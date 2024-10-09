Знакомьтесь, Надежда Третьякова — открыла файндайнинг Drevå с гастрономическими сетами от Дэниела Хогландера (2 звезды Michelin!)

Красная индийская кефаль и соус из желтого вина

Как получилось, что за несколько лет Drevå стал единственным открывшимся в Петербурге файндайнингом?

Сделать ресторан высокой кухни с первоклассным уровнем сервиса — это всегда большие сложности и риск. Придумать что-то новое и найти крутых профи — это не скопировать пиццу или даже гастропроект целиком. Для нас важна уникальность! Поэтому в нашем штате есть отдельный человек, который занимается подбором свежих и редких продуктов: соавтор и шеф-повар Drevå Дэниел Хогландер поставил под запрет любое использование заморозки. Мы заказываем охлажденную оленину или, к примеру, красную индийскую кефаль. Где у нас еще готовят эту рыбу? А кто в России делает соус на основе Vin Jaune — желтого вина из региона Жюра во Франции, которое имеет характерный хересный вкус? Этот соус идет в Drevå с пирогом питивье: в начинке четыре слоя корня сельдерея и четыре слоя трюфеля с чесноком и тимьяном. Фудкост, конечно, вылетает в космос, но если шеф знает, как правильно применить непростой продукт, то получается нечто божественное.

Что касается ландшафта haute cuisine в Петербурге, то братья Артем и Алексей Гребенщиковы — всем пример, а их Bourgeois Bohemians — проект, который я нежно люблю. И я понимаю, насколько это тяжело — регулярно и полностью менять сет, придумывая под него кастомную посуду.

Твоим соавтором в Drevå стал Дэниел Хогландер, шеф-повар с двумя звездами Michelin за собственный Aloë в Стокгольме и концепт-шеф официального ресторана Королевского дворца Operakällaren, построенного в 1787 году. Как образовался ваш союз? Слышала, что когда Хогландер приехал в первый раз, он дал ужин в Nordic бесплатно. Такое вообще возможно?

Это всё проделки Вселенной, иначе я не знаю, как еще жизнь меня сводит с такими потрясающими людьми. Мы познакомились в 2019 году в Швеции, когда я была гостьей Aloë. Тогда же я пригласила Дэниела на гастроли в Россию, но началась пандемия, и все пришлось отменить. С тех пор мы всегда были на связи, подружились, и на мое предложение стать бренд-шефом Nordic после ухода Алексея Алексеева Дэниел ответил положительно. Возможно, потому, что у него есть дочь, которую тоже зовут Надя. (Улыбается.) Дэниел все время говорит, что для него это был какой-то импульс, знак свыше, и по-другому случиться просто не могло.

И действительно, на петербургские гастроли в Nordic Хогландер приехал без гонорара, сделал дегустационный сет «Пульс Севера» вместе со своим партнером по Aloë Никласом Йонссоном. Тут же стало ясно: их вагю с пьемонтским фундуком, артишоком и соусом из батата точно станет еще одним поводом для гостей приехать в Nordic. Так звезды Michelin добрались до Петербурга, куда главный мировой гид так и не успел зайти.