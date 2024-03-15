Пирог с головой утки, зеленый пилснер и кофейный эликсир из самовара: ресторанный дайджест

Дождь — ну и пусть! Вооружаемся зонтами и шарфами и отправляемся в гастрономический рейд: Масленица, День Святого Патрика, неделя молодого сидра, ресторанные открытия и музыкальные вечеринки.
Blackchops
С 15 по 17 марта в Blackchops отмечают День Святого Патрика. Парни будут разгуливать в килтах, готовить под ирландские мотивы традиционный пирог с уткой, а к нему — зеленый пилснер.
набережная реки Фонтанки, 5/2
Dolphinwolf
16 марта в мутант-баре Dolphinwolf пройдет вечеринка в честь закрытия Недели Молодого Сидра со всеми участниками (13 сидрерий!). Десять кранов, гора бутылок и особенная еда: сырная тарелка и панини с ростбифом, кремчизом и горчичной заправкой.
ул. Боровая, 21
«Третье место»
В дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных 17 марта пройдут масленичные гуляния с блинами и традиционными забавами. Каждому приготовят велком-блин от одного из резидентов пространства, нальют велком-дринк и сопроводят этническим диджей-сетом. В программе: детский мастер-класс по изготовлению поделок в 12:00, мастер-класс по лепке фигурок из воздушного и классического пластилина с мультидисциплинарной художницей Лерой Нерыбкой в 14:00, а также перетягивание каната.
Литейный пр., 62
«Фабрика»
В это воскресенье в пространстве будут праздновать Масленицу. Будут скоморохи и ходулисты, яства от резидентов фудхолла, обряд сжигания чучела и детская программа.
Киррчная, 67
Commons
Шеф-повар Александр Галуза в новом меню сделал упор на мясные, сыры, корнеплоды и печеные овощи. Наш единогласный хартбрейкер — большой «равиоль» с говяжьей щекой и соусом велюте из грибов в французском стиле.
наб.канала Грибоедова, 39
«География»
Встречаемся на блинном бранче в заключительный день Масленицы. 17 марта с 12:00 до 17:00 каждому гостю при заказе специального алкогольного микса (яблочный сбитень или коктейль с берёзовой содовой!) подадут блины с различными намазками for free – паштет и карамелизованный лук, сливочный сыр с соусом чимичурри и мусс из кокосовой сгущёнки. Каждого ждет приветственный кофейный эликсир из самовара!
Рубинштейна, 5
«Ферма Бенуа»
17 марта в 15:00 в ресторане на севере Петербурга пройдет весенний мастер-класс по созданию композиции из первоцветов (еще будет чаепитие с домашним печеньем!). Оказавшись в Саду Бенуа прогуляйтесь и до Дачи Бенуа, где только что открылся первый образовательный коворкинг BENUA CAMPUS-PAGE .
Тихорецкий пр., 17Г
Marso Polo
20 марта в Петербург приезжает наш краш — мама Антонио Фрезы – Инкороната Пальма. В траттории Marso Polo она даст семейный итальянский ужин, для которого везет целый чемодан продуктов из Апулии (вангуем, будет паста, мясо на гриле и много вина!). Вечером — танцы.
наб. канала Грибоедова, 2В
Drevå
Впишите себе в календарь: побыть в числе первых гостей нового файндайнинг-проекта Надежды Третьяковой (Nordic) и Дэниела Хогландера, заработавшего две звезды Michelin для своего Aloë в Стокгольме. Про свое меню говорят: «это авангард, олдскул и панк, европейский Север и краски Магриба, Старый Свет и Юго-Восточная Азия». Drevå зацветет 22 марта — бронирование уже открыто!
Пулковское шоссе, 107
ÇAVA
Вечеринка ÇAVA и «Тайная комната» начнется 23 марта в 20:00 в пространстве отеля AKYAN. Десятка диджеев, инструментальный джем от Антона Боярских и виниловая локация, таролог, парфюмерная комната и бары от известных ресторанных проектов (Blackchops, «БарВитя», Sight, Made in China и другие).
Восстания,19
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