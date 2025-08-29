Улитки со свеклой и окорок с лавандой: ресторанный дайджест

Charlie

Десятый юбилей винного ресторана на канале Грибоедова — это вам не шутки! Вечеринку 30 августа начнут прямо с завтрака: круассаны с кремом из базилика, кукурузная каша с халвой и тост с тамбовским окороком, сыром раклет и лавандой — в сопровождении певицы и актрисы. Далее в 14:00 под живой саунд подадут ланч в духе парижских бистро, где пьют шампань под устрицы, тартар, картофель фри и телячьи щечки. Финальный аккорд в 20:00 поставят музыкант Билли Новик и роскошный французский ужин: утиный паштет со снегом из фуа-гра, судак, маринованный в корице, и башня-крокембуш из профитролей.

наб. канала Грибоедова, 54