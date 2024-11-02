Итальянские пирожки панцеротти и каша из киноа с трубачом: ресторанный дайджест

Где пить гранатовый негрони, а где танцевать под винил с куском домашнего пирога в руке? Рассказываем в свежем выпуске традиционной подборки ресторанных событий.
Новейший бар от нарядного объединения ÇAVA в отеле Akyan проводит грядущий уикенд в стиле «Выживут только любовники». Все выходные будут наливать гранатовый негрони (либо сеты шотов любимого коктейля!), в воскресенье вечером — селективная смесь джаза и хип-хопа от Соул Систы и Валеры Дятлова.
Восстания, 19
Дни сётю в китайском баре и закусочной в доме Мурузи. До 3 ноября в «Пище династии Минь» подают дегустационный сет (с 16:00 до закрытия): сётю из местного сладкого картофеля и чёрного солода кодзи с острыми нотками личи; сётю из разных партий ячменного солода, которые перегоняются по отдельности и выдерживаются более 5 лет в стали и дубе; или же напиток из ферментированного риса двух видов, с выдержкой в дубовых бочках до 5 лет. Каждому будет предложено выбрать уникальную дегустационную пиалу из Гонконга.
Короленко, 14
Sight
Идем на винил (funk & disco) и спецподборку вин по бокалам и домашние пироги. Вечером 2 ноября будет выпечка с пряной тыквой и кусочками свежего инжира, а также мясной пирог с томленой говядиной, овощами, пряностями и вином, щедро политый насыщенным мясным соусом. В пару – согревающие осенние вина: австрийский блауфранкиш и Пти Мансан из Испании.
Корпусная ул., 28Г
«БарВитя»
Победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 отмечает двухлетие| 2 ноября, в субботу, под музыкальный лайв представят новую коктейльную карту с названиями вроде «Москва-Петушки» и «Верните лето (или включите отопление)».
Восстания, 19
Ciao!
До 4 ноября празднуем День всех святых в Ciao! В итальянский Хеллоуин — Tutti I Santi — будут готовить ньокки в виде тыквы с соусом из горгонзолы и шпината, итальянские пирожки панцеротти и лимонный сорбет в половине свежего лимона с базиликовым маслом.
Ординарная, 19
Óckam bistro`t
Каждые выходные с 14:00 до 18:00 бодримся похмельными блюдами от шефа Николая Рязанцева. Например, томатным супом с томлёной щекой и зелёным песто или кашей из киноа с трубачом и кремом из корня сельдерея. В пару — совершенно гениальная мичелада на петнате с добавлением мескаля.
Казанская ул., 22
Avocado Queen
Дубайский шоколад, завирусившийся в соцсетях, можно попробовать в рамках сета-коллаборации ресторана Avocado Queen и салонов «Кенгуру».
Шеф-повар Павел Грачёв готовит тартар из гребешка с классной свежей заправкой из алоэ; салат с уткой и помело; судак в азиатском соусе на основе сладкого чили, ананаса и томата и свою версию дубайского шоколада с начинкой из фисташек, карамели и теста катаифи.
Итальянская, 21
Charlie
Весь ноябрь в меню завтраков Charlie будут гостить блюда от бренд-шефа костромских ресторанов «Гроза» и
«Сыровар». К примеру, омлет с томленым гусем, вишней и муссом из пармезана или запеканка из творога с компоте из клубники и сельдерея.
наб. канала Грибоедова, 54
Teplo
Вот такой «Завтрак в постель» теперь предлагают во дворе Дома композиторов. Свежеиспеченный хлеб и булочки, кофе, яичница, блинчики — абсолютную чистую классику вам подадут на красивом подносе. Бонусом: фирменный ореховый рулет! Кроме большого сборного завтрака, в обновленном утреннем меню встречайте глазунью с пастрами, вариацию шакшуки с симитом и бриошь с кремом из хурмы и бананом.
4 ноября с 11:00 пройдет открытие выставки «Кофейку?» (одна работа иллюстрирует меню!) и встреча-завтрак с художницей Машей Лузгановой.
Меню работает каждый будний день (кроме понедельника) с 09:00 до 11:00, по выходными с 09:00 до 12:00
Большая Морская, 45
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