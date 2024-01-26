Костный мозг в хересе, овощной ужин и фестиваль рамена: ресторанный дайджест

Friends of Friends

Если на выходные у вас запланирован жесткий ЗОЖ, то отправляйтесь в ресторан Friends of Friends на специальное зеленое меню, составленное нутрициологом Светланой Мусиновой. Дают омлет со шпинатом, хумус из зелёного горошка с огурцом и чипсами из киноа, суп из кабачка и муссом из брокколи и васаби, а также треску мисо с бобами эдамаме и муссом из брокколи и кокоса.

Дегтярная ул., 1А