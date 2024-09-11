Где есть и пить этой осенью: тайный бар Покраса Лампаса, «мишленовское» меню Блинова и три проекта от CAVA Disco

Рекомендации гастроотдела Собака.ru на первую треть осени.
Эксклюзив: D.O.M. от Cava Disco
Новыми постояльцами отеля Akyan (в парадной дома которого уже живет «БарВитя» — лауреат премии «Что где есть в Петербурге» — 2023) станут паб «Гарри», бар «Серж» и двор «Мия Страда» уже в конце сентября. А пати-консьержами нового гастрокластера выступят создатели самых нарядных вечеринок Cava — Саша Столярова, Валера Дятлов, Женя Элькина, а также Эдик Конашевич (сооснователь «Вити»). В бар идем за французскими закусками вроде улиток, тартифлетом из печи и молодой редиской со сливочным маслом и шампанским (мы знаем, вы видели этот вирусный тренд в соцсетях!). «Гарри», как истинный англичанин, напоит пивом, накормит кровяной колбасой и покажет футбол. А во дворе будут топить дровяную печь, отлавливать в аквариуме морских гадов и кормить раками. За все съестное в D.O.M. отвечает шефповар Андрей Антипин (ex-Merula, Atelier, «Лендок»).
Ул. Восстания, 19
Маст-хэв: меню, отмеченное гидом Michelin, в Harvest
Дубайский филиал петербургского Duo попал в гид Michelin и получил отметку Bib Gourmand: шеф-повар Дмитрий Блинов захотел разделить с нами радость и привез «звездные» блюда в ресторан Harvest. Тартар из ягненка с щавелем и вызывающими привыкание мультизлаковыми «чипсами», севиче из батата с помело, седло ягненка с тортеллини из цукини и брокколи: знакомьтесь с импортным мишленом на обновленной террасе во внутреннем дворе, где больше нет парковки, но появилось много зелени — кусты смородины, шалфей, душица и тимьян.
Пр. Добролюбова, 11
За кем следить: шеф-повар Сергей Гальцев (Juan Cantina Espanola, Altro Beef Bistro, Giusto Bistro)
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как работает Сергей Гальцев. Во-первых, это красиво! Во-вторых, невозможно гастрономично: во дворе особняка Мясникова на террасе Juan Гальцев готовит гигантскую паэлью (диаметр сковороды 100 см!) с лангустинами и мидиями, в новом мясном бистро Altro на Медиков жарит стейки сухого вызревания, а на скрытой от шума и глаз веранде Giusto кормит кинг-сайз пастой с вонголе и сезонными спешлами.
Премьера: бар в баре «Чушь» — внутри «Кабаре ШУМ»
Коллаб месяца! Покрас Лампас заглянул в гости к гастропродюсеру Артему Балаеву в «Шум», и вот что получилось. Во втором зале кабаре художник-каллиграф расписал стены и барную стойку по мотивам дневникового манифеста Даниила Хармса: «Меня интересует только “чушь”; только то, что не имеет никакого практического смысла». Причем инсталляция задумана иммерсивной — часть рисунков видно невооруженным взглядом, а другая часть с использованием NFC-меток — секретная — проявляется только при определенных условиях, в ней скрыт тайный шифр.
Ул. Маяковского, 52
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