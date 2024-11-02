Итальянские пирожки панцеротти и каша из киноа с трубачом: ресторанный дайджест

«Пища династии Минь»

Дни сётю в китайском баре и закусочной в доме Мурузи. До 3 ноября в «Пище династии Минь» подают дегустационный сет (с 16:00 до закрытия): сётю из местного сладкого картофеля и чёрного солода кодзи с острыми нотками личи; сётю из разных партий ячменного солода, которые перегоняются по отдельности и выдерживаются более 5 лет в стали и дубе; или же напиток из ферментированного риса двух видов, с выдержкой в дубовых бочках до 5 лет. Каждому будет предложено выбрать уникальную дегустационную пиалу из Гонконга.

Короленко, 14