Моти с аперолем, раки в пиве и джин-тоник с лопухом: ресторанный дайджест

Nordic
Отмечаем шведский праздник поедания раков вместе с рестораном новой нордической кухни Надежды Третьяковой! В честь карнавала Kräftskiva до конца лета раков добавляют в окрошку, фаршируют ими яйца с икрой ряпушки, пекут шведский пирог Västerbottenpaj с лисичками и, конечно же, варят целыми по традиционному методу — в пивном рассоле с обилием зонтиков укропа. В качестве пейринга к речной закуске предлагают немецкое пиво, австрийский сливовый шнапс, норвежский аквавит и эстонский дистиллят из черного чеснока. Запустят фестиваль вечером 8 августа рустикальной вечеринкой под живую музыку в полевых цветах и карнавальных колпачках.
Пулковское ш., 107
«Майтри»
Месяц гастрономических гастролей на морском курорте у берега Финского залива! В эту субботу в гости к спрятанному в бухте Желтая курорту приедет китайская закусочная и бар «Пища династии Минь» с уткой по-пекински и дегустацией байцзю. 23 августа из Москвы прибудет азиатский коктейльный бар с корейскими корнями «Хон Гиль Дон». А предпоследний день лета будет полностью отдан овер-роллам от суши-баров SUBZERO.
Приморское ш., мыс Кюренниеми
Svet cafe
Новые all-day завтраки в историческом здании свечной мануфактуры! Шеф Илья Соломатин готовит сливочную гречку на манер овсянки, тост с нутом и сельдереем, морковный боул с фруктами и сливками. Завтраки стартуют в 9:00 — тогда же, когда бариста начинает смешивать летние айс-дринки: например, малиновый какао и черносмородиновый эспрессо-тоник.
Свечной пер., 5
WE LODGE
Три воскресенья подряд загородный отель WE LODGE проводит свой ежегодный музыкальный фестиваль на воде! Музыканты размещаются на плавучей сцене посреди Медного озера, а гости — в видовом амфитеатре согласно билетам, включающим в себя также закуску и коктейль.
Концерты проходят по воскресеньям в 19:30 со следующим лайнапом:
- 10 августа — хиты британской группы Sade в исполнении PAVLOVA band,
- 17 августа — джаз-фанк-панк трио «Кто бы мог подумать?!»,
- 24 августа — вечеринка в стиле поп и R'n'B от SYS Trio.
Всеволожский район, дер. Медное озеро (60.204027, 30.141417)
Itameshi
Итало-азиатский ресторан Алексея Алексеева встречает последний месяц лета обновлением меню: расположившись на границе культур, татаки из говядины встречается с солодовым соусом и чипсами из чеснока, цезарь — с курицей кацу, пицца — с персиком, беконом и тайской медово-имбирной заправкой. Также в утреннюю программу добавились азиатский драник с острыми огурцами и новая воскресная традиция —на семейные бранчи. Первый состоится 10 августа в 13:00, где маленьких гостей научат делать пиццу и накормят корн-догами, мак-энд-чиз и улуновым бабл-ти с малиной и банановым йогуртом.
Ташкентская ул., 6, к. 2
Reborn
Сезон лисичек не обошел стороной и мясной ресторан команды Duoband. Шеф Андрей Ковалев украшает рыжими грибами голландскую вафлю с мортаделлой, татаки из говядины с травяным маслом и молодые цуккини в сметане, а ещё запекает с ними целую лопатку ягненка.
пр. Добролюбова, 11
Tondo
Средиземноморские гости из Беларуси прибудут в ресторан Tondo 13 августа! Бренд-шеф ресторана AMO Виталий Протько начнет ужин в 17:00 с испанской тортильи с ромеско и панцанеллы с крабом, основным курсом он подаст осьминога с фасолью и соусом из трав, а завершится все сезонным десертом — кремовой тарталеткой паньер с земляникой.
