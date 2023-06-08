37 лучших авторских ресторанов Петербурга

Futurist

Сначала фуди стягивались на элегантную кухню шефа Алексея Алексеева в Nordic за Пулково, потом в Recolte Дмитрия Блинова. И, наконец, сольный проект! Лосось с фисташковым соусом, осьминог с пармой, тартар с щучьей икрой, френч-тост с угрем — блюда держатся в поле комфорт-фуда, но сочетания в них просто космос! Как и местная посуда: на тарелках узор решетки Михайловского сада, приборы в серебре — с фабрики «Кольчугино» XIX века. Важно: Futurist занял стратегическую локацию рядом с только что вернувшимся из руин (буквально!) памятником конструктивизма, Левашовским хлебозаводом, где разместится культурное пространство Masters.

Барочная ул., 6