Винный шкаф в шахте лифта, йоркширские пудинги и джаз-клуб: 12 ресторанных открытий

Куда отправиться за хого, где пробовать эмпанадас и в каком районе появилась новая рюмочная? В подборке новых кафе, ресторанов и баров собраны самые ожидаемые открытия и громкие гастрономические премьеры!
Скоро откроются
«Бар Витя»
Ресторатор Эдуард Мурадян в пандан к своему высокогастрономическому «ЕМ» открывает заведение в жанре ЧПХ: «Бар Витя» мог появиться только в Петербурге. Он займет парадную дома в стиле модерн 1906 года постройки. Винный шкаф организуют в старинной шахте лифта, под высокими потолками с лепниной повесят люстры, гостей посадят прямо на ступенях, а в теплое время — отправят в тайный маленький двор. В меню — панини и небольшие итальянские закуски чикетти, настойки и коктейли.
ул. Восстания, 19
La Prosciutteria
По соседству со своим же «Мамахуху» Борис Тимчук откроет вторую «Прошуттерию» – на этот раз полноценный ресторан. Едой во всех проектах Бориса, включая «Тихий ход» на полуострове Киперорт, занимается шеф Илья Воронов. Здесь вводит в меню классические пасты, качо-э-пепе «укрывает» шпеком и отвечает за ингредиенты (пекорино – значит пекорино!).
Большая Пушкарская, 34
Blackchops
Осенью напротив цирка Чинизелли на Фонтанке откроется паб и стейк-хаус Blackchops. Предлагать будут совершенно райские блюда: английский ростбиф, пирог с почками и мозговой костью, устрицы с портером по четвергам, йоркширские пудинги по воскресеньям. Помимо внушительной пивной подборки в алкогольном меню — джин-тоники и редкий виски, а традиционный бонус от команды Dreamteam — хайлевел сервис абсолютно всегда.
наб. Фонтанки, 5
Уже открылись
«Мамахуху»
Провозглашаем хого блюдом сезона! В китайском ресторане «Мамахуху» литрами отдают горячие пряные бульоны в котелках с встроенной печью, чтобы мы сами варили себе хотпот, добавляя рибай, фланк, каракатицу, осьминога и сухие брикеты яичной лапши. Интерьер соответствует аутентичности заглавного блюда — под потолком красные подвесные фонарики, а на стене — неоновая вывеска с фразой Конфуция
Большая Пушкарская, 34
Ivory Garden
В историческом районе Пески появились свои булки и завтраки. Шеф-повар Никита Голубев, которого мы помним по Zelenoe Bistro, готовит сверхактуальные несладкие каши, бенедикт с тартаром из креветки, хумус из зеленой чечевицы, яйца по-турецки или всмятку с сосисками и квашеной капустой. Есть свой пекарный цех – за выпечку отвечает Екатерина Туркова (Cococo bistro).
8-я Советская, 9/13
Джаз-клуб Игоря Бутмана
Внушительных размеров (и амбиций!) джазовый клуб открылся в историческом здании служебного корпуса Придворного конюшенного ведомства. Беленые кирпичные арочные своды, латунь, мощная концертная программа и меню Алексея Ермакова, шефа самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar.
наб. канала Грибоедова, 7
Mircuccio Osteria
Остерия с пиццами и стейками от итальянца Мирко Дзанини, которому мы доверяем (его проекты: Little Italy, Romeo's, Arancino). Обязательно пробовать сальтимбокку, то есть сверхтонкий шницель из телятины, с полентой, пасту ди Граньяно в 7 вариациях: есть путтанеска, с рагу из ягненка, морепродуктами или с черным трюфелем.
ул. Моисеенко, 27
Fort Brew
Спешелти зерно теперь официально в Кронштадте. В здании бывшего локомотивного депо (крепостная железная дорога здесь появилась в 1840-х годах) работает кофейня с завтраками, боулами и редкими для Петербурга пирожками эмпанадас в семи вариантах.
Цитадельская дорога, 2Б
Paseo del Prado
Новый ресторан, вдохновленный музеем Прадо в Мадриде, объединяет кухни трех стран – Испании, Италии и Франции. На открытой (настолько, что можно наблюдать с улицы) кухне бренд-шеф Станислав Ахметшин готовит курильского гребешка с апельсином, подвяленную утиную грудку, привезенную из Башкирии, говяжьи щеки с белым шоколадом. Обратите внимание на оформление: здесь металлическое розовое облако, мозаичное панно из смальты за барной стойкой и абсолютно практически болеутоляющая стена из искусственного меха.
Загородный пр., 2
Рюмочная «Огонек»
Теперь недостаток питейных заведений в Коломне компенсирует рюмочная «Огонек». Все просто и демократично! Стиль 90-х, разномастные настойки, а кормят пирожками, макаронами по-флотски, гречей с тушенкой, картошкой со шкварками. В будние дни сервируют обеды — салат, суп, напиток — за 190 руб.
Лермонтовский пр. 8/10а
YVE
Новый коктейльный бар появился на набережной Невы! В карте прослеживается стиль Европы 60-х, подают сдержанные напитки с минимальным количеством украшений, авангардные (вроде кокосового ликера с пармезаном), а главный герой проекта — банановый ликер собственного производства.
Гагаринская, 1/24
Кафе в ДЛТ
Теперь шопинг в Доме ленинградской торговли можно разнообразить круассаном, устрицей или пирожным — на втором этаже открылось небольшое кафе. К закускам (есть целые артишоки в масле, сыры, гриссини), предлагают инжирный, виноградный или соус с яблоком и кальвадосом. А на третьем этаже скоро появится шампань-бар!
Большая Конюшенная ул., 21-23
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