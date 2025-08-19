Кто стоит за прогрессивным гастрономическим Петербургом прямо сейчас? Знакомьтесь, новые лица!

К кому ходить на лимонные спагетти, спритц из драфт-фургона и золотые орешки со сгущенкой? Призываем присмотреться к сверхновым звездам, раздающим гастровайбы на весь город.
Василий Еремин, шеф-повар ресторанов «Прошуттерия»
Гастрокритики обожают спорить между собой по любому поводу, но в случае с «Прошуттерией» полный консенсус — невероятно вкусно! В ответе за фирменное вителло тоннато, выполненное по формуле «су-вид 12 часов + майонезный айоли с тунцом», а еще самое летнее сочетание клубники, страчателлы, фисташек и тархуна и тонкий микс бурраты с цитрусами и кардамоном шеф-повар Василий Еремин (среди знаковых для портфолио проектов — «Любимое место 22.13», Barbaresco, Kuznyahouse, Bestie, Art Caviar).
Свой стиль определяет как «кучина повере» — «кухня бедняков»: доступные, но сверхкачественные продукты на каждый день и простейшие техники приготовления. Лимонные спагетти, лазанья с маринарой и сыром монтазио и бульон с ювелирными тортеллини — крепкая база Еремина.
Павел Калинский и Елена Ковтун, создатели сети кафе-пекарен «Слой»
Молодые предприниматели, лихо ворвавшиеся в нестабильный ресторанный рынок эпохи пандемии, превратили свои круассаны в бренд федеральной величины (продаются везде: от Ozon до «Самоката» и «Азбуки вкуса»). Теперь «Слой» — уважаемая сеть, коллаборации с которой — уже хороший тон!
К шести кафе добавляют две новые точки — в апарт-отеле Yes Marata на Социалистической и впервые на Петроградке (Ленина, 28), выпускают мобильный корнер для гастролей и спэшл-мерч с художницей Катей Любавской и сумку-плед для пикников с командой Kidz. Идеальные союзники для такого пленэр-тоута — сэндвичи на тартине с пастрами и малосольным огурцом, хумус из перца рамиро с лепешкой роти и, конечно, булки-кубы с малиной и кокосом и волован с виски и пеканом. Бегом в Таврический!
Егор Барилко, шеф-бартендер Casper, Solids, «Игла»
Редакция Собака.ru фиксирует: самые модные рестораторы новой волны Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев для своих проектов спродюсировали и новое поколение коктейлей. За алкогольную миксологию у них отвечает опытный бартендер Егор Барилко, которого мы помним по веселым тики бара «Пирс 28». Ручаемся, одним напитком он сделает из вас жизнелюбивого человека! В баре-бильярдной Solids смешивает Margarita Al Pastor с кинзой и зеленым чили или Grand Rossini с сорбетом из земляники. В мьюзик-баре «Игла» дает дайкири с настоем из красных сальвадорских бананов и банановым снегом в японском винтажном стекле. А на балконе-террасе прямо из фургона (да!) с драфт-станцией разливает спритц с рислингом и виски хайбол в объемные пинты, как в традиционных якиториях и шанти-барах Синдзюку.
Андрей Сокольников, бренд-кондитер italy&co.
Кондитер Андрей Сокольников (работал с главным ТВ-поваром России Ильей Лазерсоном и на кухне ресторана Il Lago Dei Cigni, после чего стал бренд-шеф-кондитером “italy & co.”) называет себя интерпретатором классики. Для Salone pasta & bar придумал тирамису на кофейной комбуче. А для ресторана Joli переизобрел гилти плежер нашего детства: культовый советский десерт — орешки со сгущенкой — тюнинговал золотом, белым шоколадом и фисташковой пастой. В Joli десертное меню вообще достойно отдельного визита: грушевый штрудель с крафтовым выдержанным ромом и белым шоколадом, каштановый медовик со свежей малиной или целая карусель с мини-пирожными. А в 2026 году Андрей вместе с коллегами и командой ФудТеха ИТМО откроет образовательный курс для поваров и кондитеров.
