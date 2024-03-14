Это Ольга Яровикова — она создала всемирно известный бренд шоколада Amazing Cacao и открыла ресторан, где какао есть во всех блюдах

Как остаться один на один с 7 тоннами какао-бобов и познакомиться с племенами ашанинка

Я — петербургский предприниматель со стажем! Но бренд Amazing Cacao появился случайно. Всю жизнь училась: менялась работа — менялось образование, в итоге получила 4 высших, включая MBA (Master of Business Administration, бельгийская школа). У меня давно есть бизнес по дистрибуции пищевых ингредиентов (консервантов, загустителей и стабилизаторов), а однажды друг предложил заняться еще и какао-бобами — продавать их как сырье производителям шоколада, тем более, у нас уже были связи с Эквадором. Взяли первый заказ: договорились с создателем бренда меланжерного шоколада Kudvic Виктором Кудрявцевым, что привезем ему 7000 килограммов органических какао-бобов. Через две недели после нашей встречи Виктор, к сожалению, скоропостижно скончался, а мы остались с тоннами какао-бобов… Это и стало началом бренда Amazing Cacao. Уже после я прошла обучение на курсах у мастера Жана-Мишеля Перушона, обладателя звания Meilleur ouvrier de France — престижного конкурса ремесленников во Франции, а также в школе дегустаторов у одного из учредителей единственной в мире независимой премии высококачественного шоколада International Chocolate Awards.

Каждый раз когда мы приезжаем к индейцам, живем в палатках, погружаемся во все тонкости: как выращивают какао-деревья, собирают плоды и ферментируют бобы.

С самого начала нашим преимуществом была политика bean-to-bar: мы сами выбираем и сами привозим масло, нерафинированный сырой тростниковый сахар и ароматические какао-бобы. Чем они такие особенные, спросите вы? Дело в том, что на их вкус влияют не только климатические условия, но и каждый из этапов обработки. Такие бобы содержат природные антиоксиданты (и не только!), благодаря чему шоколад хранится без консервантов и не нуждается в ароматизаторах. Всех фермеров, у которых мы закупаем продукцию, я знаю в лицо и очень этим горжусь. В Перу, например, мы работаем с коренными племенами индейцев народности ашанинка — их образ жизни глубоко переплетен с тропическим лесом, в котором и растут оригинальные сорта какао. Чтобы добраться до этих деревень, расположенных в джунглях на берегах реки Эне, нужно плыть 8 часов на лодке из Пуэрто Прадо до общин Бока Анапате и Киемпири. Каждый раз когда мы приезжаем к индейцам, живем в палатках, погружаемся во все тонкости: как выращивают какао-деревья, ухаживают за ними, собирают плоды и ферментируют бобы, какие виды и вкусы бывают