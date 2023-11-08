18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
  • Что Где Есть в Петербурге 2023
Что Где Есть

Премия «Что где есть в Петербурге» — 2023: победителем в номинации «Лучший винный просветитель» стал Александр Рассадкин

Поделиться:

Лучший винный просветитель — кто он? На этот вопрос мы ответили благодаря премии «Что где есть в Петербурге» — 2023, одноименной номинации и при поддержке шведского бренда бытовой техники ASKO.

Больше месяца финалистов в номинации «Лучший винный просветитель» выбирали наши читатели. Затем настал черед фуди — именно им мы доверили выбрать лучшего из лучших. Им стал Александр Рассадкин, вошедший в список 15-ти лучших сомелье мира и превративший главную российскую винную школу «Энотрия» компании Simple в кузницу лучших кадров страны.

На церемонии награждения поздравил и вручил тарелку Александру генеральный директор российского представительства ASKO Диме Рангелов. Кроме того, бренд в лице Диме подарил лучшему просветителю этого года винный шкаф ASKO.

 

Все победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2023

 

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — Альфа-Банк и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов

Компанию LUDING GROUP

Шведский бренд бытовой техники ASKO

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: