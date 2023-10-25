18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
  • Что Где Есть в Петербурге 2023
Что Где Есть

Церемония награждения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 пройдет в Гранд Отеле Европа

Поделиться:

26 октября в 19:00 в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа пройдет церемония награждения победителей премии «Собака.ru» «Что Где Есть в Петербурге» — 2023. Уже завтра мы узнаем имена тех, кого фуди назвали лучшими в этом году!

Награждать победителей «Что Где Есть в Петербурге» именно в Гранд Отеле Европа — наша славная традиция. Ведь это идеальная локация с мощной историей. За 148 лет со дня открытия в отеле останавливались Билл Клинтон, Федор Достоевский, Уитни Хьюстон, Дэниэл Редклифф, Игорь Стравинский, Петр Чайковский, а Сэр Элтон Джон даже давал в стенах Европы импровизированный концерт. Мы же неоднократно вручали здесь фирменные тарелки премии лучшим шефам и заведениям.

Ведущие олного из самых масштабных событий ресторанной индустрии города — главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк. На вечере соберутся более ста номинантов премии, среди которых финалисты этого года, главные герои гастрономической жизни Петербурга: рестораторы, эксперты в области общепита, шефы, влиятельные ресторанные команды, а также наши фуди. 

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: