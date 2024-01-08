Новоорлеанское бистро Nola от El Copitas Bar: абсент, редкая кухня Луизианы, морепродукты и джаз

Команда El Copitas Bar (cамая титулованная в Восточной Европе!) открыла новоорлеанское бистро Nola! Именно там, на юге США, родине джаза, впервые начали смешивать культовые коктейли харрикейн и сазерак. Помещение Nola, где 7 лет квартировал Hamlet+Jacks, поставят фонтаны с абсентом собственного производства и оборудуют небольшой дворик.
Это первое заведение семейства El Copitas в Петербурге, в первую очередь ориентированное на кухню (зато в Москве на Патриарших есть мексиканский Sangre Fresca, совместный проект с Гленном Баллисом). Артём Перук, Николай Киселёв, Игорь Зернов разобрали на молекулы Новый Орлеан еще во время своего путешествия по Луизиане, и, вернувшись домой, задумали музыкальный бар с гастрономическими хитами главного города штата, где родился джаз. Мечта воплотилась спустя много лет — на излете 2023-го года в доходном доме Волынского переулка в виде новоорлеанского бистро с меню от шефа Алексея Ермакова и фирменным гостеприимством бар-менеджера Тараса Завальнюка (на его сложносочиненный негрони из 16 компонентов мы ходили в Xander при Four Seasons Lion Palace) и управляющего Юрия Мужичкова, которого мы помним по гриль-бару Smokey Bones.
Словарь новоорлеанской кухни в Nola
- Запеченные устрицы — визитная карточка. Здесь это устрицы Рокфеллер — запеченные на открытом огне с соусом на основе абсента, фенхеля и сельдерея со сливками. Шеф Ермаков заверяет, что блюдо носит такое название, потому что в нем есть шпинат, напоминающий цвет (а иногда и форму!) доллара. Попробуйте вместе с хлебом (берут у ресторана Animals!).
- Гамбо — ДНК креольско-французской кухни. Это наваристый суп на основе ру (сливочное масло и мука), кальмара и креветок, обжаренный на хоспере, с чоризо, фенхелем, сельдереем и африканскими специями от приехавших из Карибского бассейна не по своей воле.
- Джамбалайя. Снова сёрф-энд-тёрф (когда морепродукты вместе с красным мясом), только на этот раз в стиле паэльи. Рис готовят с овощами, кальмарами, креветками, чоризо и креветочным биском.
- Муффулетта — сицилийский холодный сэндвич с чоризо (да, эта пикантная свиная колбаса идет в добрую половину блюд!) и соусом из оливок.
- По-бой — тоже сэндвич, только с устрицами.
- Обязательно раки. В Nola их варят вместе с чоризо, картофелем и кукурузой, и с ними же подают.
Своей отдельной гордостью Алексей считает луковый суп и скромно называет его лучшим в стране. А его любимое мясное блюдо телячье ребро, которое маринуется в большом количестве специй, а затем томится в красном вине, после обливается домашним соусом барбекю на основе бурбона и сахара мусковадо, а потом готовится на огне.
Что пить
Сазерак на коньяке в фирменных бокалах, которые омывается абсентом. После чего «Зеленая фея» переливается в маленький бокал и разбавляется водой. В большом же сервируется микс.
Ромово-фруктовый харрикейн, для которого варят сироп из маракуйи с ананасом, в меню зарифмовали с бренди-краста, Apple Absinthe Drop и «Кузнечиком» на основе какао и мятного ликера, рома и кокосовых сливок.
Из интересного! Фонтаны для подачи абсента и коктейлей — стеклянные резервуары на подставках с небольшим краном. Или новоорлеанский шейкер-колокол, в котором планируют в определенный час готовить коктейли и разливать всем гостям. Ну и конечно авторский абсент, над которым команда работала долгое время, выверяя идеальный рецепт. Попробуйте так, как советует команда, и составьте свое впечатление.
Над интерьером работали Paum Design (Tagliatella Caffe, «Банщики», Forno Bravo Centrale). Здесь витражи цвета изумруда, анималистичные принты и золото, закрученное в узоры ар-нуво, люстры-пальмы, отдельный стол-банан из дерева и мрамора, акцентная барная стойка. На стенах встречаются черно-белые фотографии, вуду-маски (Новый Орлеан также считается столицей вуду).
Рендер
Регулярной музыкальной программы пока никакой нет, выступления ребята обещают всегда анонсировать в социальных сетях, кроме тех, что случаются стихийно и импровизированно.
Команда El Copitas Bar снова создало прорывное место, где приятно находиться долго и откуда не хочется уходить. Абсолютно точно это открытие украсило наш декабрь и 100% украсит грядущее лето, когда появится веранда и... завтраки!
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