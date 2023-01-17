Что есть (бурятские буузы!) в единственном в Петербурге буддийском храме — дацане Гунзэчойнэй. И как туда попасть?

Как попасть в буддийский дацан, что готовят в столовой и чем питаются ламы? «Собака.ru» попросила Елену Куликову, основательницу гастрономического проекта «Нарочито просто» с дегустациями и тематическими ужинами в местах, куда не попасть просто так, дать подробнейший гайд.
Бурятские буузы
Если вы когда-нибудь шли на Елагин остров со стороны метро «Старая деревня», то наверняка обращали внимание на трапециевидное этническое здание справа от моста через Большую Невку. Это единственный в Петербурге буддийский храм — дацан Гунзэчойнэй. Попасть на его территорию можно через вход в ограждении слева от дорожки на мост. Вход свободный для всех и во внутренний дворик, и в сам храм.
На цокольном этаже дацана спряталась столовая для лам, но попасть в нее может любой желающий. Для этого нужно зайти внутрь, сразу же после входа повернуть налево, спуститься по лестнице и найти вторую дверь справа.
В столовой нет прописанного меню, нужно спрашивать про наличие и цены устно. Дело в том, что блюда могут меняться, так как на продажу идет то же самое, что сегодня приготовили для служителей дацана.
Блюдо, которое есть регулярно и ради которого сюда приезжают специально – бурятские буузы. Их лепят вручную из пресного теста и смешанного фарша (80% говядина, 20% свинина) и готовят как манты на пару. Буузы лучше есть руками, как хинкали, сначала надкусив сбоку и выпив бульон, а затем все остальное. Как правило, в наличии еще всегда есть какой-нибудь домашний суп на мясном бульоне. Всю эту жирную мясную еду предлагается запивать горячим чаем с молоком. В оригинале его делают из прессованного бурятского чая, но в столовой заваривают на обычном черном.
Из вегетарианского в меню есть только салаты. Обычно это морковь по-корейски и «витаминный» из свежей капусты. Полностью «зеленое» меню можно застать только в дни поста. Сладостей в столовой нет. Для наших экскурсионных групп на заказ готовят боовы – бурятский десерт из бездрожжевого теста, обжаренного во фритюре и посыпанного сахарной пудрой. Похожи на хворост, но мягкие и удивительно вкусные.
Елена Куликова
Отдельно стоит рассказать про формат этого места. Это не общепит в привычном понимании: столовая предназначена для лам в первую очередь, а уже во вторую является кафе для прихожан. На кухне, отдаче и расчете гостей работает всего два человека: тетя Зина – хозяйка кухни, которая служит там уже 13 лет, и ее помощница. Очередь идет медленно, и может оказаться так, что вы простояли полчаса и перед вами объявили перерыв, потому что буузы закончились и нужно время чтобы налепить новые. Вероятнее всего такое может произойти на выходных, когда гостей в дацане больше всего.
Коротко сервис можно описать так: вы пришли в гости и понимающе ждете, когда у хозяйки хватит времени и сил накормить всех желающих. Помощь приветствуется, поэтому желательно после еды отнести свой поднос на специальный столик и выбросить грязную одноразовую посуду в бак. Цены в столовой более чем демократичные: буузы и салаты по 70 руб. за штуку, чай за 50 руб.
Вот пара советов как сделать свой визит максимально приятным:
- имейте в запасе свободное время;
- обязательно снимите наличные деньги, потому что расчет идет только ими;
- возьмите с собой влажные салфетки и санитайзер, чтобы не стоять в очереди в уборную, чтобы помыть руки. Так вы точно сможете не отказывать себе в удовольствии есть буузы руками, а не тыкать в них вилкой и выпускать весь сок;
- возьмите с собой многоразовые бахилы, если вы такие используете, или купите на входе одноразовые заранее. В мокрую и грязную погоду вход в столовую только в них.
Столовая – не единственное место, где можно перекусить в дацане. Перед входом на территорию храма есть небольшой одноэтажный флигель. По выходным здесь работает кафетерий, где можно взять навынос пирожки с капустой и яблоком, чебуреки, чай, кофе из капельной кофемашины. Удобно, например, для тех, кто направляются в ЦПКО на прогулку.
Для тех, кто не спешит, есть и горячее блюдо – пельмени ручной лепки (чаще всего с говядиной, но бывают и из индейки). Иногда можно застать домашние торты по кускам. Всю еду готовят служительницы, и вся выручка от продаж, как и в столовой, идет на нужды дацана. Именно во флигеле мы организуем бурятские обеды после экскурсий. Он новый, светлый, просторный и там нет толп народа и влажности от готовки, как в столовой. Цены тоже приемлемые: порция пельменей 200 руб., пирожки — по 70, кофе за 100, чай — 50. Тут же можно купить тибетские или алтайские благовония. И еще полезный лайфхак – во флигеле можно без очереди попасть в туалет за небольшую плату.
Как видите, мясная кухня превалирует в обеих едальнях, и, возможно, у вас возник вопрос, который звучит от гостей на всех наших встречах: «Едят ли буддисты мясо и почему в дацане подаются мясные блюда?» Да, едят, и вот почему: буддизм – срединное учение и не терпит крайностей. В нем нет жестких запретов на еду и нет единого свода правил типа кашрута в иудаизме или халяля у мусульман. Любые ограничения обусловлены внутренней и физической готовностью верующего к ни. Есть мясо – нормальная практика, например, для дацанов, находящихся в северных широтах и регионах, где почти не произрастает растительная пища. Поэтому вегетарианство остается добровольной практикой для лам и остальных буддистов.
Если уж доберетесь до Гунзэчойнэй, то вот несколько идей помимо гастрономических. Сразу от входа на территорию можно обойти дацан по часовой стрелке и крутить попадающиеся на пути красные барабаны. Внутри барабанов — свитки с мантрами-молитвами, и считается, что они произносится столько раз, сколько кругов сделал барабан. В это время можно думать о чем-то заветном и важном, чтобы повторяющиеся мантры усиливали воплощение в жизнь.
Еще обратите внимание на двух каменных львов, которые стерегут вход. Если стоять к ним лицом, то слева будет располагаться львица. К ней нужно подходить с мыслями и пожеланиями благополучия дому, здоровья всем членам семьи и надеждами на появление ребенка. Это воплощение женской энергии и мудрости. Справа же находится лев – мужская энергия и сострадание. К нему идут, если хочется материальных богатств, удачной карьеры, улучшения внешности. И лев и львица держат в пасти гранитные шары. Их можно покрутить, загадывая самое заветное желание.
Союз сострадания и мудрости символически присутствует и в сложенных ладонях молящихся. Считается, что сострадание без мудрости слепо, а мудрость без сострадания пассивна. Интересно, что этот буддистский дуализм отразился даже на культуре еды. Например, вам не продадут в столовой одну буузу, в заказе должно быть минимум две. Как говорит тетя Зина: «потому что у всего в этом мире должна быть пара».
График работы:
Дацан не работает по средам;
Столовая работает во все дни кроме среды примерно с 12.00 до 18.00 (открытие после утреннего хурала (молитвы), закрытие в зависимости от потока гостей);
Кафетерий во флигеле работает только по выходным с 11.00 до 18.00.
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