Винный шкаф в шахте лифта, йоркширские пудинги и джаз-клуб: 12 ресторанных открытий

«Бар Витя»

Ресторатор Эдуард Мурадян в пандан к своему высокогастрономическому «ЕМ» открывает заведение в жанре ЧПХ: «Бар Витя» мог появиться только в Петербурге. Он займет парадную дома в стиле модерн 1906 года постройки. Винный шкаф организуют в старинной шахте лифта, под высокими потолками с лепниной повесят люстры, гостей посадят прямо на ступенях, а в теплое время — отправят в тайный маленький двор. В меню — панини и небольшие итальянские закуски чикетти, настойки и коктейли.

ул. Восстания, 19