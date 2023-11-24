18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Борщ с гребешком и хурма с осьминогом: ресторанный дайджест

Поделиться:

Гастрономический сценарий на ближайшую неделю от редакции «Собака.ru»: вино в букинистическом магазине «Академия», португальский паштейш бакаляу и новые завтраки.

Предоставлено пресс-службой заведения

Коллаборация «Академии» и «Прошуттерии»

В книжном «Академия» в конце ноября появится вино, а к нему — итальянские деликатесы от «Прошуттерии». Борис Тимчук — номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — из лавки в Озерном в книжный будет поставлять ту самую мортаделлу, коппу и салями Милано. Слойку с фундуком и луком, томленным в 10-летнем бальзамике обязательно сочетать со сливочной шампанью или выдержанным Бордо!

А еще будет серия бранчей! 25 и 26 ноября «Прошуттерия» в гостях у «Академии» представит свою версию идеального завтрака выходного дня, а 2 и 3 декабря — ответный визит книжного в мясную лавку. 

Литейный проспект, 57 («Академия»);  Озерной пер., 7 («Прошуттерия»)

Предоставлено пресс-службой заведения

Обновления во Flor

В кафе с португальским духом появилось много нового. Во-первых, завтраки (каждый день с 10:00) — треска бакаляу с соусом беарнез или традиционная булочка с яйцом на выбор. Во-вторых, комбо-наборы на обед по фиксированной цене (по будням с 13:00 до 16:00) —  здесь и закуски вроде чоризо митболов и паштейш бакаляу, несколько вариантов супов, а на горячее — равиоли с печеной тыквой и орзо со свининой конфи и трюфелем. В-третьих, дегустационный сет с тапасами и шестью блюдами после и финишем в виде теплого пирога с ананасом и мороженым.

ул. Рубинштейна, 14

Предоставлено пресс-службой заведения

День матери в Marso Polo 

В это воскресенье, 26 ноября в 12:00, в итальянской траттории Антонио Фреза отмечают День матери вместе с цветочным брендом Lovele Flowers. Команда проведет мастер-класс: под руководством флористов можно будет собрать красивые букеты для самой самой важной женщины в жизни! Сопровождение оформят в виде закусок, игристого и Limoncello Spritz. 

наб. канала Грибоедова, 2В

Предоставлено пресс-службой заведения

Новые завтраки в Saro

Шеф-повар Маша Дементьева обновила утреннее меню в своем Saro четырьмя блюдами. С 10:00 до 14:00 заказывайте тост со скрэмблом, сыром шевр и красной икрой, сэндвич с пастрами, сыром чеддер и сладкой горчицей, десертные чуррос с соленой карамелью и горячим шоколадом или бриошь со взбитой рикоттой, домашним вареньем из черной смородины и инжира.

наб. Адмирала Лазарева, 22 

Предоставлено пресс-службой заведения

Сезон хурмы в «МУКÁ&ВОДА»

Небольшое кафе на Гороховой гениально справляется не только с пастой собственного производства, но и с любимыми сезонными продутками. С хурмой у них закуска с личи и прошутто крудо в апельсиново-луковой заправке, а также канеле с кремом из пармезана и облепихи, но главное блюдо — обжаренная хурма, глазированная в устрично-кунжутном соусе с осьминогом су-вид. 

Гороховая ул., 44

Предоставлено пресс-службой заведения

Ужин в Jerome

30 ноября в 19:00 встречаемся на винном ужине Padri e Figli. Папарделли с рагу из телячьей щеки, итальянские мясные деликатесы и запеченную телятину с овощами будем рифмовать винами (8 штук!) с историей от отцов виноделия и их детей — молодых и талантливых бунтарей. 

Большая Морская, 25

Предоставлено пресс-службой заведения

Гастроли ресторана-дворца «Турандот» в Mr.Bo

1 декабря в азиатском ресторане Mr. Bo свой ужин представит шеф-повар легендарного ресторана-дворца «Турандот» Дмитрий Еремеев. В меню — золотая коллекция — тарталетка с малосольным сибасом и битыми огурцами, салат с хрустящей уткой,  борщ Ям с гребешком и угольная рыба с соусом чили с сычуаньским перцем.

Манежный пер., 2

Предоставлено пресс-службой заведения

Коллаборация Meat_Coin с ювелирным домом Roman Nikonov

До 31 декабря в ресторанах Meat_Coin идет коллаборация с премиальным ювелирным домом Roman Nikonov. Заказав фирменный бургер, укутанный в золото 24 карата,  вы получите не только блюдо в красивой коробке-ларце, но еще и каталог, сертификат на изготовление персонального украшения и сувенир от ювелирного дома — серебряная монета с изображением щуки, исполняющей желания.

ул. Рубинштейна, 4; Приморское шоссе, 466

Предоставлено пресс-службой заведения

VOKZAL 1853 выиграл «Золотой Трезини»

Новости из мира дизайна! Исполинский фудмолл VOKZAL 1853 выиграл архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини», а именно одну из ключевых номинаций «Лучший реализованный проект реконструкции» (в шорт-лист вошло 54 финалиста из 17 стран!).

Заходите оценить мощь реконцепции: на этих выходных в «Вокзале» будут лекции, квесты и вечеринка с джазовым бэндом, а 2 и 3 декабря пройдет средиземноморский «Фестиваль культуры и еды». 

наб. Обводного канала, 118С

Предоставлено пресс-службой заведения
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: