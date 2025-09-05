Ризотто в казане, соус из устрицы и жареный арбуз: ресторанный дайджест

Grain

Прогноз на бранч этого воскресенья — будет красиво и деликатесно: европейские сыры и шаркутерия от импортеров «Как вы это привезли?» на винтажной посуде из коллекции магазина «Моменты». В 13:00 под бокал просекко будьте готовы отдегустировать: салат с сесиной и заправкой из портвейна, овечий сыр с трюфелем в паре с цветными томатами и песто из трех видов зелени, брокель каас трехлетней выдержки с ревеневым вареньем и козий тартуфо с ванильным медом и чипсами из фундука.

ул. Моховая, 12