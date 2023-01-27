Ростбиф с йоркширскими пудингами и фестиваль рамена: ресторанный дайджест

Южноевропейская вечеринка и серия кинопоказов с испано-латинским меню: что будет происходить в гастрономическом Петербурге в ближайшую неделю? Ответы в нашей подборке.
ChainayaTea&Cocktails в гостях у бара Xander.
27 января бар Xander (Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg) принимает в гостях Константина Плесовских, бартендера и основателя Chainaya Tea&Cocktails в Москве, который шесть лет подряд входил в самый знаменитый международный рейтинг индустрии World'sBest 50 Bars.
Вознесенский пр., 1
День рождения Coctelerìa Faro
28 января бар с южноевропейским духом Faro отмечает первый день рождения. Обещают испанские хиты под гитару и лотерею, а на вэлком предложат традиционную португальскую настойку на вишневых ягодах, пунш и фирменный джин-тоник на кране. Закуски — от команды ресторана Commons — тарталетки с тартаром из говядины, паштет и оливки.
ул. Маяковского, 18
Гастроли в Salone pasta&bar
Серия шефских гастролей в Salone продолжается. 2 февраля ужин даст Алексей Когай, главный на кухне рыбного ресторана «Сахалин» от White Rabbit Family, вместе с которым в 2021 году он получил звезду красного гида Michelin. Его а-ля карт меню будет представлено 7-ю блюдами: желтохвост с икрой морского еда, черная треска с листьями васаби, хенд-ролл с тунцом блюфин и др. Винное сопровождение обеспечит компания Luding.
наб. Фонтанки, 30
Винный ужин в Cococouture
2 февраля в файн-дайнинг ресторане Матильды Шнуровой пройдет эногастрономический ужин, посвященный винам из Шассань-Монраше — коммуны во Франции из региона Бургундия. К разным винтажам подадут пышки из белой рыбы, гребешка с полентой, судака в водорослях из лука порея, кулебяку с белыми грибами и вырезку оленя с трюфельным пюре.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Фестиваль рамена
Японец Кадзухико Кидзима, главный популяризатор рамена в России, запускает фестиваль в его честь в Петербурге! С 1 по 28 февраля в ресторанах-участниках можно будет пробовать особенный рамен с лапшой и соусами Fukuoni — это собственное производство Кадзу. Принимают участие Takadaya Bar, Mekong, Red Box, «Восход 7», Po-bo, Umami, Iigai, Takeru, EZO, «Кореана», «Тихий Суши».
Винный мастер-класс «Зекты моей мечты» в кафе «Мечтатели»
Теперь на возобновленные мастер-классы приглашают экспертов: 3 февраля в малом зале кафе про шесть зектов будет рассказывать Ольга Клименская из компании Vinoterra. Ребята накроют большой коммунальный стол с фирменными закусками от шеф-повара Виталия Папп и расскажут про небольшие старинные хозяйства Германии, создающие образцовые авторские игристые вина.
наб. Фонтанки, 11
Ателье tapas&bar х «Мираж на Большом»
Две команды объединились, чтобы устроить серию кинопоказов испано-латинских режиссеров со специальным меню (острая пицца кока с чоризо и халапеньо!), которое принесут вам прямо в зал. 1 февраля покажут «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо, а 8-го — «Скромное обаяние буржуазии» Луиса Бунюэля. Билеты можно купить на сайте кинотеатра.
Большой проспект Петроградской стороны, 35А
Ростбиф в Blackchops
Если ваше воскресенье создано для безапеляционного бранча, отправляйтесь в Blackchops. Окончание недели здесь отмечают традиционным британским Sunday Roast — горчичный ростбиф с печеными овощами и йоркширскими пудингами подают под английское кино на большом экране.
наб. Фонтанки 5/2
Новые корнеры московской чайной Pims
Столичная сеть с ферментированным чаем на любой вкус открыла три корнера в Петербурге: в фудхолле City Food (ТРК «Сити Молл»), в пространстве Vokzal 1853 и на Московском рынке. И сразу коллаборация! Вместе с re-feel команда запустила спешл напитки с пометкой «хот-хот-хот» — манго масала с сочетанием Да Хун Пао, кокосового молока и пряного чая-латте с грибом чага, а также milky matcha, где жасмин миксуется с матча-латте на кокосовом молоке.
Новый греческий ресторан Naia
На Малой Морской открылся греческий ресторан Naia Ильи Бурнасова (Figata, Pizza Point) с интерьером, отсылающим нас на виллу где-нибудь на берегу скалистого берега Эгейского моря. Пока выносят греческий салат, осьминога и дзадзики в техническом режиме и делают скидку 20% до 6 февраля включительно.
Малая Морская, 18
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