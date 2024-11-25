Выставка выполнена в предаукционном формате — любые понравившиеся объекты можно приобрести в рамках торгов. Ведущим аукциона 13 декабря станет галерист Николай Евдокимов. Электронный каталог и полный список участников скоро появятся на сайте Nikolay Evdokimov Gallery, где любой желающий сможет зарегистрироваться и попытать счастье в приобретении искусства в коллекцию.

Среди других участников выставки: Алина Майер, Андрей Гализин, Андрей Кузьмин, Андрей Семенов, Анна Дашевская, Антонина Фатхуллина, Валерий Лукка, Вероника Рудьева, Вильгений Мельников, Даша Фурсей, Денис Ичитовкин, Илья Овсянников, Кирилл Дацук, Наталья Спечинская, Николай Банников, Нина-Симона Бабаева, Паша Бумажный, Петр Швецов, Самуилл Маршак, Саша Белле, Света Исаева, Сергей Горшков, Сергей Колосов, Стас Казимов, Таня Сергеева, Эмилия Санги, Юлия Клопова, Юлия Мортис, Юля Картошкина, Юля Рибетки, Юстина Комиссарова и другие.