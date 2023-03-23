Фестиваль русского авангардного вина, ужин поэтов-серебряников, гастроли шефа Евгения Викентьева: ресторанный дайджест

Греческая вечеринка с битьем тарелок, азиатский бенто-сет, который можно выиграть в кости и соседские бранчи: рассказываем где мы проведем неделю (и вам рекомендуем!).
Лотерея в Kazoku
с 27 марта до 2 апреля в Kazoku можно сыграть в кости с официантом на целый бенто-сет. В азиатских наборах — три разных наполнения: рамен, карри, мисо-суп, онигири с лососем, креветка в темпура и тако с тунцом. В конце обеда можно испытать удачу и либо заплатить 777 руб., либо отобедать бесплатно.
Кирочная, 8а
Греческий день рождения шеф-повара Ильи Бурнасова
25 марта шеф Илья Бурнасов планирует закатить вечеринку в честь своего дня рождения в ресторане Naia. Помимо основного меню подадут список спешл-блюд из морепродуктов, а шеф-кондитер Маргарита Арзамазова испечет имениннику и гостям вечера – большой праздничный торт. Без битья тарелок не обойдется!
М. Морская ул, 18
Фестиваль русского авангарда в Bacchus
Все успехи российского виноделия будут демонстрировать в Bacchus до 26 марта включительно. По приятным ценам льют образцы авангардных хозяйств: от донских виноделов «Дачи Сердюка» и фермерского Fervino до поместья Domaine Lipko и семейного предприятия «Жаков».
Караванная ул., 7
Соседский бранч Grecco х Italy на Большом
26 марта с 13:00 до 17:00 в видовом Italy на Петроградской стороне с бранчем пожалует шеф-повар Grecco Макс Мингачев. Будет большой греческий завтрак, крокеты с крабом с луковым айоли, осьминог на гриле с печеным картофелем, малиновый эклер и клефтико — традиционное греческое блюдо из баранины, приготовленное в глиняном горшке с душистыми травами.
Большой пр-т П.С., 58
Шеф Евгений Викентьев со звездой Michelin в Lou Lou
31 марта в Петербург вернется самый молодой обладатель звезды гида Michelin в России Евгений Викентьев («Белуга», Москва). Вместе с принимающим шеф-поваром Леонидом Ивановым приготовят ужин-посвящение периоду истории, когда Петр I путешествовал в Европу, а Екатерина II следом стала привозить французских шефов ко двору. В меню — оленина с облепихой, пате крут с черной икрой, окрошка с морским ежом и гребешком, тыква с розой и перцем.
ул. Вязовая, д.8
Tokyo goes to Madrid! Гастроли Self Edge Japanese в «Ателье tapas&bar»
30 марта «Ателье» на Петроградской стороне хостит команду азиатского рыбного ресторана Self Edge Japanese в лице шеф-повара проекта — Дмитрия Тяна и шеф-бармена — Александра Набокова. Будут все хиты и спецраздел с нигири: корейские маринованные огурцы; карпаччо из хамачи с маринованным лаймом; угорь в темпуре и коктейли на саке, умесю или электро-водки.
ул. Лахтинская. д. 8
Школа диджеинга на «Винном складе»
26 марта в 15:00 на «Винный склад» приедут диджеи-студенты школы «Класс Музыки» от Union. В образовательно-развлекательной программе: лекции Антона Боярских «Что такое джаз» и Владимира Фейертага «Дюк Эллингтон и биг-бэнды», круглый стол «Лучшая вечеринка в твоей жизни» с создателями Vibe Room, The Dreamers, «Добро» и ÇAVA под руководством арт-директора Union Миши Колесникова, вечеринка с вином после (и во время тоже можно!).
Инструментальная ул., 3В
kiki
25 марта гастрономическое творческое комьюнити пространства kiki принимает в гостях арт-команду из Москвы и Барселоны «Лодка». Ребята представят работы современных художников из разных южных стран мира, а вечером — музыкальная программа.
Тележная ул., 8-10
Ужин по мотивам поэзии Серебряного века в кабаре «Шум»
1 апреля команда кабаре совместно с проектом «Нарочито просто» проведет экскурсию к поэтам-серебряникам. С 18:00 до 20:00 будем пробовать 4 курса, каждый из которых — прямое или метафорическое олицетворение конкретного стихотворения. Все подачи будут сопровождаться декламацией от артистов. Будут, конечно, и знаменитые «Ананасы в шампанском» с разговорами о Маяковском, и даже национальная эфиопская лепешка ынджера с размышлениями об эмиграции Николая Гумилева.
Маяковского, 52.
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