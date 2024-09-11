Где есть и пить этой осенью: тайный бар Покраса Лампаса, «мишленовское» меню Блинова и три проекта от CAVA Disco

Новыми постояльцами отеля Akyan (в парадной дома которого уже живет «БарВитя» — лауреат премии «Что где есть в Петербурге» — 2023) станут паб «Гарри», бар «Серж» и двор «Мия Страда» уже в конце сентября. А пати-консьержами нового гастрокластера выступят создатели самых нарядных вечеринок Cava — Саша Столярова, Валера Дятлов, Женя Элькина, а также Эдик Конашевич (сооснователь «Вити»). В бар идем за французскими закусками вроде улиток, тартифлетом из печи и молодой редиской со сливочным маслом и шампанским (мы знаем, вы видели этот вирусный тренд в соцсетях!). «Гарри», как истинный англичанин, напоит пивом, накормит кровяной колбасой и покажет футбол. А во дворе будут топить дровяную печь, отлавливать в аквариуме морских гадов и кормить раками. За все съестное в D.O.M. отвечает шефповар Андрей Антипин (ex-Merula, Atelier, «Лендок»).

Ул. Восстания, 19