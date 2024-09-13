Чизкейк из маасдама и гастроли винодельни из фильма «Хороший год»: ресторанный дайджест

Кто устраивает кинопоказы в особняке? К кому идти на пломбир из горгонзолы? Где найти торт в виде тунца? Рассказываем в традиционном гастрономическом дайджесте.
MAD Asian BBQ
Азиатский ресторан отмечает день рождения в пятницу 13-го. В честь двухлетия шеф-повар Роман Грачев приготовил праздничное меню (салат с хрустящей говядиной и инжиром, кушияки из тигровых креветок и говяжьей грудинки) и подарки для всех гостей, участвующих в беспроигрышной лотерее: мерч и легендарная утка по-пекински (наш номинант!). В финале — огромный торт в виде тунца.
Пионерская ул., 32
«БЮРО»
В пятницу, 11 сентября, в первой бургерной от команды «БЮРО» на Жуковского отмечают 11-летие! Праздновать планируют вечером с выступлением группы UGLI, DJ-сетом, праздничным тортом и дропом нового мерча.
ул. Жуковского, 29
Oversize pizza на Петроградке
Гранд опенинг проекта с любимой огромной треугольной пиццей пройдет 13 сентября. На Петроградской стороне устроят дружескую вечеринку с музыкой диджеев и лайв-акустикой.
Кронверкский пр., 73/39
TAKADAYA
Азиатский бар с лучшей коллекцией саке и трушными раменами отмечает второй день рождения 14 сентября. Будет слепая дегустация нихонсю с призами, праздничный спешл от создателя проекта Кадзухико Кидзима, авторские коктейли от бренд-бармена Юты Инагаки, дораяки-торт.
Кожевенная линия, 34
Dora
Крутим фуэте в сторону Манежной площади и Дома кино: бывшая прима-балерина Мариинского театра Ирма Ниорадзе вместе с мужем Гочей Чхаидзе открыла ресторан в доходном доме по проекту академика архитектуры Пеля. Шеф Арман Исенов (ex. су-шеф «Сад», Gastroli, Мill, действующий шеф в Department 57) готовит говяжью грудинку в течение 4 суток, а подает с лакто-крыжовником (который вручную избавляют от косточек!) и пюре из сельдерея. Еще в листинге стейк из палтуса со сливочным ризотто, куриный паштет с вареньем из лисичек, чернослива и кориандра. Меню разделится на две части: «Классическая Грузия» и «Южная авторская кухня». Хиты жившего здесь прежде ресторана «Тархун» — грузинская выпечка и мясо на мангале — остались на месте, а главные за них — те же повара.
Без вина тоже не останемся, об этом Гоча, как совладелец грузинского винного дома «Братья Асканели», позаботится.
Караванная ул., 14
Tootsie
Ресторан Tootsie на Васильевском тоже отмечает свой день рождения — пятый по счету. 15 сентября с 16:00 закатят гриль-вечеринку на заднем дворе. Будут блюда из смокера, пиво от AF Brew, солидный запас Dr Pepper и розыгрыши каждый час (один из призов — пятьдесят порций ребер!).
9-я линия Васильевского острова, 20
«Сон»
Первый осенний игристый бранч «Сна» пройдет 15 сентября совместно с рестораном «48 стульев». С 12:00 до 16:00 под выступление джаз-бэнда бренд-шеф Александр Горяйнов будет готовить блины на топленом молоке с щучьей икрой и соусом из сыра раклет, запеченную фуа-гра с чизкейком из сыра маасдам и черносмородиновым кремом и пломбир из горгонзолы.
Кирпичный пер., 8
Ohaus
Команда кофейни-особняка на Черной речке вернула кинопоказы! Теперь каждые вторник и пятницу крутят неизменную классику, артхаус, а иногда даже мультфильмы. Расписание на ближайшую неделю:
13.09 «Остров собак» — анимационный фильм Уэса Андерсона;
17.09 «Полночь в Париже» Вуди Аллена;
20.09 «Век Адалин» режиссера Ли Толанда Кригера с Блэйк Лайвли в заглавной роли.
ул. Академика Крылова, 4А
Faces
В честь дня рождения 14 сентября в ресторане бренд-шеф Карапет Ваганян приготовит картофельные устрицы с тартаром из испанского тунца, карпаччо из креветок с хамоном, стейк ти-бон с картофелем дофинуа и тирамису с малиной. Без подарков уйти не получится: под диджей-сет и живую музыку пройдет розыгрыш!
Морской пр., 29
MON CHOUCHOU
17 сентября во французское бистро на Караванной улице приезжает Жерман Деробер — ценитель вина, гедонист и амбассадор винодельни Сhateau Maucoil, где снимали фильм Ридли Скотта «Хороший год». Он привезёт в Петербург не только пять исключительных вин шато из Прованса, одного из старейших хозяйств Долины Роны, но и свои семейные рецепты. Будет сет из семи блюд семьи Деробер: золотая улитка на хрустящем багете, луковый суп из Авиньона с гужерами, утиная грудка с вяленой вишней, чёрной смородиной и луком порей конфи.
Караванная ул., 3/35
CIDERFEST
21 сентября в пространстве DAA на Красногвардейской площади прогремит фестиваль натурального сидра Ciderfest, отмечая торжество северо-западного сидроделия и разнообразие участников: будут производители из 16 регионов, которые представят до 160 сортов сидра. Программу поделят на несколько частей: дегустационная (безлимитная!), гастрономическая с лучшими фуд-проектами города, а также музыкальная зона и лекторий.
Красногвардейская пл. 3
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