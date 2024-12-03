10 гастрономических адвент-календарей от ресторанов Петербурга

Адвент-календари захватили и лучшие гастрономический умы Петербурга! Представляем праздничные наборы на любой вкус: с негрони, кофе, конфетами или коктейлями.
«Негронизатор» от команды баров #perfectbarsteam («Полторы комнаты», «Цветочки», Oy!, Ultramen)
Гениальный коктейльный набор от команды наших любимых баров можно использовать как адвент и каждый день на протяжении целой недели смешивать себе особенный негрони благодаря добавленным в набор семи вкусо-ароматическим композициям. Также в боксе: большая бутылка с коктейльной базой и фирменный инвентарь (ложка, джиггер и бокал).
Кукольный домик и адвент-календарь от кондитерской Анны Красовской
Чемпионка по сказочным сладостям Анна Красовская подготовила два набора. Коробку для сладкого адвент-календаря оформила петербургская художница Анна Войнова: за заснеженным фасадом дома с закрытыми белыми ставнями прячется своя маленькая история (кто-то готовит праздничный стол, кто-то читает книгу), а если убрать этот фасад, то появятся небольшие задания, а также рекомендации и рецепты (найти их можно по QR-коду) и, конечно, конфеты из французского шоколада и с ручной росписью.
Второй адвент — масштабная коробка, вдохновленная Толстовским домом, с 26 миниатюрными боксами, иллюстрирующими предметы интерьера начала ХХ века, с разными сладостями внутри. И лотерея! В 10 из 250 таких домиков ждут драгоценности от ювелирного дома «Русские самоцветы»: кольцо с топазом, елочные шары в технике гильош, серебряные ложечки и броши в виде ретро-автомобилей.
Пивной адвент-календарь от AF Brew
Крафтовые мастера из AF Brew позаботились о каждом из 12-ти хмельных дней (открывать коробку нужно с 28 декабря по 8 января!). Внутри — пиво! Имперский стаут, мичелада и вкусы от бобов тонка до гуавы, ананаса и лайма. Искать заведениях команды: AF Brew Taproom, Redrum, Camorra, «Хоровод» и «Карусель».
Кофейный адвент от Submarine
Этот дрип-календарь не привязан к определенным датам, то есть дарить (или вскрывать самому) его можно когда угодно! Внутри 6 видов дрип-кофе по пять штук и новогодние открытки с заданиями.
Конфетный адвент-календарь от ресторанной группы «Комитет»
Внутри милейшего классического адвент-календаря найдете 24 конфеты ручной работы с сушеными ягодами, цукатами и хрустящими шариками. Они выполнены из трех видов бельгийского шоколада — горького, молочного и шоколада «руби». Предложение очень ограничено, поэтому успевайте добежать до ресторанов Rimski, Flori, Mona и Ardenne.
Коктейльный календарь от Made in China
Команда азиатского Made in China упаковала 10 разных коктейлей в адвент-календарь, вдохновившись жемчужиной китайской народной литературы, а именно легендой о Белой Змее. Старт продаж 5 декабря.
Сладкий адвент-календарь от Theobroma
Новогодние подарочные наборы от шоколадного производства Amazing Cacao и ресторана Theobroma можно купить только офлайн. Внутри адвент-календаря, к примеру? разные драже (с крыжовником или с ревенем!), шоколад (с начинкой из гречневой крупы или с сосновыми шишками!), ирис, пралине и халва.
Имбирный адвент от Fika
В кондитерскую Fika к Надежде Третьяковой не только с хлебом на закваске из лучшего в мире (по версии The World’s 50 Best) ресторана Geranium, но и вот за таким адвент-календарем. Внутри — имбирные пряники ручной работы с красивой глазурной росписью – символами скандинавской богини Фрейи. К каждому прянику (все разные!) — свое предсказание!
Шоколадный адвент-календарь от фабрики «Счастье»
Адвент-календарь весом 1,2 килограмма! Украшают «фасад» золотые ангелы, а за ними — 24 окошка с разными фирменными кубиками-пралине.
В этот адвент-календарь концепт-шеф Кирилл Абакшев положил 31 конфету ручной работы. Вкусы — самые непредсказуемые! Клюква и фисташка, кокосовый трюфель, кофе с бобами тонка и карамелью. Некоторые из них полностью без глютена, без сахара или по вегану.
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