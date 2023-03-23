Фестиваль русского авангардного вина, ужин поэтов-серебряников, гастроли шефа Евгения Викентьева: ресторанный дайджест

Ужин по мотивам поэзии Серебряного века в кабаре «Шум»

1 апреля команда кабаре совместно с проектом «Нарочито просто» проведет экскурсию к поэтам-серебряникам. С 18:00 до 20:00 будем пробовать 4 курса, каждый из которых — прямое или метафорическое олицетворение конкретного стихотворения. Все подачи будут сопровождаться декламацией от артистов. Будут, конечно, и знаменитые «Ананасы в шампанском» с разговорами о Маяковском, и даже национальная эфиопская лепешка ынджера с размышлениями об эмиграции Николая Гумилева.

Маяковского, 52.