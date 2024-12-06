Кольцо из теста с черной икрой, сидровое казино и файндайнинг-сет от Duoband: ресторанный дайджест

Новый год уже не отпускает! В ресторанах вовсю разливают редкое шампанское, готовят десерты в виде елочных украшений, с черной икрой делают спешлы в виде кольца на палец: ресторанный дайджест.
Mr. Bo
Весь декабрь шеф-повар Дмитрий Богачев подает в своем азиатском ресторане Christmas-сет из трех блюд. «Мимоза» в авторской интерпретации с тунцом и соусом унаги, говядина с кремом из сельдерея и сушеными лисичками и тыквенный пирог с сорбетом из тыквы и начинкой из ликера. А ближе к Новому году, 20-21 и 25-28 декабря, можно дегустировать сет на «Christmas pre party» с музыкой в стиле soul, rnb, house.
Манежный пер., 2
Кабаре «Шум»
Нестор Энгельке, Александр Шишкин-Хокусай и Федор Хиросигэ (всего более 30 современных авторов!) устраивают и показывают «Сумасшедшее чаепитие». Концептуальное продолжение презентации каталога к коллективной выставке-фантасмагории «Аня в стране чудес», прошедшей несколько месяцев назад в Музее Набокова. В Кабаре — с 27 ноября по 8 февраля 2025.
Маяковского, 52
«Авангард»
Впервые с момента основания коктейльного бюро Василий Марков глобально обновил барную карту и ввел новый график работы — теперь пьем коктейли без выходных! 12 напитков, собранных из 24 вариантов классики (да, два коктейля сочетают в одном): Apple Tini и Daiquiri вместе превращаются в кисло-сладкий Apple Tini Daiquiri, а составляющие негрони смешивают с Amaretto Sour. На фото — полудесертный коктейль с нотами цитрусов и выпечки и с безе в форме разбитого яйца — Breakfast Pie.
ул. Жуковского, 33
MON CHOUCHOU
Мы сказали «Да!» Шеф Дмитрий Решетников запустил сет в своем MON CHOUCHOU: первым курсом — кольцо из теста с черной икрой. Всего в гурмандиз-сете Immersion 9 французских курсов: устрицы, мусс и тартар из улитки, буйабес, перепёлка с черным трюфелем на манер знаменитого блюда Турнедо Россини, два вида фуа-гра и шоколадный торт, вдохновлённый историей Жан-Клода Альмайера. И не отказывайте себе в сопровождении от шеф-сомелье ресторана Ольги Борис со знаковыми французскими винами из Шампани, Альзаса, Бордо и Коньяка.
Караванная ул., 3/35
Charlie
Завтраки из Шампани: весь декабрь в ресторане проводят на роскошном. На протяжении всего дня дают завтраки, вдохновленные наследием дома Henri Giraud – одного из старейших независимых семейных домов в Шампани (основан в XVII веке). К фуа-гра с ягодным соусом и обжаренной бриошью, омлету с томленой уткой и френч-тосту с кремом шантильи берем бокал шампанского или ратафию.
наб. канала Грибоедова, 54
Mishka
Сегодня, 6 декабря, открываем первые выходные зимы виниловой вечеринкой. Танцуем в баре под диско, фанк, буги, электро и новогодние мелодии в бликах диско-шара с коктейлями «Кайпирошка» и «длинная лисичка» в руках.
Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3а.
«Ателье tapas&bar
Богемные бранчи для тех, кто любит поспать подольше и не торопится на завтраки. В «Ателье» теперь ежедневно с 13:00 до 18:00 кормят сэндвичами с томлёной говядиной, кукурузой и маринованными огурцами, пряным томатным супом с морепродуктами и стейк-салатом с мачете и страчателлой — в паре с «Кровавой Мэри» или игристым.
ул. Лахтинская. д. 8
Animals
В доме Бассейного товарищества на Некрасова с 6 декабря по 31 января по бокалам льют сразу три суперкрутых вина от винного дома Henri Giraud, история которого началась ещё в XVII веке. Такое шампанское — само по себе очень редкая штука, а у «зверей» — дегустация сетом из трех бокалов еще и по уникальной цене.
