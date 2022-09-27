Вегги-бургер с булочкой из льна и хинкали с растительным фаршем: 10 лучших diversity-блюд в Петербурге

Тартар из свеклы конфи в ASG Cafe

Свеклу маринуют 12 часов в насыщенном умамном маринаде, а потом томят в масле с листьями нори еще 4. Все для того, чтобы сделать из свеклы с горчицей, кинзой, чили и красным луком под соусом томатный терияки эталонную закуску к красному вину.

Кожевенная линия, 40