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Что Где Есть

15 безалкогольных коктейлей в ресторанах Петербурга: негрони, джин-тоник и French 75

Каждый январь проходит международный фестиваль #DryJanuary, в рамках которого бартендеры по всему миру предлагают временно отказаться от градуса. Куда идти за безалкогольными коктейлями вроде French 75 или джин-тоника? Мы нашли несколько новых вариантов с альтернативным алкоголем в Петербурге.

Предоставлено пресс-службой ресторана

Blackchops

Английский паб и ресторан ресторанной Dreamteam открыт в том числе во славу их пива Dreamteam Brew, но коктейли (даже безалкогольные!) Булата Арсланова соседствуют с ним едва ли не на равных. Например, джин-тоник с брусникой или Zero Proof French 75 с алое.

набережная реки Фонтанки, 5/2

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Сад»

В одном из самых красивых ресторанов Петербурга готовят негрони, максимально приближенный ко вкусу любимой классики, а также сприц — освежающий, на основе мятного кордиала, лемонграсса и безалкогольного игристого.

Большая Зеленина ул., 23А

Предоставлено пресс-службой ресторана

Mio 

Только посмотрите на этот длиннющий флюте с коктейлем «Россини» – это легкий напиток с нежным ягодным вкусом. По одной из версий, его изобрел итальянец Джузеппе Чиприани, тот самый хозяин бара, что в 1930-е создал популярный «Беллини». В составе: пюре земляники, ревень, безалкогольное игристое вино.

Казанская ул., 3

Предоставлено пресс-службой ресторана

Nola

Ананасово-жасминовый French 75 абсолютно без алкоголя посвятили одноименному бару при ресторане Arnaud's в Новом Орлеане. Коктейль делается из сладкого ананасового свежевыжатого сока, который смешивают с жасминовой водой. Еще в Nola найдете Американо и сприц из красных апельсинов — тоже alcohol free.

Волынский пер., 2

Артем Перук

Сооснователь El Copitas Bar и всех проектов Follow the Rabbits

«Проект #DryJanuary был запущен в 2014 году в Великобритании, как ответ крупных алкогольных холдингов на новый общественный запрос – осознанность и ЗОЖ-движение. Все понимают, что в начале года после всех праздников накапливается определенная усталость, так что для временного отказа от алкоголя лучшего месяца придумать сложно. 

Предоставлено пресс-службой ресторана

Mad

В азиатском Mad Asian BBQ готовят два невинных коктейлях. В одном найдется хрустящая вишневая кислинка в сочетании с безалкогольным розе и дополненная гречишным чаем, а в другом — ананас и османтус.

Пионерская ул., 32

Предоставлено пресс-службой ресторана

Must 

Сгроппино здесь делают миндально-лаймовым, в Clover Club добавляют безалкогольный амаро, сохраняя малину, лимон и белок по классике, а ЗОЖ-спритц готовят с цитрусовым сиропом, который как две капли воды похож на горький аперитив, безалкогольным игристым и апельсином. 

Большой проспект П.С., 54

Предоставлено пресс-службой ресторана

Giallo

Ресторан Giallo может конкурировать с коктейльными барами, настолько у Елены, шеф-бармена из изакаи Ezo, харизматичная миксология, даже безалкогольная! Только попробуйте ее Valentine с безалкогольным амаро, малиной и тоником или Сгроппино – венецианский коктейль на игристом вине, лишенном градуса, с мятой и сорбетом из юдзу.

ул. Восстания, 16

Предоставлено пресс-службой ресторана

Giusto

Современную классику Porn Star Martini легко можно представить в облегченном варианте, заменив алкогольное игристое. Ищите коктейль с маракуйей и ванилью в относительно новом ресторане italy&co. недалеко от «Спортивной».

пр. Добролюбова, 8

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Банщики»

Локальный бренд игристого кваса Dikiy запросто можно встретить в прогрессивных ресторанах Петербурга. Их продукт — сухой и с объемным вкусом, почти без сахара — прекрасная альтернатива вину сам по себе, но и в составе коктейлей звучит отлично. Например, с красным виноградом, корицей, медом и гвоздикой на манер глинтвейна или с томатом и хреном — идеальная реабилитация организма даже после самой безудержной ночи.

Дегтярная ул., 1А

Предоставлено пресс-службой ресторана

Tetto

Абсолютную классику — Aperol Spritz и негрони — приготовят в безобидном формате так, что не отличишь (ну почти!).

Большой проспект П.С., 84

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