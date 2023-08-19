«Вино любят разделять на лагеря — и это тупо!»: винный профи (а еще панк и профессор) Евгений Шамов — о трендах и лучших бутылках

Шамов, его тотемный лис и «Братство кочерги»

Для своего дегустационного клуба Евгений раздобудет даже раритетные винтажи 1930-х, а мерч с тотемным Братцем Лисом Шамова обязательно появится на главных винных событиях Петербурга.

«Женек, не пора ли ворваться на главные конкурсы сомелье? С этой мыслью я в 2014 году выиграл смотр молодых профи Kempinski Fresh Faces, затем Балтийский кубок в 2016-м и 2018-м. В 2017-м стал лучшим в России — и меня начали звать в топовые места. Сначала в культовый полузакрытый Tre Bicchieri — это первый ресторан компании винных евангелистов Real Authentic Wine, которая потом откроет Big Wine Freaks и “На вина!”. Затем перешел в “Парк Джузеппе”. Для вайнлаверов это было знаковое место: до меня сомелье там были такие величины, как Леонид Стерник и Юлия Хайбуллина. В “Парке” довелось открывать великое: лучшее из итальянского, ронского и бургундского виноделия, невероятное бордо с 1945-го до 1990-х. Наш дегустационный вечер к годовщине Победы в 2015 году получил два разворота в журнале Simple Wine News как лучший: пробовали тогда винтажи военных лет с 1939-го по 1945-й. Однако при этом я уже вовсю продвигал авторское виноделие: на гуру биодинамики Жан-Пьере Фрике и словенской Movia мы делали половину кассы.

Сейчас сформировалась целая новая волна российского винного авангарда.

Иметь такой классический опыт старых вин очень важно — нам, сомелье, многим его не хватает. Кроме ценителей великих старых вин у меня была и вторая тусовка: в 2012-м я основал дегустационный клуб “Братство кочерги”. Не от хорошей жизни, а чтобы говорить на одном языке с серьезными дядьками с котлетами денег (а они любят спросить: “Мальчик, ты нам несешь вино, сам-то его пробовал?”). Сколотил банду, мы скидывались на две-три бутылки, разбирали, анализировали. Комьюнити разрасталось, мы стали путешествовать по европейским винодельням, понадобился опознавательный знак для своих. Я взял мое детское тотемное животное — лиса — и придумал его взрослую версию, с крестом на голове и красными глазами. Маслом, карандашом, на планшете — вообще рисовать очень люблю. Из этого выросла целая линия мерча — футболок, лонгсливов, бейсболок, значков.

После “Парка Джузеппе” я вернулся к Real Authentic Wine — в лучший мясной ресторан страны Beefzavod — и как шеф-сомелье проруководил им с 2016-го по 2020 год. Мы нашли друг друга: они такие же фанатики в мясе, как я в вине. Однажды нам удалось там собрать дегустацию целых 11 вин Андерса Фредерика Стина. Андерс — очень крутой пример перерождения сомелье из Копенгагена в винодела знаменитого ронского апелласьона Ардеш. Людям редко удается попробовать хотя бы одну этикетку, а мы нашли их почти все. В пандемию наши пути с Real Authentic Wine разошлись, и я отправился с коллегами переждать карантин на винодельню Uppa Павла Швеца под Севастополем. Хотелось своих проектов, вне систем и рамок, и они не заставили себя ждать. С 2020 года стал частью виноторговой компании À la Volée, которая занимается шампанью, и винного бара “Ласточки” команды паба “76”. Делать свое вино в Крыму я начал еще в 2018 году, а когда через два года мой друг Андрей Долингер перебрался на севастопольскую винодельню STN Winery, я занялся своей линейкой вплотную. Сейчас сформировалась целая новая волна российского винного авангарда: это как раз STN Winery, Никита Абалихин, Арсений Гордиенко, Paradise Garage, “Архитектор”, “Дача Сердюка” и другие. Всех этих малых виноделов мы только что, в июне 2023-го, собрали на фестиваль “Дрожжь” в Петербурге — был просто разрыв!»