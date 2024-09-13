Чизкейк из маасдама и гастроли винодельни из фильма «Хороший год»: ресторанный дайджест

Dora

Крутим фуэте в сторону Манежной площади и Дома кино: бывшая прима-балерина Мариинского театра Ирма Ниорадзе вместе с мужем Гочей Чхаидзе открыла ресторан в доходном доме по проекту академика архитектуры Пеля. Шеф Арман Исенов (ex. су-шеф «Сад», Gastroli, Мill, действующий шеф в Department 57) готовит говяжью грудинку в течение 4 суток, а подает с лакто-крыжовником (который вручную избавляют от косточек!) и пюре из сельдерея. Еще в листинге стейк из палтуса со сливочным ризотто, куриный паштет с вареньем из лисичек, чернослива и кориандра. Меню разделится на две части: «Классическая Грузия» и «Южная авторская кухня». Хиты жившего здесь прежде ресторана «Тархун» — грузинская выпечка и мясо на мангале — остались на месте, а главные за них — те же повара.

Без вина тоже не останемся, об этом Гоча, как совладелец грузинского винного дома «Братья Асканели», позаботится.

Караванная ул., 14