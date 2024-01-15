15 безалкогольных коктейлей в ресторанах Петербурга: негрони, джин-тоник и French 75

«Банщики»

Локальный бренд игристого кваса Dikiy запросто можно встретить в прогрессивных ресторанах Петербурга. Их продукт — сухой и с объемным вкусом, почти без сахара — прекрасная альтернатива вину сам по себе, но и в составе коктейлей звучит отлично. Например, с красным виноградом, корицей, медом и гвоздикой на манер глинтвейна или с томатом и хреном — идеальная реабилитация организма даже после самой безудержной ночи.

Дегтярная ул., 1А