Крампет с угрем и деревянное яблоко: ресторанный дайджест

«Сон»

Сон с четверга на пятницу — вещий, а с 16 на 17 августа — праздничныый! Вечеринка в честь трехлетия ресторана пройдет под акустический чилл, фанк-ритмы от группы «Кто бы мог подумать?!» и заряженный бит от DJ SEMA (YONA PARTY). Танцевать будем с кусочком праздничного торта в одной руке и бокалом спешл-коктейля с малиновым сорбетом — в другой. Подъезжайте к 19:00 и не забудьте получить свой подарок в автомате-хватайке!

Кирпичный пер., 8