Корпусная ул., 9
«Гранд Отель Европа»
14 августа в «Икорном баре» пройдет ужин на стыке гастрономии и голливудского детектива. Под руководством режиссера Анны Зуммер гости прочитают по ролям сценарий фильма Райана Джонсона «Достать ножи». Сюжетные повороты с живым саундтреком шеф-повар Денис Соболев сопроводит гастрономическими: корзинка из пармезана с айвой, бон-бон из утки конфи с брусничным чатни и перепелка, фаршированная муссом из белых грибов.
Михайловская ул., 1/7
«ТАЙГАСТРО»
До 20 августа команда красноярского ресторана Tunguska проводит пятый фестиваль локальной гастрономии, объединяющий более 50 городов России и Казахстана. Рестораны Петербурга покажут свой взгляд на северную кухню через трехкурсные спешл-сеты. Начинаем экспедицию с закусок и аперитивов: молодая морковь с можжевеловым сбитнем под безалкогольный коктейль из крыжовника, пихты и имбиря в Regions или паштет из бобра в паре с Siberian smash на виски с морошкой, черным перцем и лавровым листом в Gent. Далее стараемся не обжечься кипящим карельским горшком с томленой олениной и кореньями в «Мурманчанах». Финишируем десертами — брусничным мороженым и щавелево-розмариновым песто внутри шоколадной сферы в The Sizzle или черемуховым тирамису с морошкой в Memo.
ул. Жуковского, 10; Московский пр., 139; ул. Большая Зеленина, 2/42; ул.Рубинштейна, 23; ул. Малая Морская, 23
«Клуб Умных игр в Питере»
Вторая игра летней серии интеллектуальных состязаний, организованных магистром игры «Что? Где? Когда?» Максимом Поташевым и обладателем «Хрустальной Совы» Борисом Белозеровым, пройдет 14 августа в ресторане «Ф.М. Достоевский» при отеле «Автор». Можно приходить командой (до 6 человек) или индивидуально. Начало в 19:00 — не забудьте свои смокинги и коктейльные платья!
Владимирский пр., 9А
«Авангард»
В коктейльном бюро практикуют драфт-подход к аперитивам — шесть новых миксов льют прямо с крана! Кола с лесными ягодами и градусом от биттера и вермута, нормандский спритц с яблоком, айвой и ревенем или полевой джин тоник с лопухом и одуванчиком.
А еще в честь обновления бар разыграет свои хит-коктейли в формате бомбочек для ванн — наконец-то можно буквально искупаться в негрони, пина-коладе (базиликовой!) и коктейле-кроссовере Porn Star Mai Tai.
ул. Жуковского, 33
Siesta Fiesta
14 августа средиземноморский ресторан с панорамным видом на Большую Невку отмечает день рождения по программе all inclusive. Большая турецкая вечеринка стартует в 19:00: восточные музыкальные мотивы — исполняются вживую, нарядные гости — в коктейльном дресс-коде, торт — от бренд-шефа Александра Ишова, битье тарелок — на счастье.
Академика Павлова, 5В
Ruc's Heaven
В «Ослином Раю» — месяц специалитетов из Андалусии! Традиционный холодный томатный суп сальморехо подают с хамоном и солеными стрелками чеснока, а скумбрию тут именуют макрелью, жарят на гриле и поливают пряным маслом. Коктейльный мэтч к спэшл-меню — ром на петрушке и кардамоне с томатной водой и клубникой. Наливают до конца августа вместе с пинк-вермутом на розовых вине и джине с земляникой, лавандой и ромашкой (просите с содовой из сифона!) и цитрусовой ратафией с ванилью, лемонграссом и зеленым грецким орехом (в ледяных рюмках!).
9-я Советская ул., 9
Inner
15 августа в Петербург с волжских берегов едет ресторан «Гроза». Шеф Антон Рубцов привезет из Костромы местные продукты и традиционные рецепты: дикого сома глазируют в квасном сусле и подают с квашеными сливками, старорусские пироги векошники начиняют солеными рыжиками, утиный паштет с желе из медовухи заключают в скорлупу из сгущенки, а крем-карамель из лосиного молока покрывают меренгой с хреном.
