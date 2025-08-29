Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Улитки со свеклой и окорок с лавандой: ресторанный дайджест

Вместо грусти об уходящем лете варим варенье, едем в пионерлагерь для шефов и пьем ром в гавайских рубашках.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Beefzavod

Beefzavod

Всю пятницу и субботу мясник-сооснователь Beefzavod Макс Торганов проводит свой селекционный мясной клуб: стейки двухмесячной выдержки из коров голштинской породы в сопровождении спешлов от шефа Антона Феоктистова — молодой фенхель со смородиной, белая свекла с козьим сыром, тост с итальянским салом лардо.

Аптекарский пр., 2

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Teplo

Teplo

В последнюю субботу лета идем варить варенье во двор Дома Композиторов! В большой кастрюле шеф Александр Векшин поженит клубнику, сливу, ревень и розмарин, которые можно будет унести в баночке с собой или попробовать в виде тирамису с хворостом. Перед десертом будут кормить флэтбрэдами с пепперони, мак-н-чиз с пастрами и курой гриль. Старт в 13:00, а в 18:00 к ягодному джему добавится музыкальный — живое выступление хаус-бэнда с возможностью любому гостю-музыканту присоединиться для совместной импровизации.

Большая Морская ул., 45

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Charlie

Charlie

Десятый юбилей винного ресторана на канале Грибоедова — это вам не шутки! Вечеринку 30 августа начнут прямо с завтрака: круассаны с кремом из базилика, кукурузная каша с халвой и тост с тамбовским окороком, сыром раклет и лавандой — в сопровождении певицы и актрисы. Далее в 14:00 под живой саунд подадут ланч в духе парижских бистро, где пьют шампань под устрицы, тартар, картофель фри и телячьи щечки. Финальный аккорд в 20:00 поставят музыкант Билли Новик и роскошный французский ужин: утиный паштет со снегом из фуа-гра, судак, маринованный в корице, и башня-крокембуш из профитролей.

наб. канала Грибоедова, 54

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Muze Garden

Muze Garden

Проводы лета 30 августа репинский ресторан бесконечного отпуска проведет в атмосфере испанской сиесты. С 14:00 при помощи друзей из тапас-бара PINCH под открытым небом приготовят гигантскую паэлью и разольют красную сангрию. Настроения добавят живые DJ-сеты, бадминтон и петанк на зеленой лужайке.

Приморское ш., 471

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Cafe Claret

Cafe Claret

Бренд-шеф Александр Богданов собрал локальный урожай в специальное меню farm to table. Овощно-плодовая корзина — от «Экофермы семьи Гришенковых» из Ленобласти: листья черной смородины перетираются в песто к цветным томатам, для капусты кольраби сметана выдерживается с мисо, цветная свекла делит тарелку с запеченным крылом ската. Другие регионы России не остались в стороне: нагулявшего вкус в дагестанских горах ягненка подают с цветной морковью и соусом из сморчков, а владимирских улиток запекают сразу тремя способами — в том числе с трюфелем и свеклой. Пробуем до 10 сентября — следующая итерация будет уже с другим свежим сбором с полей и огородов.

ул. Марата, 11

Фото предоставлено пресс-службой бара «Пирс 28»

«Пирс 28»

Что общего у Эйса Вентуры и Тайлера Дердена? Гавайская рубашка! Именно об этом тропическом предмете гардероба поведает лекция Александра Юфы в последний день лета. Для полной акуна-мататы команда «бара вечного лета» смешает коктейли на сейшельском роме — по паре на каждый билет. Дресс-кода нет, но, кажется, мы знаем, что вы наденете!

ул. Некрасова, 28

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Sanuki

Sanuki

31 августа в 18:00 new wave-удонная официально откроется так, что услышит вся Гороховая. Внутри — сеты от TONY SOULJAH, Пакет Багетов и WICKED SELECTA, снаружи — электроника от Kaja, Pakovskaya и Slaay из автомобильных сабвуферов. Главного звездного гостя пока не раскрывают, но фирменная хэндмейд-лапша и авангардные коктейли от Василия Маркова будут обязательно.

