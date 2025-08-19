Кто стоит за прогрессивным гастрономическим Петербургом прямо сейчас? Знакомьтесь, новые лица!

Василий Еремин, шеф-повар ресторанов «Прошуттерия»

Гастрокритики обожают спорить между собой по любому поводу, но в случае с «Прошуттерией» полный консенсус — невероятно вкусно! В ответе за фирменное вителло тоннато, выполненное по формуле «су-вид 12 часов + майонезный айоли с тунцом», а еще самое летнее сочетание клубники, страчателлы, фисташек и тархуна и тонкий микс бурраты с цитрусами и кардамоном шеф-повар Василий Еремин (среди знаковых для портфолио проектов — «Любимое место 22.13», Barbaresco, Kuznyahouse, Bestie, Art Caviar).

Свой стиль определяет как «кучина повере» — «кухня бедняков»: доступные, но сверхкачественные продукты на каждый день и простейшие техники приготовления. Лимонные спагетти, лазанья с маринарой и сыром монтазио и бульон с ювелирными тортеллини — крепкая база Еремина.