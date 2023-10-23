Десерты без глютена и сахара, дворцовая пицца и вег-денеры: где отметить середину осени?

Составили гастрономическое расписание на середину осени: техно-веган бистро, десерты без сахара и римская пицца (почти во дворце!) в Пушкине.
Ockam
Отмечаем возрождение гастрономической активности Казанской улицы! Команда бывшего бренда базовой мужской одежды Ockam из Екатеринбурга прямо сейчас создает одноименное бистро, для чего позвала на помощь профи: меню разрабатывает тандем Николая Рязанцева («Ателье Tapas & Bar») и Андрея Костарева («Азиаты»), барную карту — Виталий Северинов («Ателье Tapas& Bar», Cast), а вино подбирает Арсен Вартанов из «На Вина!». Готовить будут кухни разных регионов России: например, эчпочмак с кроликом и голубцы из савойской капусты.
Казанская ул., 22
Pio Verde
Пицца-мастера из Pio Team решили прокачать Пушкин — в ноябре команда запустит ресторан в одном из краснокирпичных зданий архитектурного ансамбля дворца княгини Палей. План такой: сначала дегустировать пасту ручной работы (черные казаречче с морепродуктами и арабьята с пармой!) и римскую пиццу (пепперони, с трюфельным кремом или с цукини и креветками). А потом нахаживать 10000 шагов по Екатерининскому парку.
Пушкин, Московский пер., 7/20
Eat Me
Girl power! Блогер Яна Кузнецова aka Yana Puma выступила в новой роли — ресторатора и шеф-повара. Отучившись в филиале главного кулинарного техникума Le Cordon Bleu в Бангкоке, открыла ресторан в культурно-деловом пространстве Seno. Помогал ей супруг Дмитрий Кузнецов — рэп-ювелир, основатель Mozi Jewelry и лауреат нашей премии «ТОП 50» в 2022-м. Пробовать в Eat me настоятельно рекомендуем рваную говядину с пюре и десерт — тот самый манник из детства.
Гороховая ул., 49
kiki
Культовый двор на Гороховой, где за повышенную явку отвечало только гаражное кафе Co-op Garage, прирос еще одним резидентом. Андеграундное кафе kiki переехало с Тележной улицы в общественное пространство G47 (которое теперь относится к кластеру Seno) на второй этаж. Получилось аскетичное место с ретромебелью, турецко-берлинским меню и техновечеринками по выходным. Кормят хумусом и вег-денерами на хрустящей лепешке рамадан.
Гороховая ул., 47
Angel Cakes
«Дом 12» на Новой Голландии прибавил в весе! За городской гостиной «Сообщество» открылись популярное велнес-кафе и кондитерская, с точками от Волгограда до Дубая. Это ЗОЖ, с которым приятно иметь дело — к healthy-бранчам добавили симпатичное «зеленое» меню: паста из цукини в стиле качо-э-пепе, суп из брокколи на кокосовых сливках с зеленым горошком, боул на гречке. Всё, включая десерты, делают без рафинированного сахара и глютена. Плюс лавка с собственными продуктами, книгами рецептов и мерчем. Бонус: уютная обстановка в стиле кафе при европейских музеях.
Наб. Адмиралтейского канала, 2И
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