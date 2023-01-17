Что есть (бурятские буузы!) в единственном в Петербурге буддийском храме — дацане Гунзэчойнэй. И как туда попасть?

Столовая – не единственное место, где можно перекусить в дацане. Перед входом на территорию храма есть небольшой одноэтажный флигель. По выходным здесь работает кафетерий, где можно взять навынос пирожки с капустой и яблоком, чебуреки, чай, кофе из капельной кофемашины. Удобно, например, для тех, кто направляются в ЦПКО на прогулку.

Для тех, кто не спешит, есть и горячее блюдо – пельмени ручной лепки (чаще всего с говядиной, но бывают и из индейки). Иногда можно застать домашние торты по кускам. Всю еду готовят служительницы, и вся выручка от продаж, как и в столовой, идет на нужды дацана. Именно во флигеле мы организуем бурятские обеды после экскурсий. Он новый, светлый, просторный и там нет толп народа и влажности от готовки, как в столовой. Цены тоже приемлемые: порция пельменей 200 руб., пирожки — по 70, кофе за 100, чай — 50. Тут же можно купить тибетские или алтайские благовония. И еще полезный лайфхак – во флигеле можно без очереди попасть в туалет за небольшую плату.

Как видите, мясная кухня превалирует в обеих едальнях, и, возможно, у вас возник вопрос, который звучит от гостей на всех наших встречах: «Едят ли буддисты мясо и почему в дацане подаются мясные блюда?» Да, едят, и вот почему: буддизм – срединное учение и не терпит крайностей. В нем нет жестких запретов на еду и нет единого свода правил типа кашрута в иудаизме или халяля у мусульман. Любые ограничения обусловлены внутренней и физической готовностью верующего к ни. Есть мясо – нормальная практика, например, для дацанов, находящихся в северных широтах и регионах, где почти не произрастает растительная пища. Поэтому вегетарианство остается добровольной практикой для лам и остальных буддистов.