Новоорлеанское бистро Nola от El Copitas Bar: абсент, редкая кухня Луизианы, морепродукты и джаз

Это первое заведение семейства El Copitas в Петербурге, в первую очередь ориентированное на кухню (зато в Москве на Патриарших есть мексиканский Sangre Fresca, совместный проект с Гленном Баллисом). Артём Перук, Николай Киселёв, Игорь Зернов разобрали на молекулы Новый Орлеан еще во время своего путешествия по Луизиане, и, вернувшись домой, задумали музыкальный бар с гастрономическими хитами главного города штата, где родился джаз. Мечта воплотилась спустя много лет — на излете 2023-го года в доходном доме Волынского переулка в виде новоорлеанского бистро с меню от шефа Алексея Ермакова и фирменным гостеприимством бар-менеджера Тараса Завальнюка (на его сложносочиненный негрони из 16 компонентов мы ходили в Xander при Four Seasons Lion Palace) и управляющего Юрия Мужичкова, которого мы помним по гриль-бару Smokey Bones.

В Новом Орлеане родился джаз и такие величины, как Луи Армстронг, Кинг Оливер, Джелли Ролл Мортон. А еще именно здесь создали один из первых официальных коктейлей мира Sazerac, Hurricane и много чего еще.

Исторически гастрономические традиции Луизианы основывались на рецептах креолов (уроженцев испанских колоний в Америке), каджунов (французов) и наследия «пищи души», произошедшей от слияния афроамериканской и индейской культур.