Где есть в пост? Меню без животных продуктов в 10 ресторанах Петербурга

Рестораны Dreamteam

Образцовая ресторанная группа запустила весеннее меню — и оно вполне веганское! У них можно попробовать стейк из баклажана и капусты, постную мусаку и фетучини из кабачка, артишоки на гриле и веджи «Болоньезе», а также классические коктейли на безалкогольных джине и вермуте.

Self Ege Japanese, Forno Bravo Centrale, «Траппист», Pame, Blackchops