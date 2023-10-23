Десерты без глютена и сахара, дворцовая пицца и вег-денеры: где отметить середину осени?

«Дом 12» на Новой Голландии прибавил в весе! За городской гостиной «Сообщество» открылись популярное велнес-кафе и кондитерская, с точками от Волгограда до Дубая. Это ЗОЖ, с которым приятно иметь дело — к healthy-бранчам добавили симпатичное «зеленое» меню: паста из цукини в стиле качо-э-пепе, суп из брокколи на кокосовых сливках с зеленым горошком, боул на гречке. Всё, включая десерты, делают без рафинированного сахара и глютена. Плюс лавка с собственными продуктами, книгами рецептов и мерчем. Бонус: уютная обстановка в стиле кафе при европейских музеях.

Наб. Адмиралтейского канала, 2И