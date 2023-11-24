Борщ с гребешком и хурма с осьминогом: ресторанный дайджест

Коллаборация «Академии» и «Прошуттерии»

В книжном «Академия» в конце ноября появится вино, а к нему — итальянские деликатесы от «Прошуттерии». Борис Тимчук — номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — из лавки в Озерном в книжный будет поставлять ту самую мортаделлу, коппу и салями Милано. Слойку с фундуком и луком, томленным в 10-летнем бальзамике обязательно сочетать со сливочной шампанью или выдержанным Бордо!

А еще будет серия бранчей! 25 и 26 ноября «Прошуттерия» в гостях у «Академии» представит свою версию идеального завтрака выходного дня, а 2 и 3 декабря — ответный визит книжного в мясную лавку.

Литейный проспект, 57 («Академия»); Озерной пер., 7 («Прошуттерия»)