Сено из порея, песто из крапивы и десерты с сакурой: ресторанный дайджест

Goose Goose

Арт-бранч «Кушать подано! В гостях у аристократа» (в духе дворянских домов!) пройдет 18 мая в Goose Goose. Выступать будет приглашенный эксперт — краевед и создатель бюро культурного досуга — Дарья Симоненко, которая также является автором телеграм-канала «По Неве и с пышкой». Она расскажет о том, как проходили обеды аристократов, как составлялась программа, кто из известных художников занимался оформлением меню, какие есть самые излюбленные блюда аристократов и как их подавали. А шеф Илья Тен подготовил сет из четырех блюд, где встречаются суп-пюре из спаржи, кулебяка с капустой, жареный цыпленок с брусникой и жу с горошком по-французски.

Большая Конюшенная, 27