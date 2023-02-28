Где есть в пост? Меню без животных продуктов в 10 ресторанах Петербурга

Рассказываем, где искать сосиску в тесте, сочный бургер и фрикадельки, которые можно в Великий пост! Топ меню без продуктов животного происхождения в заведения города.
Помимо крышесносных каш на кокосовом молоке (пробуйте рисовую с манго и кешью!) и ЗОЖ-боулов команда запустила набор Detox Day — дневной рацион из 7 продуктов для перезагрузки пищеварительной системы. Внутри соки из спирулины и хлорофилла, шоты-бустеры с имбирем или гуараной, арахисовая паста с агавой и бананом, растительное молоко с зеленой матчей.
Социалистическая ул., 21
No Regrets
В полностью безглютеновом ресторане подают веганские супы — из копченого батата или борщ с налетом «том ям» (этот вегетарианский фьюжн мы даже отметили в нашей ресторанной премии), капусту с трюфельным кешью-кремом, кокосовый карри рис с лемонграссом и сексуальный морковный кейк.
Большая Зеленина, 34
Рестораны Dreamteam
Образцовая ресторанная группа запустила весеннее меню — и оно вполне веганское! У них можно попробовать стейк из баклажана и капусты, постную мусаку и фетучини из кабачка, артишоки на гриле и веджи «Болоньезе», а также классические коктейли на безалкогольных джине и вермуте.
Self Ege Japanese, Forno Bravo Centrale, «Траппист», Pame, Blackchops
«География»
До 15 апреля здесь работает отдельное постное меню. На старт — тыквенный хумус с израильскими огурцами и мацой, потом — щи из квашеной капусты с грибами, на горячее — фетучини с белыми грибами и цуккини или сочнейший бургер с фалафелем.
ул. Рубинштейна, 5
«Банщики»
Щедрую масленичную неделю в «Банщиках» традиционно сменяет более скромный (но не менее интригующий!) период поста. Тут вам и стейк, и фрикадельки, карпаччо или долма — все без животных продуктов. На десерт – пряный шоколадный торт с чёрной смородиной.
Дегтярная ул., 1А
«В Чаще»
Постное меню загородного ресторана и кулинарной студии основывается на овощах и корнеплодах: карпаччо из свеклы, цукини и цветной капусты, запеченный баклажан с попкорном из гречки, а капуста — с пряным соусом из кураги.
ул. Людмилы Кедриной, 1, стр.23
Raw to Go
Постная еда здесь доступна не только в пост! Готовят боулы, скрэмбл из тофу, батат с разными наполнителями: от грибов и карри до манго и тофу. Самая соблазнительная часть меню, конечно, вег-сырники и сладости на манер «кит-ката» или «пикника».
Гороховая ул., 16/71
«Рада & К»
Пионеры растительного движения в Петербурге не только кормят на месте оливье с фальш-докторской, но и продают с собой полуфабрикаты для приготовления дома — веганскую (пшеничную) сосиску в тесте, разные варианты котлет и тефтелек.
Гороховая ул., 36
R14
Выезжаем за пышной неаполитанской (безглютеновой!) пиццей с овощами, хитовым салатом с кенийской фасолью и безлактозным мороженым из авокадо в виде авокадо в панорамный ресторан с видом на Большую Невку.
ул. Академика Павлова, 5
Forest Hill
В этом загородном ресторане можно найти то, чего больше нигде нет. Например, равиоли из печеной свеклы с кремом из пастернака, кебаб из гречки и чечевичное жаркое с грибами.
Людмилы Кедриной, 2
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