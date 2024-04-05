Тако-мороженое в новом кейпоп-кафе и постный бранч с видом на Исаакиевский: ресторанный дайджест

Bourgeois Bohemians

В своем BoBo братья Гребенщиковы в двенадцатый раз обновили дегустационный сет блюд, которых нет в основном меню. Полет творческо-гастрономической мысли, как и всегда, впечатляет. Закуски представлены в виде суши — лангустин с морковью и маринованным дайконом и икра лосося с брокколи, фисташками и маринованными кольраби. Далее по традиции — хлеб, который сами делают на закваске и подают с домашним сливочным маслом и двумя видами соли: копчёной и кристаллической.

Первым основным курсом представят авторскую интерпретацию испанского супа гаспачо 3 микс свежих овощей со сладкой фалангой камчатского краба с мороженым из кинзы. Том ям же у шефа Артема Гребенщикова — в виде кальмара, фаршированного креветкой, с кремом из жареного картофеля на кокосовом молоке. А следующее блюдо посвящено петербургской кухне как феномену: в тарелке местная утка с пюре из овощей и ананасов с соусом из мясного сока с бобами тонка.

Виленский переулок, 15