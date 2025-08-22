Цукини в газировке, копченая вишня и вермут с песто: ресторанный дайджест

Стоим на гастрономической страже грядущей недели: как насчет сыграть в теннис на корабле, поужинать на царскосельской ферме и потанцевать в бывших цехах завода «Степан Разин»?
«Банщики»
В ресторане русской кухни при Дегтярных банях шеф Станислав Левохо представил родные сердцу дачные вкусы в современной форме: хумус делают из свежего зелёного горошка и подают с садовыми овощами, походную классику — макароны с тушёнкой — облагораживают сморчками и трюфелем, утиную грудку гарнируют морковным булгуром и соусом из копчёной вишни, а самоварное чаепитие подслащают муссом из белого шоколада с чёрной икрой или тартом с миксом ягод и сорбетом из огурца.
Дегтярная ул., 1А
Kira
23 августа на большой зеленой террасе средиземноморского ресторана на Кирочной будет организован винный салон с редкими лотами из Бургундии и Шампани. Весь день можно будет оценить (хоть половиной бокала, хоть целой бутылкой) шампань от шестого поколения семьи виноделов Фера, цитрусовое алиготе от молодого бургундца Эдуарда Конфюрона и пряное красное из апелласьона Вон Романе. А с 19:30 дегустация дополнится лайв-фотосетом и танцевальным битом от диджея Миши Авербаха.
Кирочная ул., 67 стр. 2
Salve
В субботу идем на аперольную вечеринку в по-домашнему гостеприимный ресторан итальянки Франчески Нарди. С 16:00 будем пить любимый летний аперитив, закусывать антипасти и под живую музыку пускаться в традиционный пляс с салфетками.
Басков пер., 2
CRUISE by KUZNYAHOUSE
Спортивный уикенд на круизном лайнере! На субботних рейсах играем в теннис на верхней палубе вместе с Sunday Tennis Club. Ребята организуют корт, привезут мерч, а DJ Якуб задаст бит для ударов ракеткой.
В воскресенье же занимаемся йогой и функциональными тренировками под присмотром фитнес-студии Power Peach. ЗОЖ-перекус обеспечат детокс-соки, иммунные шоты и кокосовый смузи на банановом молоке от команды Nothing Fancy.
Английская наб., 56
Gastroli
Все выходные отмечаем девятилетие винного гастробара с вечной пропиской у Академии Штиглица. Два дня всё будет special: и меню (скерт стейк из хоспера с капустой пак-чой и цветки цукини, начиненные крабом!), и коктейль («Маргарита» с кислым яблоком!), и диджей-сеты (23 августа — от Euka, а 24 — от Texture).
ул. Пестеля, 7
Sight
В качестве разминки перед большим осенним обновлением шеф Дмитрий Устьянцев внес коррективы в меню Sight, проведя сырный своп (прощаемся с запеченым бри и брюностом из сырной тарелки!) и добавив сезонного урожая. Французский тост теперь с карамельным инжиром, севиче из гребешка — с киви, а еще много лисичек: на омлете, гратене, тосте с кремом из вешенок или в салате — с сыром манчего, кислым кешью и цукини, маринованным в газированной воде и масле из петрушки.
Корпусная ул., 28Г
«Забыли сахар One Trinity Place»
Флагманский ресторан вкуснополезной сети «Забыли сахар» галантно принимает у себя бар-леди из Tagliatella Caffe на совместный коктейльный бранч. В это воскресенье с 15:00 до 19:00 гостьи приготовят вишневый кампари спритц, соус песто в виде гимлета на белом вермуте (!) и сухой моктейль на безалкогольном белом вине с зеленым чаем — а также проведут ликбез по каждому напитку и по итальянской культуре аперитивов в целом. Негрони-фонтан Олег тоже прибудет во всей своей красе!
наб. Адмирала Лазарева, 22
«Ателье tapas&bar»
Тапас-бар, спрятавший Барселону в сердце Петроградки, отмечает восьмилетие! Праздновать будут 24 августа с 14:00 в открывающемся только по праздникам укромном дворе — с танцами под DJ-сет Марка Щедрина, горами фирменных тако и реками латиноамериканских по духу коктейлей (в новой барной карте миксуют выдержанную кашасу с туринским вермутом, а в твист на Old Fashioned добавляют кукурузный ликер и шоколадный биттер!)
ул. Лахтинская, 8
Nordic и Drevå
24 августа Императорская Ферма в Царском Селе впервые откроется для большого летнего ужина. Посетить музей-заповедник никак нельзя без соответствующей культурной программы: начнется все с экскурсии по ферме, продолжится каретным заездом по Александровскому парку, а завершится пиршеством под открытым небом с розами, раками (вареными в пиве или в пирогах с лисичками) и ревеневым сорбетом с земляникой на десерт.
г. Пушкин, ГМЗ «Царское Село»
MINA
Итало-ливанский ресторан Арама Мнацаканова на Крестовском острове — первая точка в маршруте гастрофестиваля TANK Gourmet, организованного брендом внедорожников GWM TANK. Специально для него бренд-шеф Джильберто Нассер составил действующее до 12 сентября сет-меню: мини-мезе с хрустящей лепешкой, паста-«бабочки» с начинкой из краба и креветок карабинерос, ребрышки ягненка с сицилийской капонатой и «безе ливанских аристократов» («Графские развалины» версии премиум!).
Спортивная ул., 2
Фестиваль «Антон тут рядом»
27 августа «Севкабель Порт» выступит площадкой музыкального феста в поддержку фонда «Антон тут рядом», оказывающего системную помощь людям с аутизмом. В «золотой» лайнап, составленный музыкантом ZOLOTO, вошли Pompeya, Антоха МС, Татьяна Буланова, Тося Чайкина и много других звучных имен. Еще будут отдельные диджей- и стендап-сцены (среди комиков-участников Саша Малой и Сева Ловкачев), лекторий от «Страдающего Средневековья», тату-зона, маркет и фудкорт. Гастрономические друзья фестиваля — Surf Coffee (тут проводят квест по кофейням, в каждой из которых готовят свой «антонтутрядочный» спешл-напиток) и кафе «Кусь» (здесь создали специальный благотворительный лимонад, часть средств с продажи которого направляется в фонд).
Кожевенная лин., 40Б
Salone pasta&bar
Петербургскому филиалу семьи богемных паста-баров — 5 лет! И отмечать это дело ресторан планирует красиво: 28 августа весь день гостей будут угощать игристым, а в 19:00 накроют праздничный сифуд-ужин: свежие устрицы, ежи и гребешки на закуску, традиционные далматинские спагетти с морепродуктами, томленый осьминог «Алла Лучиана» из Неаполя, а еще рыбная лавка прямо посреди зала, где любую целую рыбину вам тут же приготовят на гриле. Непременные для ресторанного дня рождения живая музыка и огромный торт тоже будут на месте!
наб. реки Фонтанки, 30
AF Brew
Легенда локального крафта, пивоварня AF Brew, родилась в Петербурге 13 лет назад — и эта цифра предвещает нам исключительно счастливый деньрожденный движ вечером 30 августа. С 19:00 во флагманском тапруме разольют лимитированные сорта пива, накормят спешлом от потомственных труженников индийской гастрономии из Chori Eats, набьют бесплатные татуировки, особо счастливому подарят велосипед, а Директор Всего и диджеи Kot AG4T и Nikita Buch настроят высокоэнергичный звук.
ул. Курляндская, 48
