10 гастрономических адвент-календарей от ресторанов Петербурга

Чемпионка по сказочным сладостям Анна Красовская подготовила два набора. Коробку для сладкого адвент-календаря оформила петербургская художница Анна Войнова: за заснеженным фасадом дома с закрытыми белыми ставнями прячется своя маленькая история (кто-то готовит праздничный стол, кто-то читает книгу), а если убрать этот фасад, то появятся небольшие задания, а также рекомендации и рецепты (найти их можно по QR-коду) и, конечно, конфеты из французского шоколада и с ручной росписью.

Второй адвент — масштабная коробка, вдохновленная Толстовским домом, с 26 миниатюрными боксами, иллюстрирующими предметы интерьера начала ХХ века, с разными сладостями внутри. И лотерея! В 10 из 250 таких домиков ждут драгоценности от ювелирного дома «Русские самоцветы»: кольцо с топазом, елочные шары в технике гильош, серебряные ложечки и броши в виде ретро-автомобилей.