Крампет с угрем и деревянное яблоко: ресторанный дайджест

Расширяем культурно-гастрономическую географию: сочинский и цейлонский ужины, бразильская и итальянская вечеринки, выставки художников из Третьяковки и Эрмитажа.
Made in China
Гастроли австралийского шефа Эска Ху (работал у Рене Редзепи и Хестона Блюменталя!) не прошли бесследно! Вместе с шеф-поваром Егором Васильевым они полностью перекроили меню неокитайского ресторана. Всего более 30 новинок, среди которых точно заслуживают хайлайта медовая утка с пряной сливой, «ленивые» рисовые дамплинги Чонг Фан с креветками, крампет с угрём в чёрном перце, ягненок чар-сю с маринованым огурцом и фьюжн-десерт, соединяющий в себе бабл ти и жареное мороженое.
Большая Морская ул., 35
«Мама домой загонит»
Художник Вова Цыган вопрошает: «куда уходит детство?». За ответом идем на его одноименную выставку в ностальгическом русском бистро на «Севкабеле». Показ работ продлится месяц и откроется 15 августа в 20:00 беззаботным вернисажем: DJ Kortez встанет за пульт, Вова проведет мастер-класс по печати линогравюры, а гости попробуют специальное меню блюд из детства художника.
Кожевенная лин., 40
«Бар Разбитых Сердец»
После Бразилии, Португалии и Чили диджей Guillermo Tacidelli приземлится в Петербурге! 15 августа в 21:00 он принесет энергию карнавала в Рио на танцпол «Бара Разбитых Сердец». Будем заряжаться жаркой музыкой и играть в бильярд до самого утра!
ул. Ломоносова, 1
Sight
Знайте своих классиков! Тогда вы точно будете готовы к вечеру 16 августа, когда за летним баром во внутреннем дворе шеф-бармен Петр Потыльчак смешает коктейли-легенды, прописанные в учебниках по миксологии: гимлет по рецептуре начала XX века, «Манхэттен» как он был задуман в Нью-Йорке и имбирно-водочный «Московский мул».
Корпусная ул., 28Г
«Сон»
Сон с четверга на пятницу — вещий, а с 16 на 17 августа — праздничныый! Вечеринка в честь трехлетия ресторана пройдет под акустический чилл, фанк-ритмы от группы «Кто бы мог подумать?!» и заряженный бит от DJ SEMA (YONA PARTY). Танцевать будем с кусочком праздничного торта в одной руке и бокалом спешл-коктейля с малиновым сорбетом — в другой. Подъезжайте к 19:00 и не забудьте получить свой подарок в автомате-хватайке!
Кирпичный пер., 8
«Кофейное»
Спешелти от «Больше Кофе» на Невском принимает в гостях вареную сгущенку в трубочках и орешках от «Трубочерии». Ностальгируем пломбиром с теплыми вафлями под чашку фильтра на террасе весь уикенд 16–17 августа.
Невский пр., 69
JOON
В воскресенье с 16:00 до 19:00 японский поп-ап от команды KUZNYAHOUSE накроет новая волна сомелье из ресторана Saro. Молодое и талантливое трио представит натуральный «лунный» оранж, подобное вишневой газировке игристое от хозяйства Domaine de Grottes и сухое ламбруско (ягодная бомба!). Саундтрек к дегустации обеспечит парижский виниловый меломан Theo Dear.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Do Immigration
Один из старейших винных баров Петербурга пережил месяц вынужденного закрытия в паре с демонтажом веранды и теперь возродился, немного потеряв в меню закусок, но сохранив подборку 60 вин по бокалам и богатую культурную программу. Например, в воскресенье здесь откроется выставка «петербургского Ротко» Виталия Чистякова, центром которой станет гигантский триптих (прямиком со стен Главного штаба Эрмитажа!)
ул. Восстания, 24/27
Muze Garden
Смотрите, какой коктейль родился в коллаборации ресторана Muze Garden и галереи современного искусства Anna Nova: родственный Kinder Bueno микс белого вермута, сливок, какао и орехов. Спешл вдохновлен работами художника Дениса Патракеева, чьи работы до 18 августа можно увидеть как в гостиной ресторана, так и на персональной выставке в галерее Anna Nova.
Приморское ш., 471
PioVerde
21 августа в 20:00 север Италии приедет в Пушкин. Бренд-менеджер винной компании Vinoterra Дарья Пухова познакомит с лучшими виноделами региона, а команда PioVerde поддержит знакомство вкусами Пьемонта, Венето и Лигурии. Начнем с просекко и карпаччо из тунца. Затем ризотто алла миланезе и тартар из креветки и сливы. Финальный штрих — неббиоло из коммуны Ла Морра и филе миньон с копчёным пармезаном.
г. Пушкин, Московский пер., 7/20
AGA
Откладываем шорты и одеваемся по дресс-коду «Коктейль»! 22 августа в 20:00 отправляемся танцевать под ночным небом на террасной вечеринке, пропитанной итальянским шиком: ритмы от диджеев JACOBCUBE и MARK SCHEDRIN (MSC), фонтаны магнумов шампани и джелато в лимонах, прилетевших прямым рейсом с Сицилии.
пр. Добролюбова, 16к2
Italy
23 августа в 12:00 идем на парфюмерный завтрак! Авокадо тост с муссом из пармезана, арбуз с фетой и пробуждающий бокал проссеко выступят достойным комплиментом лекции об истории старейшего французского парфюмерного дома Dorin в исполнении парфюмера Юлии Карповой — она расскажет, как делали первую косметику для Версаля, и даст протестировать редкие лоты бренда.
Виленский пер., 15
«БЮРО»
Идеальный пикник-сценарий — отправиться на природу с бургерами в арт-боксе, расписанном художником Рома Peeks (прошел путь от граффити до Третьяковской галереи!). Внутри на выбор может оказаться готовый сет на двоих или набор для барбекю со всеми ингредиентами для бургера в вакуумной упаковке.
Средний пр. В.О., 53
TEYA NEO
План на 28 августа — черноморский гастрольный ужин в гастробистро шефа Валерия Порядина. Вместе с бренд-шефом сочинского ресторана «БАРАН-РАПАН» Андреем Грязевым они приготовят сет из шести курсов, сконструированных из свежих южных продуктов, которые гость прихватил с собой.
ул. Маяковского, 16
Nomad
Большие гастроли! 4 сентября в Nomad приезжает Сергей Фокин — экс-шеф Eclipse привезет блюда из собственного проекта [KAIYŌ] со Шри-Ланки. Все 8 курсов ужина — из экзотических продуктов, которые Фокин прихватит с собой в чемодане: криспи рис с тартаром из марлина и соусом из водорослей, креветки с тропическим фруктом гуанабана, тартар из говядины с кремом из деревянного яблока и, конечно же, настоящая цейлонская корица — в ганаше из белого шоколада.
ул. Ленина, 18/49
