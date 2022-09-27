Вегги-бургер с булочкой из льна и хинкали с растительным фаршем: 10 лучших diversity-блюд в Петербурге

Вегги-бургер с булочкой из льна, неоливье и печёный в хоспере перец с растительным фаршем — демонстрируем разнообразие «зеленых» блюд в гастрономическом Петербурге и представляем номинантов нашей ресторанной премии в категории «Лучшее diversity-блюдо».
Борщ том ям в No Regrets
Гипнотический вегетарианский фьюжен. Борщевой набор из свеклы, моркови и помидоров соединен с основой для том яма— лемонграссом, кафирским лаймом, древесными грибами, кокосовым молоком и кинзой. Летняя версия холодная и с огурцом.
Большая Зеленина ул., 34
Нисуаз в буфете Polkilo
Тунец в этом нисуазе — из вареного нута с льняным маслом, водорослями и копченой паприкой, для сытости еще кладут омлет из тофу, подмаринованного в индийской соли кала намак. Остальное по классике: красный лук, помидоры, заправка с каперсами.
Кадетская лин. ВО, 5
Фаршированные перцы в Kuznyahouse
Как всегда у Руслана Закирова, когда речь идет о ЗОЖ и овощах, 2 + 2 дает десятку. Мощнейший амбьянс: печенный в хоспере перец с растительным фаршем и рисом в насыщенном томатном соусе с базиликом плюс миндальное пюре с чесноком.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Тартар из свеклы конфи в ASG Cafe
Свеклу маринуют 12 часов в насыщенном умамном маринаде, а потом томят в масле с листьями нори еще 4. Все для того, чтобы сделать из свеклы с горчицей, кинзой, чили и красным луком под соусом томатный терияки эталонную закуску к красному вину.
Кожевенная линия, 40
Хинкали с растительным мясом в «Каха бар»
Сеть изобретательных грузинских бистро влет схватывает все новое, и тренд на растительное мясо не исключение. Его смешивают с травами, специями, сванской солью и начиняют этим хинкали: дальше готовят и подают по классике.
ул. Рубинштейна, 24
Паста болоньезе в Fika
В веганском бистро находчиво косплеят мясную классику — то лазанью с тыквой приготовят, то до степени смешения похожую на оригинал пасту болоньезе с растительным фаршем и соусом из томатов, сельдерея, лука и моркови.
Аптекарский пр., 2
Дёнер с халуми kiki
Облегченная версия дёнера — не с мясом, а с сыром. В хлеб рамадан из своей пекарни укладывают жареный халуми, печеный перец, свежий огурец и маринованный корнишон, красную капусту, сладкий лук, фету, сумах и соусы — горчичный и йогуртово-мятный.
Тележная ул., 8-10
Двойной вегги-бургер в Ra Family
Булочка—из льна, и котлеты одна полезнее другой: овощная с карри и из грецких орехов, чернослива, моркови, свеклы и копченой паприки. Майонез тоже по ЗОЖу, из проростков подсолнечных семечек, вторым соусом к нему идет заправка из вяленых томатов и перца.
Кузнечный пер., 6
Гуакамоле из горошка в Paloma Cantina
Если вы переживаете, что ради авокадо для гуакамоле вырубают тропические леса, то вот альтернатива мексиканской кантине с родным зеленым горошком. Его отваривают и пробивают с рубленым халапеньо, кинзой, чесноком, соком лимона и оливковым маслом.
Садовая ул., 8/7
Некраб и неоливье в Raw To Go
Cыроедческие салаты, похожие на оригинал, но в то же время совсем по-новому вкусные. Оба с авокадо и майонезом на основе кешью, в неоливье—огурец, морковь и молодой горошек, в некрабовом—цветная капуста, кукуруза и сыр-кешью с водорослями нори.
Большой проспект В.О. 16
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