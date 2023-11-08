Премия «Что где есть в Петербурге» — 2023: победителем в номинации «Лучший винный просветитель» стал Александр Рассадкин

Лучший винный просветитель — кто он? На этот вопрос мы ответили благодаря премии «Что где есть в Петербурге» — 2023, одноименной номинации и при поддержке шведского бренда бытовой техники ASKO.
Больше месяца финалистов в номинации «Лучший винный просветитель» выбирали наши читатели. Затем настал черед фуди — именно им мы доверили выбрать лучшего из лучших. Им стал Александр Рассадкин, вошедший в список 15-ти лучших сомелье мира и превративший главную российскую винную школу «Энотрия» компании Simple в кузницу лучших кадров страны.
На церемонии награждения поздравил и вручил тарелку Александру генеральный директор российского представительства ASKO Диме Рангелов. Кроме того, бренд в лице Диме подарил лучшему просветителю этого года винный шкаф ASKO.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — Альфа-Банк и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов
Компанию LUDING GROUP
Шведский бренд бытовой техники ASKO
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