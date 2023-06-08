37 лучших авторских ресторанов Петербурга

Новый сезон стартует в ресторанах города на Неве летом: шеф-повара готовят для петербуржцев премьеры, а петербуржцы устраивают тартару с щучьей икрой и горгонзоле с маракуйей овации и солдаут.
Bobo
Ресторан братьев Гребенщиковых — шеф-повара Артема и кондитера Алексея — чем-то сродни Дому Радио под руководством дирижера-модерниста Теодора Курентзиса. Во-первых, поход и к Гребенщиковым, и к маэстро можно считать верным маркером утонченного вкуса. Во-вторых, в Bobo лангустины с хурмой, гребешок с ревенем и помело с карамелью складываются в абсолютно совершенные, неземные гармонии.
Виленский пер., 15
Harvest
Вяленая свекла с молодым сыром, тыква с рассыпчатым творогом и краб со сморчками у Дмитрия Блинова в Harvest годами собирают урожай восторгов. Летом эти бестселлеры ждут вас на террасе в историческом индустриальном дворе: она увита плющом, обогрета и укрыта раздвигающейся крышей.
Пр. Добролюбова, 11
Алексей Алексеев
Futurist
Сначала фуди стягивались на элегантную кухню шефа Алексея Алексеева в Nordic за Пулково, потом в Recolte Дмитрия Блинова. И, наконец, сольный проект! Лосось с фисташковым соусом, осьминог с пармой, тартар с щучьей икрой, френч-тост с угрем — блюда держатся в поле комфорт-фуда, но сочетания в них просто космос! Как и местная посуда: на тарелках узор решетки Михайловского сада, приборы в серебре — с фабрики «Кольчугино» XIX века. Важно: Futurist занял стратегическую локацию рядом с только что вернувшимся из руин (буквально!) памятником конструктивизма, Левашовским хлебозаводом, где разместится культурное пространство Masters.
Барочная ул., 6
«Тартарбар»
Мясной ресторан Дмитрия Блинова приучил Петербург есть субпродукты: костный мозг
и телячьи мозги тут заказывают даже самые рафинированные фуди. Другой гастроаттракцион — поиск идеального тартара: у шефа Андрея Ковалева он с шиитаке и кешью, со шпинатом и трюфельным понзу, с острым огурцом, с пармезаном или со сморчками.
Виленский пер., 15
Birch
Визит к шефу Арслану Бердиеву на кукурузный хлеб, крабовый биск и татаки из говядины со свеклой — главная цель гастротура в Петербург для тысяч фуди. А как яростно его обожают самые преданные фанаты! В интервью Николаю Солодникову профессиональный гурман Алена Долецкая сложила авторским сетам Birch целую оду.
Кирочная ул., 3
Ro
За шеф-поваром Максимом Ражевым знающая публика следит давно: именно он отвечал за кухню в Hamlet + Jacks, находясь будто в тени звездного Евгения Викентьева. Так что наши комплименты команде Department 57, открывшей под таланты Ражева азиатский Ro: его окономияки с угрем, ананасы кимчи и блинчики с крабом — откровение нового сезона.
Наб. р. Мойки, 44
Probka
С «Пробки» Арама Мнацаканова в 2001 году началась новейшая история ресторанной России, а сам Арам Михайлович воспитал целое поколение рестораторов. Совершенный сервис, гости от президентов до суперзвезд, итальянская классика ренессансного величия: паста, пицца с трюфелем, осьминог по-сицилийски, тирамису — все это в «Пробке» ле-ген-дар-но.
Зоологический пер., 2–4
Duo Gastrobar
В 2024 году первому ресторану Дмитрия Блинова исполнится 10 лет. Бисируем стоя! Севиче из тунца, рагу из утки и ушедшие в народ мемами маракуйя с горгонзолой (все это с первых дней в меню!) уже записаны на гастрономических скрижалях Петербурга. И приходите завтракать на террасу Duo в палисаднике у Анненкирхе: это будет божественно.