Пионерская ул., 31
«Фестиваль Казанской улицы»
Уже ставший традицией фестиваль, объединяющий гастрокультурных резидентов Казанской улицы, пройдет 16–17 августа. Два дня концертов, лекций, спешлов и дегустаций оркестрирует гастропродюсер Артем Балаев.
В кабаке «Вчера и навсегда» актер Александр Лушин прочтет малую прозу ленинградских писателей, кофейня Espresso Bike отдаст эспрессо за символический 1 рубль, кафе WHY.CHINA научит играть в маджонг и одарит китайскими закусками, пиццерия Bruno угостит семифредо, а кафе DWNTWN проведет каппинг и раздает булочки с корицей.
Πολύ
Бренд-шеф Илья Бурнасов вводит новую воскресную традицию — раз в сезон собирать полсотни человек за одним большим столом и проводить шумную семейную трапезу-путешествие по византийским землям. Первое летнее застолье пройдет 17 августа в 18:00 и будет посвящено Эгейским островам. В начале было мезе: лепешки на айране, мидии в винном маринаде, печеные перцы с виноградом, крудо из тунца с арбузом. Во главу стола поставлен морской окунь с кремом из фасоли. А на финишной прямой ждет инжир с арбузным сорбетом и мастичным ликером.
ул. Белинского, 11
«День израильской кухни»
17 августа с 13:00 до 19:00 пространство «АТС» превратится в посольство гастрономии Израиля. Специалисты по теме — Saviv, Dizengof/99 и «Лехаим» — приготовят крепкую базу: хумус, фалафель, салат с солеными лимонами, хацелим, форшмак, гефилте фиш. Представители других кухонь представят свое прочтение израильской: картофель фри с заатаром и соусом амба от французского Mon Chouchou, лахмаджун от грузинского «Литера G», спайси фалафель со стружкой тунца от японского Nigiri Bar и маца с моцареллой от итальянского корнера «Хрен и песто». Чтобы лучше ложились знания на мастер-классе по ивриту, винный бар Zazazu привезет вина из региона Галилея и Иудейских Холмов. Традиционной выпечкой кормят «Шаляпин» (у них можно попробовать хоменташен с черной смородиной и рогалики ругелах) и «Синнабон», специально для фестиваля разработавший булочку с кактусом сабра!
Некрасова ул., 3–5
Tsunami
В коктейльном суши-ресторане с ярким граффити-двором запустили спешл-меню, где главную роль играют августовские бахчевые культуры. В севиче из тунца добавляют маринованный арбуз, роллы с гребешком и копченым мисо дополняют сальсой из дыни, гаспачо с огуречной лапшой и лангустинами заливают арбузным бульоном. При этом десерт подсвечивает другой сезонный фрукт — инжир — из него делают ганаш к чизкейку с соусом из листьев шисо.
Лиговский пр., 37
Mochi festival
До конца лета в трех азиатских ресторанах петербурга проходит фестиваль моти. Шеф Дмитрий Богачев в своем именном ресторане Mr. Bo готовит классику: с личи, вишней и малина-шоколад. У бренд-шефа ресторана RO Алексея Скобелкина выбор начинок пал на мадагаскарскую розу, ежевику и даже целый ягодный тарт. А шеф-кондитер ресторана CHANG создал алкогольную линейку рисовых пирожных: с аперолем и облепихой, с ликером «Малибу» и а-ля «пьяная вишня» с виски.
Манежный пер., 2; наб.реки Мойки, 44; Московский пр., 186
At 8/10
Виниловое бистро силами шефа Евгения Подсевалова дало своему меню летнего стиля: карпаччо из розовых томатов дополняют страчателлой и дыней, гребешка в сливочном соусе освежают черешней, айсберг жарят как стейк и акцентируют анчоусами, а к спагетти добавляют краба, соленые лимоны и маринованный артишок. Сопровождать шеф-бармен Александр Молчунов предлагает коктейлями, вдохновленными теорией архетипов Юнга: в ней можно найти такие сочетания, как банан-топленое молоко, смородина-можжевельник-какао, или чили-мед-мескаль.
Казанская ул., 8–10
