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Что Где Есть

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Новые завтраки, гастрономический Тайный Санта и лапшичная в «Севкабель Порту»: ресторанный дайджест

В этот уикэнд лавируем между новогодними салатами в ресторанах, пьем вино во дворе-колодце и дегустируем праздничный томагавк.  

Предоставлено пресс-службой CAST

Cast

Бутерброды с красной икрой, оливье с языком, холодец и сельдь под шубой — любимая новогодняя классика будет в меню ресторана весь декабрь. Дополнять стол предлагают тремя вариантами шампанского. И считайте, что это была разминка: все блюда будут отправлять в новогоднюю ночь прямиком на ваш праздничный стол.

Каменноостровский пр., 10

Предоставлено пресс-службой Marché

MarchéMarché

Гужеры и гребешки с икрой, стейк томагавк и тыквенный хумус с ароматной ореховой дуккой: в ресторане Али Мамедова меню преобразилось к зиме. Французские пти-фарси теперь сочетают с рамиро, мясо готовят на огне, а палтус подают с мятым картофелем.

Лодейнопольская ул., 5

Предоставлено пресс-службой Utopist

Utopist

Винный бар во дворе-колодце с лучшим хрустящим шницелем отмечает 6 лет. 13 и 14 декабря будут готовить тако и взрывать запасы Шампани под вечерние диджей-сеты.

Ковенский пер., 14

Предоставлено пресс-службой «Прошуттерия»

«Прошуттерия» х «Больше кофе»

Два дня бранчуем спешал-блюдами из коллаборации двух петербургских брендов. Они не только выпустили супемерч, но и устраивают обмен блюдами 14 и 15 декабря. На Невском в «Кофейном месте» пробуем панини с мортаделлой, страчателлой и вялеными томатами, а в «Прошуттерии» — десерт с кофейным мороженым.

Невский просп., 69

Предоставлено пресс-службой «МУКÁ&ВОДА»

 «МУКÁ&ВОДА»

С 13 по 15 декабря итальянское бистро празднует первый юбилей — 5 лет. В пятницу начнут готовить сет: домашний тартин с двумя закусками, горячее и десерт, а в субботу дополнят празднование вечеринкой. С 19:00 слушаем диджей-сеты, пьем велком-игристое и сливочное лимончелло, участвует в лотерее с подарками и пробуем праздничный торт синего цвета.

Гороховая ул., 44

Предоставлено пресс-службой Percorso

Percorso

Рождественская ярмарка и бранч пройдут в итальянском ресторане при отеле Four Seasons Lion Palace 14 декабря. Живая музыка, подарки, сладкие угощения из «Чайной гостиной», косметика, игристое вино и деликатесы. А в меню от главных су-шефов отеля Давиде Джакомелли и Сергея Шишанова: коктейль «мандариновый тини», закуски и горячее блюдо на выбор из меню a la carte.

пр. Вознесенский, д. 1

Предоставлено пресс-службой Blackchops

Blackchops

В это воскресенье, 15 декабря, английский паб и стейкхаус на Фонтанке от команды Dreamteam отмечает свой день рождения! Это значит, что весь день готовят стейки томагавк и вагю от Ильи Бурнасова, разливают рождественский пунш, бодрый настрой поддерживают музыкой от диск-жокеев, а в 21:00 — задувают свечи на праздничном торте.

Фонтанка, 5/2

Предоставлено пресс-службой «Вчера и навсегда»

Новогодняя лотерея Казанской улицы

Тайный сайта высадился на Казанской улице! 8 ресторанов проводят беспроигрышную «Новогоднюю лотерею»: с 15 по 31 декабря «Вчера и Навсегда», Bruno, 22Bistro, Mickey&Monkeys, Gills, «Чихо», I’m Thankful for Today и Picó Taqueria после ужина предлагают вытянуть карточку с подарком (игристое, стикерпаки, шоперы, домашние десерты, чуррос, пицца, новогодние настойки и депозиты), который можно получить в одном из проектов-резидентов улицы с 1 по 31 января включительно.

Предоставлено пресс-службой «Пища династии Минь»

«Пища династии Минь»

18 декабря начинаем отмечать открытие нового El Copitas bar! «Пища» превращается в пристанище для неравнодушных дегустаторов агавовых дистиллятов, а китайское меню сменится на мексиканское. Встречаем хиты всех 10 лет существования спикизи-бара El Copitas: начос с гуакамоле, севиче с лососем и манго, тартар из говядины с чипсами из батата, тако с креветками, десерт Cuatro Leches и 4 коктейля — Sunflower Margo, Verge Gimlet, Banana El Presidente и безалкогольная Virgin Paloma.

ул. Короленко, 14

Вероника Голдберг

ossu

Идем тестировать игровой автомат и делать селфи напротив розового ковра с растянутым тигром. 18 декабря — техническое открытие лапшичной в «Севкабель Порту». Вид на залив и каток, своя веранда (с летними вечеринками и барбекю-зоной), большой зал с открытой кухней, где будут красиво крутить лапшу. В меню — блюда из флагманского ossu на Некрасова и несколько хитов из летнего поп-ап-проекта u220 на барной линии.

Кожевенная линия, 40

Itameshi

Новые завтраки в городе! Шерим все и сразу: классический «английский» завтрак, «азиатский» с рисом и кальмаром в соусе из саке и «итальянский» с мортаделлой и маасдамом. И не пропускаем мимо поленту с вареньем из малины и вишни, хрустящую фокаччу с кремом из феты с медом, приправленной боттаргой. Утреннее меню работает с 08:00 до 11:30 в будни и до 13:30 по выходным.

Ташкентская ул., 6к2

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