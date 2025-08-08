Моти с аперолем, раки в пиве и джин-тоник с лопухом: ресторанный дайджест

WE LODGE

Три воскресенья подряд загородный отель WE LODGE проводит свой ежегодный музыкальный фестиваль на воде! Музыканты размещаются на плавучей сцене посреди Медного озера, а гости — в видовом амфитеатре согласно билетам, включающим в себя также закуску и коктейль.

Концерты проходят по воскресеньям в 19:30 со следующим лайнапом:

10 августа — хиты британской группы Sade в исполнении PAVLOVA band,

17 августа — джаз-фанк-панк трио «Кто бы мог подумать?!»,

24 августа — вечеринка в стиле поп и R'n'B от SYS Trio.

Всеволожский район, дер. Медное озеро (60.204027, 30.141417)