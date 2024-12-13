Новые завтраки, гастрономический Тайный Санта и лапшичная в «Севкабель Порту»: ресторанный дайджест

Blackchops

В это воскресенье, 15 декабря, английский паб и стейкхаус на Фонтанке от команды Dreamteam отмечает свой день рождения! Это значит, что весь день готовят стейки томагавк и вагю от Ильи Бурнасова, разливают рождественский пунш, бодрый настрой поддерживают музыкой от диск-жокеев, а в 21:00 — задувают свечи на праздничном торте.

Фонтанка, 5/2