза — лучшие бутылки, привезенные сомелье Кириллом Кравченко прямиком с крымских виноделен, спешл-меню от шефа (все с виноградом!) и музыкальная dolce vita от группы «Лайт». Именно такая программа ждет нас 19 сентября в 19:00.
наб. канала Грибоедова, 2В
Futurist
Первый сольный проект шефа-ресторатора Алексея Алексеева продолжает исследовать, что такое истинный петербургский бранч. 20 сентября свой ответ даст новый ресторан-усадьба «Огородники». С 12:00 до 17:00 шеф Константин Колосов будет хлебосольно кормить домашними щами и тульскими пряниками.
Барочная ул., 6
AF Brew Taproom
Отмечаем Октоберфест «не отходя от кассы» — прямо на пивоварне AF Brew! 20 сентября в тапруме все будет по баварским канонам: брецели, колбаски (карривурст-дог и купаты-масала!), живая музыка и литровые кружки лимитированного Märzenbier (опустошаем на скорость!).
Курляндская ул., 48
«Ателье tapas&bar»
В эту субботу весь мир отмечает День паэльи! Пока в Валенсии собирают последний урожай риса, в тапас-баре на Петроградке его будут готовить с морепродуктами на большой сковорде под сочные испанские ритмы. Первый аккорд музыканты дадут в 19:00.
ул. Лахтинская, 8
Saro
В любимом ресторане всех гастрогиков Петроградки — очередной уикенд великих винных пейрингов! На этих выходных откупоривают магнумы бордо Château Tronquoy-Lalande Rouge 2012 года и готовят инжирное меню от шефа Марии Дементьевой: страчателла с ежевикой, томлёная утка с трюфельным пюре и тирамису — все с сезонной смоковницей!
наб. Адмирала Лазарева, 22
Teya Neo
Каждый вечер этого уикенда, с 19 по 21 сентября, шеф Валерий Порядин в своем авторском бистро кормит сетом из осьминога в трех формах: карпаччо с кремом из батата и гремолатой из перца рамиро, на японском гриле робата с соусом из лука-порея и жареный с баклажанами и самодельной фетой.
ул. Маяковского, 16
Mia Strada
До конца недели в итальянском дворике славят-величают осенний урожай. Будет много вина (хвоя со смородиной из Тосканы и сливочная ириска из Эльзаса!) и еще больше инжира: с бураттой и икрой из бальзамика, в виде карпаччо и в мятом пироге с камамбером. А на десерт — живая музыка (заиграет 20 сентября в 20:00) и ганаш с персиками и оливковым маслом.
ул. Восстания, 19
«Футура»
Бистро «Футура» вместе с новой выставкой «Шедевры мастеров Парижской школы» в Bashmakov Gallery приобщают нас к прекрасному: до 30 сентября идем на французское спешл-меню, вдохновленное сотней впервые привезенных в Петербург работ Дали, Пикассо, Матисса и Шагала. В первую половину дня подают крепы с беконом, укрытые лимонным беарнезом, и карамелизированную бриошь с черникой и кремом шантильи. А для вечернего сценария подготовили салат с мидиями и кремом из артишоков, карпаччо из утки с дыней и картофельный гратен с перечным соусом.
наб. реки Карповки, 5к36
D.O.M. AKYAN × ÇAVA
Всю неделю с 22 по 28 сентября резиденция гастротусовщиков Çava Disco в отеле Аkyan целиком и полностью отдана любимому напитку «Сержа» — негрони! Свои вариации на культовый коктейль представят все резиденты диско-дома («Гарри» добавляет банан и бурбон, а «Витя» — вермут на пихте и шиповник!), а также дружественные бары: исторический с какао от возрожденного «Медведя», парфюмерный с ветивером от минского Soprano и дынный от Catch 22 (эксклюзивное превью бара-фонотеки!). И обратите внимание на четверг — в Chez Serge с 19:00 будут коктейли на кампари от Дарьи Куксиной и джаз на виниле от трио Валеры Дятлова, Евгения Литвяка и Антона Боярских.
ул. Восстания, 19
Tondo
Пора подумать о Римской империи! 24 сентября в Tondo остановится «Христофор» — кочующий поп-ап-ресторан гастропродюсера Артема Балаева. Команда шефов во главе с Антоном Исаковым создала византийское меню из 17 блюд в формате to share. Сопровождать долму с уткой, томленого ягненка и пахлаву из печи будут авторские коктейли от Юлия Шилина (ладан с кокосом!), греческая рецина и колд брю на пастушьем чае. Согласно дресс-коду надеваем кружево и собираемся за большим столом пробовать три курса гастропар (осьминог с дыней! фокачча с заатаром! финики с фетой!) и рассуждать о взаимовлиянии культур средиземноморского региона под фолк-джаз от играющего вслепую оркестра.
Большая Зеленина ул., 18
Blackchops
Собственный стейк-клуб английского паба от Dreamteam местом своего заседания 25 сентября выбрал Италию. Вместе с бренд-шефом Ильей Бурнасовым экскурсоводами выступят шеф Николай Вовчинский и управляющий Роберто Равоне из московского ресторана Loro. Готовимся к мясу при помощи крудо из сибаса с капонатой, потом приступаем тальяте из вырезки с белыми грибами и трюфельной пасте каламарата с тартаром, а полируем все рикоттой с апельсином и фисташками.
наб. реки Фонтанки, 5/2
Tagliatella Caffe
25 сентября с 19:00 за стойкой женского аперитивного проекта от Follow the Rabbits архитектуру напитков будет проектировать коктейльное бюро «Авангард». Бартендер Даниил Репов и совладелец Василий Марков представят кроссоверы барной классики: черносмородиновый «Кир-негрони», «Американо на пляже» с сырной пеной и безалкогольная пина-базилик-колада.
Литейный пр., 61
Meat_Coin Country Club
26 сентября в 20:00 едем в Комарово поздравлять с днем рождения бренд-шефа Арифа Найджи — магистра огня и мяса, прошедшего путь из родной Анталии через легендарный стамбульский стейк-хаус «Гюнайдин» до Москвы и Петербурга, где теперь заворачивает карпаччо в рулеты и инкрустирует рибай золотом. Чествуем именинника реками игристого, фанк-каверами от группы «Кто бы мог подумать?!», грилем под открытым небом и станцией «собери блюдо сам» вместе с су-шефом.
Приморское ш., 466
