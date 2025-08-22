Цукини в газировке, копченая вишня и вермут с песто: ресторанный дайджест

CRUISE by KUZNYAHOUSE

Спортивный уикенд на круизном лайнере! На субботних рейсах играем в теннис на верхней палубе вместе с Sunday Tennis Club. Ребята организуют корт, привезут мерч, а DJ Якуб задаст бит для ударов ракеткой.

В воскресенье же занимаемся йогой и функциональными тренировками под присмотром фитнес-студии Power Peach. ЗОЖ-перекус обеспечат детокс-соки, иммунные шоты и кокосовый смузи на банановом молоке от команды Nothing Fancy.

Английская наб., 56