Сено из порея, песто из крапивы и десерты с сакурой: ресторанный дайджест

Nothing Fancy

Шеф-суперзвезда Рома Киселев в Nothing Fancy обновил меню к лету. В ЗОЖ-раздел «злаки и крупы», добавил новую мультизлаковую крупу, черничную овсянку с кокосом (фаворит шефа!), ягодную гранолу и новый вид каши all in — для тех кому хочется все и сразу. Листинг напитков тоже претерпел изменения. Например, появился Tahini Raf на основе одного шота эспрессо и взбитого молока со сливками, ванилью, кунжутной пастой и миндальным молоком, а также Cloud Matcha из кокосовой воды с воздушной пеной, состоящей из сливок, кокосового молока и матчи.

ул. Социалистическая, 21; Большой проспект П.С., 35