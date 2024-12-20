Корейские щи, дзампоне и белорыбица: ресторанный дайджест

Забываем про все горящие дедлайны последней рабочей недели и уходим в отрыв: за ультрагастрономичным холодцом, восточными пельменями и корейскими щами. А после — на танцы!
Joli Grand Bistrot
Соблазнительный холодец из телячьих щек, оливье с кроликом и трюфелем или мимоза с тунцом — оцениваем авторское прочтение любимых новогодних блюд от шеф-повара Виктора Кислинского. На горячее — ростбиф с овощами на двоих, а также запечённый кролик. А домой для праздничного стола предлагают забрать рождественский панеттоне с нежным фисташковым кремом.
ул. Восстания, 45
Rene
Хочешь не хочешь, а этот икорный сет с блинами задаст новогодний настрой как надо. Во-первых, это красиво! На подносе сервируют красную, осетровую и щучью икру, дополняя еще 6-ю топингами.
Невский пр., 28
Juan Cantina Espanola
Собираемся на испанскую фиесту к шефу Сергею Гальцеву. В новом меню он собрал картофельные чипсы с хамоном, плато из тако и пинчос, а также большую доску с испанскими деликатесами.
ул. Восстания, 45Б
Made in China
Chin-u с золотыми бликами от кандурина, который самостоятельно добавляешь с помощью пипетки, и еще два интерактивных и немного мистических коктейля подают с 20 декабря по 8 декабря для всех желающих немного побыть барменом.
Большая Морская ул., 35
«Авангард»
Коктейльное бюро отмечает свой первый год! В субботу совладелец и шеф-бармен Василий Марков вместе с командой проведут вечер с живой музыкой в стиле новоорлеанского джаза под welcome-drink, а также будут готовить коктейли, популярные в конце XX века. На закуску — тако с обожженной говядиной и чукой или корн-дог с пармезаном и вареньем.
ул. Жуковского, 33
«Люди кофе»
Перед Новым Годом дружно смотрим Гарри Поттера! В кофейне с походными стульями на «Фрунзенской» за чашкой кофе или бокалом сливочного пива — отвар ириски, пломбира и пряностей — 21-22 декабря проведут кинопоказы первых шести фильмов.
Измайловский бул., 4, корп. 2
«Кореана»
В петербургском арт-пространстве Lumion 21 декабря дегустируем 18 (!) блюд: корейские щи серяги тямури, баклажаны хе, кровяная колбаса сунде, аутентичные соленья чанмитике, праздничный рисовый хлеб чартоги, картофельный квас камди можно будет совместить с мультимедийной выставкой, посвященной людям-хранителям рецептов редких блюд корё сарам, и со спектаклем о современной семье.
Кожевенная линия, 30, арт-пространство Lumion
Frantsuza Bistrot
В эти выходные самому молодому бистро команды Duoband исполняется 3 года! 21 декабря, в честь дня рождения, бренд-шеф Иван Фролухин будет готовить специальное сет-меню с винным сопровождением от сомелье Александра Агеевова в течение всего дня: кантабрийские анчоусы с томатом, карпаччо из мраморного рибая, равиоли с креветкой, Сан Жак с ризотто с белыми грибами, каре ягненка с картофелем «Анна», сабле с малиновым сорбетом
наб. Адмирала Лазарева, 22
Sight
В воскресенье, 22 декабря, в ресторане устраивают бранч, посвященный приближающемуся католическому Рождеству. Кормить планируют праздничным кишем, тостами с красной икрой и булочками с хурмой в паре со специальной подборкой вин и зимним хвойным коктейлем от шеф-бармена Петра Потыльчака.
Корпусная ул., 28Г
Smoke BBQ
22 декабря ресторан от команды Dreamteam с лучшим в городе брискетом отпразднует 8 лет дружественным бранчем. Под ледяной пилснер подадут лимонный хумус с брискетом Burnt Ends, азиатский стейк-салат с мятой, ребро бычка «Кальби» в карри соусе с рисом басмати. Готовить будет лично Алексей Буров, идейный вдохновитель группы.
ул. Рубинштейна, 11
Hvoy
В ресторане загородного клуба We lodge пройдет бранч в формате шведского стола в 4 руки от шеф-повара ресторана Il lago dei Cigni Дмитрия Трушкина и шеф-повара ресторана Hvoy Владимира Батова. В это воскресенье, 22 декабря, в меню: белорыбица, запеченная в ржаной корочке с тапенадой из оливок, дзампоне из Модены с чечевицей и сицилийские каноли с кремом и фисташками с новогодним настроением и видом на Медное озеро.
Медное озеро
Особняк Мясникова
Рождественский маркет в особняке пройдет с 24 декабря по 8 января. В программе: концерты под открытым небом, ярмарка с 35 локальными проектами (винтажная посуда, крафт, керамика, парфюмерия), рождественские гадания и репетиция балета. В саду будут ждать гастрорезиденты: ресторан FRESA, «Трдельники», ватрушки от Ivory Garden, мексиканская кухня от Juan, а также ZAZAZU и Par Michele Gastronomie.
ул. Восстания, 45
FRESA
Слушаем рождественские хиты Френка Синатры, Дина Мартина и группы ABBA на праздничном ужине 25 декабря. Главным гостем вечера станет Анна Пекун – сооснователь и идеолог одноименного бренда одежды ANNA PEKUN, а главным блюдом — десерт в виде красного платья от бренд-кондитера Алёны Офицеровой. Кроме платьев — блюда от шеф-повара Максима Козлова: букатини с кроликом и хересом, а также запеченная утка с айвой.
Вознесенский просп., 6
Bist
Фонтан негрони по имени Олег на выезде! 25 декабря с рождественским гестом в ресторан Bist приедет аперитивный итальянский Tagliatella Caffè.
«Андреевский двор», Большой пр-т В.О., 18 А
Tartarbar
Великому гастробару Duoband 28 декабря исполняется 9 лет. День рождения начнут бранчем от шеф-повара ресторана Андрея Ковалева и Дмитрия Голенина («Sage», Москва), который вернется на один день в стены проекта, где началась его работа в команде. После 17:00 на ужин приедет и Антон Исаков (Tondo, La biga, Ro), чтобы вместе с парнями готовить сет из 6 курсов, вдохновленных историей Tartarbar.
Виленский пер., д. 15
Çava Disco
Надеваем самые нарядные розовые топы из нулевых и платья с блестками и отправляемся на танцевальную вечеринку, чтобы размяться перед Новым Годом. 28 декабря команда главных тусовщиков города устраивают свой «Корпоратив» на Летучем Голландце: 3 танцпола (Disco; MTV Hits R’n’B Deluxe; Noir Kiss) и литры шампанского.
Мытнинская набережная, 6
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