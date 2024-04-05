Тако-мороженое в новом кейпоп-кафе и постный бранч с видом на Исаакиевский: ресторанный дайджест

Дегустационный сет в самом эстетском ресторане Петербурга, маркеты выходного дня и гастроли лучших шефов! Где провести этот уикэнд рассказываем в традиционной подборке событий.
Bourgeois Bohemians
В своем BoBo братья Гребенщиковы в двенадцатый раз обновили дегустационный сет блюд, которых нет в основном меню. Полет творческо-гастрономической мысли, как и всегда, впечатляет. Закуски представлены в виде суши — лангустин с морковью и маринованным дайконом и икра лосося с брокколи, фисташками и маринованными кольраби. Далее по традиции — хлеб, который сами делают на закваске и подают с домашним сливочным маслом и двумя видами соли: копчёной и кристаллической.
Первым основным курсом представят авторскую интерпретацию испанского супа гаспачо 3 микс свежих овощей со сладкой фалангой камчатского краба с мороженым из кинзы. Том ям же у шефа Артема Гребенщикова — в виде кальмара, фаршированного креветкой, с кремом из жареного картофеля на кокосовом молоке. А следующее блюдо посвящено петербургской кухне как феномену: в тарелке местная утка с пюре из овощей и ананасов с соусом из мясного сока с бобами тонка.
Виленский переулок, 15
Giusto Bistro
Итальянскому ресторану italy&co. исполняется 1 год! 6 апреля в бистро вспомнят завтраки-хиты: скьяччата с лососем, бриошь со скрэмблом и мортаделлой, завтрак alla giusta будут выносить под живую музыку. После 16:00 наливают праздничный пунш и готовят закуски в стиле итальянского Apero и большую лазанью от шеф-повара. А вечером — диджей-сет, raw-бар с морепродуктами и большой торт со свечками!
пр. Добролюбова, 8
«У Ларисы»
«Лариса» на Петроградской умеет устраивать вечеринки, где вместе отплясывают физики и лирики, художники и бизнесмены, как никто другой. 6 апреля команда снова соберет всех нас на праздновании своего двухлетия. Внушительный лайнап диджеев, чебуреки, настойки и танцы.
Кронверкская, 7
Vokzal 1853
6 и 7 апреля (12:00-21:00) в самом большом фуд-молле страны пройдет фестиваль WOW MOM Market «Итальянские каникулы». Пространство около главной сцены наполнят самыми разными и ультранеобходимыми каждой маме изделиями для детей и дома от лучших локальных брендов. Еще в программе: творческие и кулинарные мастер-классы, большая игровая зона с профессиональными бебиситтерами, шоу мыльных пузырей, театральное представление и детский модный показ.
Наб. Обводного канала, 118
Futurist
На две недели в баре ресторана Алексея Алексеева под любимые песни о любви звучат коктейли диджея, журналиста и креативного директора «Собака.ru» Ксении Гощицкой. «Ты не верь слезам» — про альпийские травы и вишневые косточки. «Что-то важное между» — гимлет с гранатовым джином и итальянским амаро. «На сиреневой луне» собирает ноты писко, черную смородину, красное вино и клюкву в звучный аккорд твиста на негрони. С каждым первым заказом дарят браслет-цветок от дизайнера Ольга Маки.
Барочная ул., 6, с.1 (вход с улицы Большая Зеленина)
Московский рынок
В этот уикэнд отправляемся на Московский рынок и их первый маркет, который объединит бренды двух столиц (более 40!). С 12:00 до 21:00 будут диджей-сеты, бирпонг, книжный своп, мастер-классы и даже тату-станция.
ул. Решетникова 12
Regions
11 апреля в «Регионы» с гастролями приедет один из лучших ресторанов юга России «Баран-Рапан». Будет все, что мы любим: камбала и кавказские травы, дзавар и черные лисички, и, конечно, баран и рапан! Шеф Андрей Грязев приготовит еще катаифи с пеканом и домашним сыром, ягненка с перцем рамиро и рапана с цукини и греческим йогуртом.
Жуковского, 10
Jisco
Блогеры во втором поколении — дочери профессионального инфлюенсера Петербурга Виктории Портфолио Мирослава и Злата (10 и 9 лет!) — открыли кейпоп-кафе будто специально для ваших социальных сетей.
Для этого команда сначала отправилась в путешествие по Сеулу: все самое дорогое, трендовое и неформальное стало основой проекта в ТЦ «Галерея». Например, пуноппан (буквально означает «рыбный хлеб», хотя ничего рыбного в составе выпечки нет) с соусом розе и сыром, черная глазированная лодочка с сыром и заварным кремом или розовое тако-мороженое с золотым хвостом. Кое-что подглядели и в «мишленовских ресторанах»: из горячего рекомендуют сливочно-ореховый рамён с курицей су-вид и говядину в воздушной темпуре.
Лиговский пр., 30А
Faces
11 апреля в Faces на Крестовский остров отправляется шеф-повар Сергей Плотников (Sea, Signora, Fresa’s, KOI). Сергей подготовил сет-меню из шести главных блюд Fresa’s (в сопровождении вин, конечно). Старт в виде жареных артишоков с муссом из пармезана, далее — фирменный салат «Цезарь» и тартар из говядины с наглядной презентацией ингредиентов. Основным курсом — гарганелли с прошутто из утки, красным вином и сморчками, а также спинку трески в лигурийском стиле. Закончат ужин шоколадно-ореховой «Синьорой Джандуйя».
Морской проспект, 29
LE VERNISSAGE
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, когда постящимся позволяются и рыба, и вино, видовой ресторан при отеле «Амбассадор» дает большой бранч (из 16 блюд!). С 12.00 до 17.00 будут выносить салат из овощей-гриль с киноа, хрустящую брокколи, хумус из тыквы, пельмени с лесными грибами, запечённый батат со сметаной из кешью и свеклу с медом.
Римского-Корсакова, 5-7
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