Кирочная ул., 8
Leth
Форель в пчелином воске и картофель в глазури из пищевой глины, свеча из пряного жира с пепельной солью и грибной суп с пеной из бри и ложным Oreo: все это надо не только пробовать, но и осязать, разглядывать, вдыхать ароматы. Leth — ресторан сенсорной кухни, и блюда Дениса Назарова призваны влиять на все органы чувств.
Наб. р. Фонтанки, 82
Beefzavod
Главная мясная достопримечательность Петербурга. Максим Торганов (ученик мясника-суперзвезды Дарио Чеккини!) выращивает голштинов и ангусов, камера вызревания и разделочный цех на всеобщем обозрении, в лавке деликатесы от краковской до говяжьего бекона. Обязательно возьмите севиче из вырезки и летом устраивайтесь у распахнутых окон, что выходят на дубы и липы Ботанического сада.
Аптекарский пр., 2
Mama Tuta
В грузинском ресторане Арама Мнацаканова шеф-повар из Тбилиси Гиа Хучуа переосмыслил родную кухню настолько убедительно, что его мини-хинкали с перечным соусом теперь в России копируют все. А вот кучмачи в равиоли и чакапули с вешенками копипасту не поддаются: они, что называется, one-of-a-kind, единственные в своем роде — образцовый апдейт кавказской классики.
Зоологический пер., 2–4
Mio
Когда в окне — Казанский собор, положение обязывает: в Mio у молодого (таланта!) ресторатора Марка Лапина батутту, филетто и зупетту готовит сам мэтр Франческо Барбато: с Ginza Project он с 2000-х. Летом гости паркуют спорткары у террасы, где беллини в гигантских бокалах-флюте выстраиваются в рифму с колоннадой архитектора Воронихина.
Казанская ул., 3
ЕМ
В бутиковый ресторан Эдуарда Мурадяна идут как на премьеру в Мариинский: в сетах шеф-повара Валерии Скуратовой важны драматургия и декорации. Если меню посвящено весенним цветам, то за «Подснежником» из фуа-гра и фиников будут «Анютины глазки» из улитки и черной икры, а следом «Гортензия» из гребешка и киви.
Наб. р. Мойки, 84
Mr. Bo
Казалось бы, авторский азиатский комфорт-фуд шефов Эльдара Мурадова и Дмитрия Богачева не может быть круче — лапша из тофу и грибов с вяленой свининой, креветка с карри, бао с утиным кебабом, морошковые моти. Но это пока не засядешь с едой в уютном, тихом и тенистом палисаднике, выходящем на Преображенский собор: невзятая высота для многих городских террас!
Манежный пер., 2
Frantsuza Bistrot
На рандеву с «Французом» (так шеф-повара Ивана Фролухина зовут со времен работы с мишленовским рекордсменом Аленом Дюкассом) и его баллотинами, рататуями и пате крут принято выгуливать своих сен-лорана и жакмюса: буржуазный флер парижского le resto с устрицами, супом с каштанами и шампанским на подступах к Крестовскому острову располагает.
Наб. Адмирала Лазарева, 22
Big Wine Freaks
Шампань-бар виноторговцев Real Authentic Wines в 2015 году стал сенсацией: на рекольтанты, креативный стритфуд и техно в промзону под телебашней тогда устремились все олигархи и it-girls. Сейчас светский фулхаус мы обнаружим скорее в московских «Фриках», в Петербурге Big Wine Freaks — по-прежнему место встречи бизнеса и нарядных див.
Инструментальная ул., 3
Jerome
Итальянский ресторан перфектного наполнения и исполнения. То есть и придуман классно: пицца (одна из лучших в городе!), паста ручной работы, образцовая винная карта, есть завтраки, летняя терраса, доставка, лавка и даже кейтеринг. И работает все это в совершенстве: отвечают сомелье Екатерина Яценко, гуру гостеприимства Андрей Мусихин и шеф Алессандро Кария.
Большая Морская ул., 25
Percorso
Роскошный ресторан в отеле Four Seasons с не менее роскошным видом на Исаакиевский собор. Люстры из кристаллов, развешанные звездным дизайнером Ясухиро Коичи, сияют. Шеф Марина Будникова блещет: тартар из тунца у нее с артишоком, миндалем и вербеной, «чернильное» ризотто — с обжаренными апельсинами.
Вознесенский пр., 1
Saro
Если меню петербургских гастрозвед Блинова, Бердиева и Гребенщиковых вы знаете назубок и ищете чего-то конгениального, то вам — к шефу Марии Дементьевой. Ее утка с вишней, тунец
с аджикой и треска с лисичками эпично элегантны — и не меньше, чем закатное солнце на террасе Saro, бьющее ласковым лазером через спицы Лазаревского моста.
Наб. Адмирала Лазарева, 22
Self Edge Japanese
В японском ресторане Алексея Бурова за хэндроллом с хамачи, сашими из дикого лосося
и осидзуси с палтусом всегда встретишь гурмана, что поддержит разговор о котировках на тунца блюфин с токийских рынков. Смолток смакуйте под уникальную для России коллекцию саке и коктейли шеф-бармена Александра Набокова.
Ул. Радищева, 34
Fresa's
В новом заведении Антонио Фрезы в отеле So/ St. Petersburg богатый итальянский стиль ресторатора расцвел новыми красками. Из фиолетовых креветок с черным трюфелем и из осьминога с зеленым чили здесь делают карпаччо, красную икру кладут в лингвини с песто, а с красным вином готовят гарганелли с прошутто из утки и со сморчками.
Вознесенский пр., 6
Juan Cantina Española
В особняке Мясникова, где Italy&Co сложила флэш-рояль из своих ресторанов, Juan на особом счету — благодаря восходящей звезде шефа Сергея Гальцева: недавно он победил на фестивале «Аэрофлота» и будет кормить бизнес-класс. До улицы Восстания джет не нужен: на всех крыльях летим в Juan за треской в шампани, сарсуэлой и цыпленком с чимичурри.
Ул. Восстания, 45
«Место»
Ресторатор Екатерина Бокучава знает о богеме все: и как оперный критик, и как матриарх петербургской светской хроники, и как друг артистов от Софьи Эрнст до Сергея Маковецкого. Богема отвечает взаимностью: годами ходит к Бокучаве на легендарную печень с местного рынка и пирог с улитками, которые почти всегда Катя готовит лично.
Кронверкский пр., 59
Sea, Signora
Грандиозный рыбный ресторан Антонио Фрезы (Fresa's, Marso Polo, Saviv). У кухни — десяток цехов (есть даже лаборатория пасты!), эффектный аквариум на 2 300 литров, улов дня свозят
со всего мира от Ирландии до Японии, готовят лучшее из гастрономии Италии и Израиля. Летом гости мигрируют во двор — у «Синьоры» там шикарная терраса с баром и концертами.
Большая Морская ул., 30
Faces Cafe
Шефа Фабрицио Фатуччи даже неловко называть экспатом: Петербург он кормит с начала 2000-х. Теперь профессоре пиццы и пасты руководит кухней ресторана Алексея Феликсова («Цех 85», «585*Золотой») на Крестовском острове.
После моциона с семьей на роликах — держите курс на баклажаны бабушки Луиджино и паштет тети Ливии. А еще здесь очень удобно делать предложение — прямо в Faces открыли ювелирный бутик Feliksov Diamonds с кольцами повышенной каратности.
Морской пр., 29
Joli Grand Bistrot
В особняк Мясникова заселился новый ресторан Italy & Co, где партнером Михаила Соколова и Тимура Дмитриева выступил Глен Баллис, глава столичной Lucky Group и мастер по аранжировке овощей. Так что не игнорируйте в средиземноморском меню Joli запеченную свеклу с пюре из жженого лука, вишисуаз из цветной капусты и картофельный гратен.
Ул. Восстания, 45
Forest Hill
Современная северная кухня в «Охта Парке» от «Чехов груп» Владимира Любомирова. Шеф-повар Филипп Ваганов работает с местными промысловиками, фермерами и локальные продукты подает эффектно как в файндайнинге: к филе зайца у него карпаччо из свеклы, из печени трески — паштет с черной и щучьей икрой, к мильфею — еловая карамель.
Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 2
«Фюнамбюль»
Французские рестораны в России сейчас в тренде, но этот среди них все равно выделяется: живая музыка тут каждый день (в Петербурге такого формата не хватает!). Шеф Денис Морин мастерски импровизирует с классическими мотивами: гребешок сен-жак у него с пармантье из сельдерея и груши, а шатобриан — со смородиновым демиглясом.
Малая Конюшенная ул., 5
René
Увезти из Петербурга сувенир — фото из арочных окон кафе в Доме Зингера — это маст: недаром ресторан René в соседстве с «Домом книги» и офисом VK спродюсировала команда хайпового Aster, где делают главные завтраки города. Меню трендового шефа Романа Киселева русско-французское: киши и пирожки, уха и луковый суп, медовик и пари-брест.
Невский пр., 28
Animals
Локаворский ресторан поистине музейной ценности. Своя ферма, где вегги-шеф Виктория Мосина растит огурдыни и с десяток видов одних кабачков. Свои хлеб (лучший!), сыры (теперь и в московских «Печориных») и вермуты на местных травах. Завтракайте скрэмблом с шевром, обедайте ризотто с черемшой, панир с овощным физалисом — на ужин.
Ул. Некрасова, 60
«Европа»
Стравинский и Шаляпин, Джимми Картер и Элтон Джон (дал тут спонтанный концерт!): все это гости ресторана в Гранд Отеле Европа, открытого в 1905 году. Наряжаемся и идем на богатейшие бранчи или ужинать трюфельным яйцом с икрой, балыком из осетра и крабом поромановски: к этому тяжелому люксу прилагается «обвес» из балета на фоне жемчужины ар нуво — витража с колесницей Аполлона Леонтия Бенуа.
Михайловская ул., 1
Crevette
Если летом вы оказались в Петербурге только одним днем, вам срочно в сифуд-бистро в квартале «Брусницын». Креветки с угрем или с кешью и лемон-грассом от шефа Олега Перфилова («Прорыв года» на премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в 2022 году), закаты над заливом с террасы, а также гости (МХТ на гастролях? Афтепати точно будет здесь!)—все это в равной степени умопомрачительно и прекрасно.
Кожевенная лин., 30
Meal
Когда в Саду дружбы зацветает сакура, самобытный гастробар Павла Демина выставляет на террасу столики и единение с природой достигает апогея. Ведь в Meal кормят еловым мороженым с солеными лимонами (ферментация тут во главе угла), а говяжий язык подают с черным каштаном — и утку BBQ не пропустите!
Литейный пр., 17–19
Betulla
В остерию хозяина звездного Birch Арслана Бердиева записываются загодя на крокеты «Цезарь», фузилли с фисташковым песто и пирог с уткой и фуа-гра. А теперь краш-тест на настоящего фуди: они знают, что когда свободные столы все караулят в листе ожидания, надо прийти к открытию — и вас без брони посадят за барную стойку.
9-я Советская ул., 1
Mad
Богемный Петербург без ума от Mad. Во-первых, шеф-повар Роман Грачев экспортирован из московской Lucky Group Глена Баллиса: его кухня в жанре изакаи с сашими из тунца блюфин и окономияки с угрем по-столичному богата на деликатесы. Во-вторых, этот азиатский ресторан открыли владельцы ресторана «Сад», спота со 100 %-ной светской явкой круглый год.
Пионерская ул., 32
Commons
Кухня ресторана, продвигающего местных фермеров и их продукты, от основателя Антона Абрезова перешла к талантливому шефу Александру Галузе — и это явная удача. В весеннем сете цукини в абрикосовом понзу, тартар со сливой и гребешок с голубикой: Галуза скрещивает вкусы как опытный селекционер.
Наб. кан. Грибоедова, 39
Kuznyahouse
Брокколи с финиками, голубцы с биском и ягненок с артишоками: у шеф-повара Руслана Закирова на Новой Голландии умеют спеться любые продукты. Ночью в уикенд залы «Кузни» отдают вечеринкам, после которых непременно стоит вернуться на завтрак утром: круассаны с мимозой на террасе рядом с чудесным травяным садом вернут вас к жизни.
Наб. Адмиралтейского кан., 2
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