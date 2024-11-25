Одним из центральный событий проекта станет презентация каталога к коллективной выставке-фантасмагории «Аня в стране чудес», прошедшей несколько месяцев назад в Музее Набокова. Экспозиция в Кабаре станет ее концептуальным продолжением.
Как рассказали Собака.ru в пресс-службе Кабаре «Шум», групповая выставка «Сумасшедшее чаепитие» представит работы более 30 современных авторов, среди которых есть и звезды петербургской арт сцены: Александр Шишкин-Хокусай, Анна Андржиевская, Дмитрий Сироткин, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» за независимое пространство «Стыд» Евгений Кузьмичев, Нестор Энгельке, еще один лауреат нашей премии, человек-гриб Федор Хиросигэ и многие другие. Они покажут работы, собранные в отличии от умышленно абсурдистской «Ани в стране чудес» без строго заданной темы. Куратором обоих проектов стал художник Кирилл Дацук.
Выставка выполнена в предаукционном формате — любые понравившиеся объекты можно приобрести в рамках торгов. Ведущим аукциона 13 декабря станет галерист Николай Евдокимов. Электронный каталог и полный список участников скоро появятся на сайте Nikolay Evdokimov Gallery, где любой желающий сможет зарегистрироваться и попытать счастье в приобретении искусства в коллекцию.
Среди других участников выставки: Алина Майер, Андрей Гализин, Андрей Кузьмин, Андрей Семенов, Анна Дашевская, Антонина Фатхуллина, Валерий Лукка, Вероника Рудьева, Вильгений Мельников, Даша Фурсей, Денис Ичитовкин, Илья Овсянников, Кирилл Дацук, Наталья Спечинская, Николай Банников, Нина-Симона Бабаева, Паша Бумажный, Петр Швецов, Самуилл Маршак, Саша Белле, Света Исаева, Сергей Горшков, Сергей Колосов, Стас Казимов, Таня Сергеева, Эмилия Санги, Юлия Клопова, Юлия Мортис, Юля Картошкина, Юля Рибетки, Юстина Комиссарова и другие.
Групповая выставка «Сумасшедшее чаепитие» открыта с 27 ноября 2024 года по 8 февраля 2025 года в Кабаре «Шум» на Маяковского, 52.
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