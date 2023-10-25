Церемония награждения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 пройдет в Гранд Отеле Европа

Награждать победителей «Что Где Есть в Петербурге» именно в Гранд Отеле Европа — наша славная традиция. Ведь это идеальная локация с мощной историей. За 148 лет со дня открытия в отеле останавливались Билл Клинтон, Федор Достоевский, Уитни Хьюстон, Дэниэл Редклифф, Игорь Стравинский, Петр Чайковский, а Сэр Элтон Джон даже давал в стенах Европы импровизированный концерт. Мы же неоднократно вручали здесь фирменные тарелки премии лучшим шефам и заведениям.

Ведущие олного из самых масштабных событий ресторанной индустрии города — главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк. На вечере соберутся более ста номинантов премии, среди которых финалисты этого года, главные герои гастрономической жизни Петербурга: рестораторы, эксперты в области общепита, шефы, влиятельные ресторанные команды, а также наши фуди.