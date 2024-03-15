Пирог с головой утки, зеленый пилснер и кофейный эликсир из самовара: ресторанный дайджест

«Третье место»

В дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных 17 марта пройдут масленичные гуляния с блинами и традиционными забавами. Каждому приготовят велком-блин от одного из резидентов пространства, нальют велком-дринк и сопроводят этническим диджей-сетом. В программе: детский мастер-класс по изготовлению поделок в 12:00, мастер-класс по лепке фигурок из воздушного и классического пластилина с мультидисциплинарной художницей Лерой Нерыбкой в 14:00, а также перетягивание каната.

Литейный пр., 62