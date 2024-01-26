Костный мозг в хересе, овощной ужин и фестиваль рамена: ресторанный дайджест

Наши гастрономические планы: зеленое меню Friends of Friends, разработанное нутрициологом, возрождение планеты MTV с коктейлями в Solids и саксофонисты в ресторане Giro.
Solids
В моднейшей бильярдной решили возродить планету MTV: 26 января с 20:00 начнется вечеринка в стиле R&B и Hip-Hop под хиты нулевых. Отправляясь на машине времени на 20 лет назад, не забудьте нарядиться!
Гатчинская, 16
ЕМ
Костный мозг в хересе с гелем из изюма и малины, карпаччо из говядины с японской капустой мизуной и жемчугом из ряженки и китайских бобов: шеф Валерия Скуратова выпустила 74-ый сет ресторана ЕМ. Помимо перечисленных сложных сочетаний в меню еще красная икра с маскарпоне и фисташками, осьминог и ананас с краснокачанной капустой, лосось с гранатом и кумкватом и еще три курса.
наб. реки Мойки, 84
Вечером 27 января в новое бистро на Казанской с гастролями приедет Илья Великанов, старший бартендер одного из лучших баров столицы Insider Bar. Такое пропускать нельзя!
Казанская ул., 22
Friends of Friends
Если на выходные у вас запланирован жесткий ЗОЖ, то отправляйтесь в ресторан Friends of Friends на специальное зеленое меню, составленное нутрициологом Светланой Мусиновой. Дают омлет со шпинатом, хумус из зелёного горошка с огурцом и чипсами из киноа, суп из кабачка и муссом из брокколи и васаби, а также треску мисо с бобами эдамаме и муссом из брокколи и кокоса.
Дегтярная ул., 1А
Giro
Планы на выходные: музыкальный вечер в Giro. По пятницам и субботам с 20:00 до 22:00 здесь играет саксофонист. Аккомпанемент живой музыки задает ужину настроение уютной томности, душевно сопровождает бокал хорошего вина и средиземноморскую кухню.
Басков пер. 2
All Seasons
Коллаб месяца! Команда пивоваренной компании «Бакунин» и коктейльного бара Imbibeразработала линейку коктейлей на основе Bakunin Botanicals — собственных лимонадов с необычными травяными вкусами. Миксы вписались в петербургское межсезонье — и карту ресторана All Seasons. В основе Winter Fizz — пряный лимонад с иван-чаем, в Improved Americano — лимонад из молочного улуна, в Stay Fresh хорошо зашел лимонад «Яблоко-укроп», а Paloma звучит как цитрусовая Маргарита с грейпфрутовым лимонадом и морской солью. Коктейли подаются с закуской, созданной шеф-поваром All Seasons Сергеем Ярославцевым: тарталетка с говядиной, топинамбуром и шоколадом или корзиночка из теста фило с вяленой сладкой свеклой, запеченным баклажаном и моченой брусникой.
Большая Морская ул., 34
MUST
Прекрасный «натуральный» ужин без мяса и рыбы устраивают шеф-повар Алексей Пестряев и сомелье Никита Назаров из ресторана MUST 1 февраля в 20:00. В меню — только овощи (и вино)! Будут подавать карпаччо из моркови с домашним козьим сыром, печеный батат в пряных травай с соусом жу из абрикосового компота и три текстуры пастернака.
Большой проспект П.С.,54
Фестиваль рамена Fukuoni
Весь февраль в Петербурге будет проходить фестиваль рамена, спродюсированный главным популяризатором японской гастрономической культуры в России Кадзухико Кидзима и его производством лапши и соусов Fukuoni. Рестораны-участники разработают спешл-рамен:
- Hagao (Vokzal 1853 Набережная Обводного канала, 118 лит С) — китайский рамен с уткой по пекински
- Takadaya bar (барная линия «Севкабель порта», Кожевенная 34) — остро-пряный рамен со свининой, ароматной кунжутной пастой и кокосовым молоком
- EZO (Волынский переулок, 8) — сею рамен с копченой говядиной, запеченым рамиро, маринованным луком и грибами шиитаке
- Gills (Казанская, 8-10) и другие.
Комментарии (0)