Гороховая ул., 34

Фото предоставлено пресс-службой We Lodge

Chef's Camp

Лесной лагерь для шеф-поваров разобъет у себя загородный клуб We Lodge с 31 августа по 5 сентября. Мастера городских кухонь будут готовить парные сет-ужины на открытом огне из лесных и фермерских продуктов, а еще исследовать побережье Медного озера и охотиться за грибами с шефом местного ресторана Hvoy Владимиром Батовым в качестве проводника. Состав кэмперов звездный: 1 сентября — Никанор Виейра (Olluco) и Николай Бобров (Tunguska), 2 сентября — Мирко Дзаго (Onest, «Аист», Bro&n) и Давид Эммерле (Grand Cru), 3 сентябоя — Дмитрий Решетников (Mon chouchou, Zazazu) и Дмитрий Голенин (Sage). Бонусом 2 сентября все соберутся на BBQ-афтепати в лесном баре Roots.

Всеволожский район, дер. Медное озеро (60.204027, 30.141417)

Фото предоставлено пресс-службой кафе «Круч»

«Круч»

Кондитер наших сердец Марина Круч адаптировала свои фирменные десерты к сезонному пограничью. К 1 сентября можно будет заказать фирменный медовик-рулет, «развернутый» в элегантный торт, украшенный лепестками василька. А ещё в меню добавился как раз поспевший инжир: на слоеной булочке, в тарталетке с ягодами и миндальным бисквитом и в формате закуски с йогуртом и козьим сыром.

ул. Блохина 6/3

Фото предоставлено пресс-службой CRUISE by KUZNYAHOUSE

CRUISE by KUZNYAHOUSE

Отчаливающий в 23:30 4 сентября ночной круизный рейс обещает быть самым музыкальным в сезоне! Доселе неслыханную караоке-вечеринку зажгут «Нескучный хор» и джаз-фанк-панк трио «Кто бы мог подумать?!». Готовьтесь подпевать крышесносным мэшапам из «Виа Гра», Агутина, «Тату» и Агузаровой.

Английская наб., 56А

Фото предоставлено пресс-службой бара 1642

1642

Камерный французский бар от бар-менеджера bolshoybar Влада Савина в стиле ар-нуво готов открыться официально — и сделает это красиво 4 сентября в 18:00. Вечеринка будет посвящена началу винодельческого сезона в Провансе, поэтому угощать будут молодым вином, а фуршет накроют на роскошной винтажной посуде, предоставленной брендом . И доставайте из чуланов бусы и кружева — это ключевые элементы дресс-кода!

ул. Ленина 16/42

Фото предоставлено пресс-службой бара Von Witte

Von Witte

4 сентября в 19:00 лобби-бар «Гранд Отеля Мойка 22» примет за своей стойкой Ярослава Киндзерского из московского бара Ẽster. Обещают коктейльную романтику, вроде гимлета с персидским сушеным лаймом луми или микса бурбона на горьком израильском шоколаде с артишоковым ликером и вермутом на корице.

наб. реки Мойки, 22

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Ro

Ro

5 сентября в азиатском проекте Антона Исакова пройдет гостевой ужин Никиты Рендино — бренд-шефа московских ресторанов Глена Баллиса Sangre Fresca и Claudia. Ждем сашими ролл, татаки из вагю, крабкейк с красной икрой и корейское «огненное мясо» бульгоги из ребра бычка с мисо кукурузой. Красивый десертный финал — йогуртовое бланманже.

наб. реки Мойки, 44

Фото предоставлено пресс-службой Vokzal 1853

«Мы с Невы»

6 сентября на площадке Vokzal 1853 состоится форум, собирающий культурные и общественные молодежные организации со всей страны. В программе значятся воркшопы по звукорежиссуре, мастер-классы по ручной анимации и лекции от профессионалов из разных креативных сфер — в том числе  руководитель креативного отдела  Befree Алёна Повышева, музыкант и сонграйтер DenDerty (Денис Бурашников), режиссер Федор Балабанов, блогер и экскурсовод Павел Перец.

наб. Обводного канала, 118С

