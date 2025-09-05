Ризотто в казане, соус из устрицы и жареный арбуз: ресторанный дайджест

Начинаем осень с недели гастрофестивалей — чествуем хамон, бельгийское пиво и свиную рульку!
«Карл и Фридрих»
На самой большой террасе Петербурга (1000 посадочных мест!) — в пивном саду на Крестовском — в эту пятницу закатят подобающего масштаба фестиваль свиной рульки! Можно есть на скорость, а можно — просто в удовольствие. Главное, вместе с лагером или шнапсбиром из профессиональной литровой кружки.
Южная дорога, 15
Trappist
Брассерия от Dreamteam c 5 по 7 сентября проводит уикенд настоящего бельгийского пива. Начнут с сабража и салюта, продолжат живой музыкой и пивной лотереей, а закончат — гигантской паэльей и бирпонгом. Место действия — превращенная в фестивальную улицу веранда, в меню — спешлы на открытом огне от шефа Романа Клюквина (краб-доги, луизианские креветки, гребешки с сыром раклет и жареная барабулька!), на кранах — лучшие сорта из страны картошки фри, вафель и Эркюля Пуаро.
ул. Радищева, 36
Nola Jazz Bar
Новоорлеанский проект барной команды Follow the Rabbits теперь завлекает не только ежедневным джазом, но и ежемесячным спешл-меню. На коктейльной повестке сентября — брутальный микс бурбона, коньяка и вермута на инжире с бальзамическим кремом и еще безалкогольный арбузный спритц, а на гастрономической — перчики падрон, утиный паштет с инжиром и жареный арбуз с мороженым.
Волынский пер., 2
«Ателье tapas&bar»
День хамона в тапас-баре на Петроградке растянется на три — с 5 по 7 сентября. Традиционный для испанского города Монестерио праздник отметят люксовой ногой иберийского хамона трехлетней выдержки — как в чистом виде, так и вместе с картофельными чипсами или с сезонным инжиром и страчателлой.
ул. Лахтинская, 8
Solids
Команда по спасению вашего воскресного бранча: классный спешелти-кофе от «Сварщицы Екатерины», свеженькие слойки, брауни и круассаны от «Подписных булочек» и оранжевая терраса бильярд-бара Solids в качестве места действия. Бонусом — специальные сборные завтраки от шефа Романа Киселева. Стартуем в полдень и не торопимся до 18:00.
Гатчинская ул., 16
«Старт»
Женский велоклуб «Сайклгёлз» устраивает воскресный кофейный заезд на 25 км по маршруту, пролегающему от спорт-кафе «Старт» (сбор в в 10:30!) до шоурума it's my!bike на набережной канала Грибоедова, 71. До и после райда будут угощать фильтром, а еще дадут скидку на велоаксессуары.
Газовая ул., 10
Grain
Прогноз на бранч этого воскресенья — будет красиво и деликатесно: европейские сыры и шаркутерия от импортеров «Как вы это привезли?» на винтажной посуде из коллекции магазина «Моменты». В 13:00 под бокал просекко будьте готовы отдегустировать: салат с сесиной и заправкой из портвейна, овечий сыр с трюфелем в паре с цветными томатами и песто из трех видов зелени, брокель каас трехлетней выдержки с ревеневым вареньем и козий тартуфо с ванильным медом и чипсами из фундука.
ул. Моховая, 12
Bellevue
Бренд-шеф Николай Хвалынский специально для фестиваля устойчивой гастрономии «О2» наладил на своей кухне безотходное производство: из овощных очисток получаются чипсы, которые подают к хумусу с винегретом из соленых овощей, а из рыбных костей, креветочных панцирей и пахты готовят соус к террину из трех рыб в капустных листьях. Аттракцион на десерт — «Битое яблоко» из мусса с рисовым грибком коджи и конфитюра из черненого яблока. Экоменю действует до 14 сентября.
наб. р. Мойки, 22
KOI
11 сентября в 20:00 ваш ужин будет в руках двух шефов: Виталия Хегая и Константина Кима. 12 курсов на полном доверии к мастерам азиатской кухни логично простроены от холодного к горячему, от легкого до насыщенного, от бульона до десерта. Ещё одна возможность стать участником омакасе-представления будет 25 сентября.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Cristal
Шеф Валерий Порядин принимает гостей — Дмитрия Богачева и команду его именного ресторана Mr.Bo. 11 сентября в 20:00 они приготовят паназиатский сет-ужин, в котором будут томат с кукурузным майо, утка в инжирной глазури, зубатка в мисо карамели с соусом из устрицы и тарталетка с клубникой и васаби.
Синопская наб., 10
Jerome
Команда Jerome готовит вау-выезд в Новгородскую облать — на фабрику «Крестецкая строчка». 12 сентября нас ждет экскурсия и aperitivo с шампанским, красивый обед от Павла Циклинского на траве под открытым небом (если погода будет не против) и живая музыка. Едем на тартар с черным трюфелем, карпаччо из свежих артишоков с пармезаном, ризотто с белыми грибами в казане, бистекка из кьянины и запеченый в углях картофель с копченым маслом и четверговой солью.
Takadaya
13 сентября отсчитает третий год, как Кадзу Кидзима в своем камерном саке-баре превращает путешествие в «Севкабель-Порт» в путешествие в Японию. С 17:00 в сборе будет вся команда: бренд-бартендер Юта Инагаки встанет за стойку с праздничными коктейлями — на сётю с арбузом и солью ситими или на джине с черникой и фундуком — а шеф Кадзу приготовит целое меню из живого карпа — сашими, рамен и тушеного в соевом соусе. Звездным гостем вечера станет нихонсю — прилетевшее прямым рейсом из Японии официальное саке Императорского двора!
Кожевенная лин., 34
«Бейрут»
За ливанской кухней направляемся в кафе, которое уже десятый год готовит аутентичные ближневосточные блюда. В качестве закусок в стол — халуми на гриле — сыр из деревни Матокса с кабачком, тыквой, гранатовым соусом и зёрнами граната и блюдо под названием ичли-кёфте (в Ливане — киббе). Это зразы в форме лимона из булгура с начинкой из фарша, колотого грецкого ореха с корицей, мускатным орехом и кориандром. Еще берём юнкар беенди (в переводе «султан одобрил»), в основе которого пюре из печёных баклажанов, а сверху — фермерская халяльная вырезка говядины, бланшированная в томатном соусе.
Стремянная ул., 11
«Пикник Гельвеции»
Свой двенадцатый по счету фестиваль-пикник отель «Гельвеция» проведет в тандеме с «Нескучным хором», которому мы будем подпевать 13 сентября с 18:00 до 22:00. Внутренний дворик отеля преобразят к встрече Осенин — старинного русского праздника урожая и проводов лета. Меню друзья-шефы подготовили соответствующее: пироги из корнеплодов пряженцы с утиным фаршем от Александра Богданова из Cafe Claret, ловозерская оленина со свежесобранной морошкой от Светланы Козейко из «Мурманчан», тартар из карельской форели с маринованным редисом и укропным кремом от Максима Ражева из Regions. И вот эксклюзив: Дмитрий Богачев даст тизер меню своего нового проекта FLO (пельмени с уткой и мадлен в шоколаде!).
ул. Марата, 11
