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Что Где Есть

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Корейские щи, дзампоне и белорыбица: ресторанный дайджест

Забываем про все горящие дедлайны последней рабочей недели и уходим в отрыв: за ультрагастрономичным холодцом, восточными пельменями и корейскими щами. А после — на танцы!  

Предоставлено пресс-службой Joli Grand Bistrot

Joli Grand Bistrot

Соблазнительный холодец из телячьих щек, оливье с кроликом и трюфелем или мимоза с тунцом — оцениваем авторское прочтение любимых новогодних блюд от шеф-повара Виктора Кислинского. На горячее — ростбиф с овощами на двоих, а также запечённый кролик. А домой для праздничного стола предлагают забрать рождественский панеттоне с нежным фисташковым кремом.

ул. Восстания, 45

Предоставлено пресс-службой Rene

Rene

Хочешь не хочешь, а этот икорный сет с блинами задаст новогодний настрой как надо. Во-первых, это красиво! На подносе сервируют красную, осетровую и щучью икру, дополняя еще 6-ю топингами.  

Невский пр., 28

Предоставлено пресс-службой Juan Cantina Espanola

Juan Cantina Espanola

Собираемся на испанскую фиесту к шефу Сергею Гальцеву. В новом меню он собрал картофельные чипсы с хамоном, плато из тако и пинчос, а также большую доску с испанскими деликатесами. 

ул. Восстания, 45Б

Предоставлено пресс-службой Made in China

Made in China

Chin-u с золотыми бликами от кандурина, который самостоятельно добавляешь с помощью пипетки, и еще два интерактивных и немного мистических коктейля подают с 20 декабря по 8 декабря для всех желающих немного побыть барменом.

Большая Морская ул., 35

Предоставлено пресс-службой «Авангард»

«Авангард»

Коктейльное бюро отмечает свой первый год! В субботу совладелец и шеф-бармен Василий Марков вместе с командой проведут вечер с живой музыкой в стиле новоорлеанского джаза под welcome-drink, а также будут готовить коктейли, популярные в конце XX века. На закуску — тако с обожженной говядиной и чукой или корн-дог с пармезаном и вареньем.

ул. Жуковского, 33

Предоставлено пресс-службой «Люди кофе»

«Люди кофе»

Перед Новым Годом дружно смотрим Гарри Поттера! В кофейне с походными стульями на «Фрунзенской» за чашкой кофе или бокалом сливочного пива — отвар ириски, пломбира и пряностей — 21-22 декабря проведут кинопоказы первых шести фильмов.

Измайловский бул., 4, корп. 2

Предоставлено пресс-службой «Кореана»

«Кореана»

В петербургском арт-пространстве Lumion 21 декабря дегустируем 18 (!) блюд: корейские щи серяги тямури, баклажаны хе, кровяная колбаса сунде, аутентичные соленья чанмитике, праздничный рисовый хлеб чартоги, картофельный квас камди можно будет совместить с мультимедийной выставкой, посвященной людям-хранителям рецептов редких блюд корё сарам, и со спектаклем о современной семье.

Кожевенная линия, 30, арт-пространство Lumion

Иван Фролухин
Сергей Мисенко
Иван Фролухин

Frantsuza Bistrot

В эти выходные самому молодому бистро команды Duoband исполняется 3 года! 21 декабря, в честь дня рождения, бренд-шеф Иван Фролухин будет готовить специальное сет-меню с винным сопровождением от сомелье Александра Агеевова в течение всего дня: кантабрийские анчоусы с томатом, карпаччо из мраморного рибая, равиоли с креветкой, Сан Жак с ризотто с белыми грибами, каре ягненка с картофелем «Анна», сабле с малиновым сорбетом

наб. Адмирала Лазарева, 22

Предоставлено пресс-службой Sight

Sight

В воскресенье, 22 декабря, в ресторане устраивают бранч, посвященный приближающемуся католическому Рождеству. Кормить планируют праздничным кишем, тостами с красной икрой и булочками с хурмой в паре со специальной подборкой вин и зимним хвойным коктейлем от шеф-бармена Петра Потыльчака.

Корпусная ул., 28Г

Предоставлено пресс-службой Smoke BBQ

Smoke BBQ

22 декабря ресторан от команды Dreamteam с лучшим в городе брискетом отпразднует 8 лет дружественным бранчем. Под ледяной пилснер подадут лимонный хумус с брискетом Burnt Ends, азиатский стейк-салат с мятой, ребро бычка «Кальби» в карри соусе с рисом басмати. Готовить будет лично Алексей Буров, идейный вдохновитель группы. 

ул. Рубинштейна, 11

Предоставлено пресс-службой Hvoy

Hvoy

В ресторане загородного клуба We lodge пройдет бранч в формате шведского стола в 4 руки от шеф-повара ресторана Il lago dei Cigni Дмитрия Трушкина и шеф-повара ресторана Hvoy Владимира Батова. В это воскресенье, 22 декабря, в меню: белорыбица, запеченная в ржаной корочке с тапенадой из оливок, дзампоне из Модены с чечевицей и сицилийские каноли с кремом и фисташками с новогодним настроением и видом на Медное озеро.

Медное озеро

Предоставлено пресс-службой Особняк Мясникова

Особняк Мясникова

Рождественский маркет в особняке пройдет с 24 декабря по 8 января. В программе: концерты под открытым небом, ярмарка с 35 локальными проектами (винтажная посуда, крафт, керамика, парфюмерия), рождественские гадания и репетиция балета. В саду будут ждать гастрорезиденты: ресторан FRESA, «Трдельники», ватрушки от Ivory Garden, мексиканская кухня от Juan, а также ZAZAZU и Par Michele Gastronomie.

ул. Восстания, 45

Предоставлено пресс-службой FRESA

FRESA

Слушаем рождественские хиты Френка Синатры, Дина Мартина и группы ABBA на праздничном ужине 25 декабря. Главным гостем вечера станет Анна Пекун – сооснователь и идеолог одноименного бренда одежды ANNA PEKUN, а главным блюдом — десерт в виде красного платья от бренд-кондитера Алёны Офицеровой. Кроме платьев — блюда от шеф-повара Максима Козлова: букатини с кроликом и хересом, а также запеченная утка с айвой.

Вознесенский просп., 6

Предоставлено пресс-службой Bist

Bist

Фонтан негрони по имени Олег на выезде! 25 декабря с рождественским гестом в ресторан Bist приедет аперитивный итальянский Tagliatella Caffè. 

«Андреевский двор», Большой пр-т В.О., 18 А 

Предоставлено пресс-службой Tartarbar

Tartarbar

Великому гастробару Duoband 28 декабря исполняется 9 лет. День рождения начнут бранчем от шеф-повара ресторана Андрея Ковалева и Дмитрия Голенина («Sage», Москва), который вернется на один день в стены проекта, где началась его работа в команде. После 17:00 на ужин приедет и Антон Исаков (Tondo, La biga, Ro), чтобы вместе с парнями готовить сет из 6 курсов, вдохновленных историей Tartarbar.

Виленский пер., д. 15

Алиса Дитрих

Çava Disco

Надеваем самые нарядные розовые топы из нулевых и платья с блестками и отправляемся на танцевальную вечеринку, чтобы размяться перед Новым Годом. 28 декабря команда главных тусовщиков города устраивают свой «Корпоратив» на Летучем Голландце: 3 танцпола (Disco; MTV Hits R’n’B Deluxe; Noir Kiss) и литры шампанского.

Мытнинская набережная, 6

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Иван Фролухин

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