ул. Некрасова, 60
Department 57
Клуб празднует свой день рождения — 1 год в новой локации! 6-7 декабря пройдет вечеринка в стиле диско и легендарного нью-йоркского ночного клуба Studio 54. Идем на звездный лайн-ап в неоне и с блеском.
Конногвардейский бульвар, 4
Sintoho
Шеф-повар Бадма Адучеев 7 и 13 декабря устроит два гастрономических вечера Ice & Fire с концепцией разных вкусовых и температурных контрастов. Продемонстрирует мастерство и удивит текстурами суши, выполненных в технике Edomae, процессом сервировки утки по-пекински и блюд, приготовленных на горячем столе тэппанъяки.
пр. Вознесенский, д. 1
Wood bar
Бар-долгожитель отмечает 12 лет и устраивает «русский водочный стол». На игристое для всех и репетицию новогоднего застолья с оливье, икрой и тостами приходить 8 декабря. Отмечать будут как обычно до последнего гостя.
ул. Марата, 34
DaDaBar
В сидрерии на берегу Финского залива 8 декабря пройдет сидровое казино. Эдакая дегустация вслепую. Ваша задача — по одному глотку угадать сорт, сладость и крепость сидра, а затем сделать свою ставку.
Культурный квартал «Брусницын»
«Сон»
С 10 декабря по 10 января идем на рождественское меню, разработанное бренд-шефом Павлом Филиным и шеф-поваром Ильей Савченко. В список блюд вошли: оливье, нарядный равиоли из хурмы, рыбная версия праздничного английского блюда веллингтон с форелью, утиная ножка конфи и десерт в виде шарика с елки с рисунками.
Кирпичный пер., 8
«Мечтатели»
Из солнечного Лиссабона приехала сомелье Людмила Иванова с целым чемоданом португальских вин. 12 декабря она проведет дегустацию, расскажет про самые важные винодельческие регионы Португалии и познакомит с историями талантливых людей.
набережная реки Фонтанки, 11
«Огурцы»
Первое инклюзивное кафе в Петербурге, где работают взрослые люди с ментальными особенностями, отмечает 5 лет 15 декабря. Праздновать будут, начиная с 13 декабря. В первые два дня проведут конференцию мини-докладов «Желтый диван» со спикерами из разных сфер и вечер быстрых дружеских свиданий совместно с проектом Friendly Speed Dating, а в сам день рождения — скетч-кружок с Сашей Пархимович, квартирник с гитарой, тортом и танцами под
диджей-сет. Кстати, для всех желающих попасть на праздник из других городов ребята проводят у себя в соцсетях розыгрыш билета на самолет!
наб. реки Фонтанки, 96
Oggi
15 декабря бистро от команды Duoband на «Новой Голландии» отмечает 4 года. В честь дня рождения запустят первый файндайнинг-сет из 5 блюд: буррата и чёрная икра, татаки из оленины, крудо из гребешка и равиоль с крабом.
наб. Адмиралтейского канала, 2, лит. Т
Must
Мясо — основа концепции ресторана. И даже в день рождения выставку в формате 3D-графики с перформативным искусством устроят на тему главного продукта: от коктейля с мясом вместо льда до образа подсолнуха, похожего на мясорубку. До 15 декабря будут представлены видеоработы коллаборации PSI из цикла «уиа-азбука» — необычный взгляд на мир через призму букв и медийные объекты, которые искажают привычную реальность. Отмечают 12 декабря под музыку коллектива KoylaTensky и сет от шеф-повара из 6 блюд.
Большой проспект П.С., 54
Prostovino
В винном баре от команды «Больше кофе» задают активный декабрь. 15 декабря — кидаем фишки на поле винного казино, 22 декабря — пьём запоминающееся вино из фильмов, 29 декабря, в последнее воскресенье года, — наслаждаемся Шампанью!
Итальянская ул., 33
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