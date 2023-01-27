Ростбиф с йоркширскими пудингами и фестиваль рамена: ресторанный дайджест

Новые корнеры московской чайной Pims

Столичная сеть с ферментированным чаем на любой вкус открыла три корнера в Петербурге: в фудхолле City Food (ТРК «Сити Молл»), в пространстве Vokzal 1853 и на Московском рынке. И сразу коллаборация! Вместе с re-feel команда запустила спешл напитки с пометкой «хот-хот-хот» — манго масала с сочетанием Да Хун Пао, кокосового молока и пряного чая-латте с грибом чага, а также milky matcha, где жасмин миксуется с матча-латте на кокосовом молоке.