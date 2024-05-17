Сено из порея, песто из крапивы и десерты с сакурой: ресторанный дайджест

Концертная программа 16-летия (!) «Кабаре ШУМ», обилие зелени в меню ресторанов и десерты с сакурой: рассказываем что где есть в Петербурге.
«Кабаре ШУМ»
Всю неделю кабаре отмечает свое 16-летие (да, «ШУМ» появился в 2008, пережив две инкарнации: танцевальный бар на Петроградке и винный спикизи-бар на Васильевском острове). В праздничной программе 17 мая — премьера спектакля «Гиппиус. Непредвиденное», концерт блюзового пианиста Петра Родионова, выступление бэнда «Кто бы мог подумать» с ироничным панк-джаз-фанком, а 18 мая — концерт «Песня года», где споют 17 лучших кабаретистов из платинового состава «Кабаре ШУМ».
ул. Маяковского, 52
Muze Garden
Nola Jazz Bar отправляет с джазом на берег Финского залива! 17 мая команда новоорлеанского бара едет в гости ресторана Muze Garden с музыками и коктейлями: Pineapple Jasmin French 75, Nola Cocktail, Coffee Vieux Carre, Boulevardier.
Приморское шоссе, 471
Goose Goose
Арт-бранч «Кушать подано! В гостях у аристократа» (в духе дворянских домов!) пройдет 18 мая в Goose Goose. Выступать будет приглашенный эксперт — краевед и создатель бюро культурного досуга — Дарья Симоненко, которая также является автором телеграм-канала «По Неве и с пышкой». Она расскажет о том, как проходили обеды аристократов, как составлялась программа, кто из известных художников занимался оформлением меню, какие есть самые излюбленные блюда аристократов и как их подавали. А шеф Илья Тен подготовил сет из четырех блюд, где встречаются суп-пюре из спаржи, кулебяка с капустой, жареный цыпленок с брусникой и жу с горошком по-французски.
Большая Конюшенная, 27
«Зеленые люди»
Мастер-классы и лекции, фотовыставки и даже астрологические встречи в вег-кофейне проходят регулярно. 18 мая сначала пройдет обучающее заседание по бисерным украшениям, а после (в 18:00) — по росписи свечей. В билет входит напиток, десерт и свечи в коробке, которые вы сами и украсите.
Кронверкский пр., 45
Takadaya
19 мая проводим воскресенье, встречая закат на заливе. Шеф-повар ресторана Commons Александр Галуза проведет ужин в азиатском Takadaya. С собой ведет печёный перец с арахисовым понзу и сеном из порея, тартар из говядины с черемшой и соусом из маринованного желтка, татаки из форели с сывороткой с травами и глазурью из картофельного мисо. В пейринг — саке разных регионов (в том числе выдержанное, нефильтрованное и ассамбляж).
Кожевенная линия, 34
Bist
22 мая в 20:00 в ресторане Bist пройдет большой ужин с винным профи Евгением Шамовым (президент Петербургской ассоциации Сомелье, основатель дегустационного клуба «Братство Кочерги»). Свои вина он специально привозит из Крыма, где занимается проектами Tesler Winery и Трио на винодельне STN. Будет 6 гастрономических пар с крудо из креветки амаэби, гребешком в соусе качо-э-пепе, лечо из перца с тартином и аранчини с тартаром из говядины.
Большой пр-т В.О. 18 А
Animals
Главный вег-шеф города Вика Мосина 23 мая выступит в Animals с сетом из сморчков и диких растений. Только один день с 17 часов будет доступен сет из первых сезонных трав и грибов, собранных Викторией и собирателями в дикой природе Ленинградской области. Будут редис с жаренными сморчками и песто из крапивы, картофельные пончики с дюкселем из сморчков и кешью-сметаной, спаржа с франкфуртским соусом и сморчки фаршированные творогом из лесного ореха.
ул. Некрасова, 60
Sight
Зелень — босоногое лето! — вошла в меню нового сезона в Sight. Зелёный горошек и фенхель, зеленое карри и грибной дюксель, свежие ягоды и карамелизированный манго – все уже тут. Легкая закуска из фермерской буратты с салатом из запеченного цукини с винегретом из овощей и копченым миндалем. Или филе трески, приготовленное на углях, которое подают с обжаренным в вине айсбергом, нежным пюре из нута и сливочным соусом.
Корпусная ул., 28Г
Nothing Fancy
Шеф-суперзвезда Рома Киселев в Nothing Fancy обновил меню к лету. В ЗОЖ-раздел «злаки и крупы», добавил новую мультизлаковую крупу, черничную овсянку с кокосом (фаворит шефа!), ягодную гранолу и новый вид каши all in — для тех кому хочется все и сразу. Листинг напитков тоже претерпел изменения. Например, появился Tahini Raf на основе одного шота эспрессо и взбитого молока со сливками, ванилью, кунжутной пастой и миндальным молоком, а также Cloud Matcha из кокосовой воды с воздушной пеной, состоящей из сливок, кокосового молока и матчи.
ул. Социалистическая, 21; Большой проспект П.С., 35
VOKZAL 1853
На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето! 31 мая певица Елка даст концерт на сцене самого большого фудхолла VOKZAL 1853. Сбор гостей в 20:00.
набережная Обводного канала, 118С
«Сон»
Новые завтраки (с игристым безлимитом с понедельника по четверг!) появились в ресторане «Сон». Дают зерновой багет с гуакамоле, тунцом татаки и творожным кремом из печеной свеклы, сытные блины с муссом из угря и соусом из белых грибов и икру из овощей конфи с креветками в соусе биск и яйцом пашот.
Кирпичный переулок, 8
«Такояки»
Отмечаем сезон цветения сакуры специальным меню (действует до 31 мая): моти с кремово-вишневой начинкой, который украшен сливками и соцветием сакуры из белого шоколада, «ханами» из двух слоев: воздушного мусса с нотками питахайи и вишни, а также легкого желе с настоящим цветком сакуры из Японии. После обеда в «Такояки» берите карту с локациями, где можно любоваться цветущими деревьями в Петербурге.
ул. Лизы Чайкиной
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