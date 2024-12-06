Кольцо из теста с черной икрой, сидровое казино и файндайнинг-сет от Duoband: ресторанный дайджест

«Огурцы»

Первое инклюзивное кафе в Петербурге, где работают взрослые люди с ментальными особенностями, отмечает 5 лет 15 декабря. Праздновать будут, начиная с 13 декабря. В первые два дня проведут конференцию мини-докладов «Желтый диван» со спикерами из разных сфер и вечер быстрых дружеских свиданий совместно с проектом Friendly Speed Dating, а в сам день рождения — скетч-кружок с Сашей Пархимович, квартирник с гитарой, тортом и танцами под

диджей-сет. Кстати, для всех желающих попасть на праздник из других городов ребята проводят у себя в соцсетях розыгрыш билета на самолет!

наб. реки Фонтанки, 96