Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Крампет с угрем и деревянное яблоко: ресторанный дайджест

Расширяем культурно-гастрономическую географию: сочинский и цейлонский ужины, бразильская и итальянская вечеринки, выставки художников из Третьяковки и Эрмитажа.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Made in China

Made in China

Гастроли австралийского шефа Эска Ху (работал у Рене Редзепи и Хестона Блюменталя!) не прошли бесследно! Вместе с шеф-поваром Егором Васильевым они полностью перекроили меню неокитайского ресторана. Всего более 30 новинок, среди которых точно заслуживают хайлайта медовая утка с пряной сливой, «ленивые» рисовые дамплинги Чонг Фан с креветками, крампет с угрём в чёрном перце, ягненок чар-сю с маринованым огурцом и фьюжн-десерт, соединяющий в себе бабл ти и жареное мороженое.

Большая Морская ул., 35

Фото предоставлено пресс-службой бистро «Мама домой загонит»

«Мама домой загонит»

Художник Вова Цыган вопрошает: «куда уходит детство?». За ответом идем на его одноименную выставку в ностальгическом русском бистро на «Севкабеле». Показ работ продлится месяц и откроется 15 августа в 20:00 беззаботным вернисажем: DJ Kortez встанет за пульт, Вова проведет мастер-класс по печати линогравюры, а гости попробуют специальное меню блюд из детства художника.

Кожевенная лин., 40

Фото предоставлено пресс-службой «Бара Разбитых Сердец»

«Бар Разбитых Сердец»

После Бразилии, Португалии и Чили диджей Guillermo Tacidelli приземлится в Петербурге! 15 августа в 21:00 он принесет энергию карнавала в Рио на танцпол «Бара Разбитых Сердец». Будем заряжаться жаркой музыкой и играть в бильярд до самого утра!

ул. Ломоносова, 1

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Sight

Sight

Знайте своих классиков! Тогда вы точно будете готовы к вечеру 16 августа, когда за летним баром во внутреннем дворе шеф-бармен Петр Потыльчак смешает коктейли-легенды, прописанные в учебниках по миксологии: гимлет по рецептуре начала XX века, «Манхэттен» как он был задуман в Нью-Йорке и имбирно-водочный «Московский мул».

Корпусная ул., 28Г

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Сон»

«Сон»

Сон с четверга на пятницу — вещий, а с 16 на 17 августа — праздничныый! Вечеринка в честь трехлетия ресторана пройдет под акустический чилл, фанк-ритмы от группы «Кто бы мог подумать?!» и заряженный бит от DJ SEMA (YONA PARTY). Танцевать будем с кусочком праздничного торта в одной руке и бокалом спешл-коктейля с малиновым сорбетом — в другой. Подъезжайте к 19:00 и не забудьте получить свой подарок в автомате-хватайке!

Кирпичный пер., 8

Фото предоставлено пресс-службой «Больше Кофе»

«Кофейное»

Спешелти от «Больше Кофе» на Невском принимает в гостях вареную сгущенку в трубочках и орешках от «Трубочерии». Ностальгируем пломбиром с теплыми вафлями под чашку фильтра на террасе весь уикенд 16–17 августа.

Невский пр., 69

Фото предоставлено пресс-службой JOON

JOON

В воскресенье с 16:00 до 19:00 японский поп-ап от команды KUZNYAHOUSE накроет новая волна сомелье из ресторана Saro. Молодое и талантливое трио представит натуральный «лунный» оранж, подобное вишневой газировке игристое от хозяйства Domaine de Grottes и сухое ламбруско (ягодная бомба!). Саундтрек к дегустации обеспечит парижский виниловый меломан Theo Dear.

наб. Адмиралтейского канала, 2М

Фото предоставлено пресс-службой бара Do Immigration

Do Immigration

Один из старейших винных баров Петербурга пережил месяц вынужденного закрытия в паре с демонтажом веранды и теперь возродился, немного потеряв в меню закусок, но сохранив подборку 60 вин по бокалам и богатую культурную программу. Например, в воскресенье здесь откроется выставка «петербургского Ротко» Виталия Чистякова, центром которой станет гигантский триптих (прямиком со стен Главного штаба Эрмитажа!)

ул. Восстания, 24/27

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Muze Garden

Muze Garden

Смотрите, какой коктейль родился в коллаборации ресторана Muze Garden и галереи современного искусства Anna Nova: родственный Kinder Bueno микс белого вермута, сливок, какао и орехов. Спешл вдохновлен работами художника Дениса Патракеева, чьи работы до 18 августа можно увидеть как в гостиной ресторана, так и на персональной выставке в галерее Anna Nova.

Приморское ш., 471

Фото предоставлено пресс-службой ресторана PioVerde

PioVerde

21 августа в 20:00 север Италии приедет в Пушкин. Бренд-менеджер винной компании Vinoterra Дарья Пухова познакомит с лучшими виноделами региона, а команда PioVerde поддержит знакомство вкусами Пьемонта, Венето и Лигурии. Начнем с просекко и карпаччо из тунца. Затем ризотто алла миланезе и тартар из креветки и сливы. Финальный штрих — неббиоло из коммуны Ла Морра и филе миньон с копчёным пармезаном.

г. Пушкин, Московский пер., 7/20

Фото предоставлено пресс-службой ресторана AGA

AGA

Откладываем шорты и одеваемся по дресс-коду «Коктейль»! 22 августа в 20:00 отправляемся танцевать под ночным небом на террасной вечеринке, пропитанной итальянским шиком: ритмы от диджеев JACOBCUBE и MARK SCHEDRIN (MSC), фонтаны магнумов шампани и джелато в лимонах, прилетевших прямым рейсом с Сицилии.

пр. Добролюбова, 16к2

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Italy

Italy

23 августа в 12:00 идем на парфюмерный завтрак! Авокадо тост с муссом из пармезана, арбуз с фетой и пробуждающий бокал проссеко выступят достойным комплиментом лекции об истории старейшего французского парфюмерного дома Dorin в исполнении парфюмера Юлии Карповой — она расскажет, как делали первую косметику для Версаля, и даст протестировать редкие лоты бренда.

Виленский пер., 15

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «БЮРО»

«БЮРО»

Идеальный пикник-сценарий — отправиться на природу с бургерами в арт-боксе, расписанном художником Рома Peeks (прошел путь от граффити до Третьяковской галереи!). Внутри на выбор может оказаться готовый сет на двоих или набор для барбекю со всеми ингредиентами для бургера в вакуумной упаковке.

Средний пр. В.О., 53

Фото предоставлено пресс-службой ресторана TEYA NEO

TEYA NEO

План на 28 августа — черноморский гастрольный ужин в гастробистро шефа Валерия Порядина. Вместе с бренд-шефом сочинского ресторана «БАРАН-РАПАН» Андреем Грязевым они приготовят сет из шести курсов, сконструированных из свежих южных продуктов, которые гость прихватил с собой.

ул. Маяковского, 16

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Nomad

Nomad

Большие гастроли! 4 сентября в Nomad приезжает Сергей Фокин — экс-шеф Eclipse привезет блюда из собственного проекта [KAIYŌ] со Шри-Ланки. Все 8 курсов ужина — из экзотических продуктов, которые Фокин прихватит с собой в чемодане: криспи рис с тартаром из марлина и соусом из водорослей, креветки с тропическим фруктом гуанабана, тартар из говядины с кремом из деревянного яблока и, конечно же, настоящая цейлонская корица — в ганаше из белого шоколада.

ул. Ленина, 18/49

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: