Фестиваль русского авангардного вина, ужин поэтов-серебряников, гастроли шефа Евгения Викентьева: ресторанный дайджест

Tokyo goes to Madrid! Гастроли Self Edge Japanese в «Ателье tapas&bar»

30 марта «Ателье» на Петроградской стороне хостит команду азиатского рыбного ресторана Self Edge Japanese в лице шеф-повара проекта — Дмитрия Тяна и шеф-бармена — Александра Набокова. Будут все хиты и спецраздел с нигири: корейские маринованные огурцы; карпаччо из хамачи с маринованным лаймом; угорь в темпуре и коктейли на саке, умесю или электро-водки.

ул. Лахтинская. д. 8