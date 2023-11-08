Премия «Что где есть в Петербурге» — 2023: победителем в номинации «Лучший винный просветитель» стал Александр Рассадкин

Больше месяца финалистов в номинации «Лучший винный просветитель» выбирали наши читатели. Затем настал черед фуди — именно им мы доверили выбрать лучшего из лучших. Им стал Александр Рассадкин, вошедший в список 15-ти лучших сомелье мира и превративший главную российскую винную школу «Энотрия» компании Simple в кузницу лучших кадров страны.