Корейские щи, дзампоне и белорыбица: ресторанный дайджест

Hvoy

В ресторане загородного клуба We lodge пройдет бранч в формате шведского стола в 4 руки от шеф-повара ресторана Il lago dei Cigni Дмитрия Трушкина и шеф-повара ресторана Hvoy Владимира Батова. В это воскресенье, 22 декабря, в меню: белорыбица, запеченная в ржаной корочке с тапенадой из оливок, дзампоне из Модены с чечевицей и сицилийские каноли с кремом и фисташками с новогодним настроением и видом на Медное озеро.

Медное озеро