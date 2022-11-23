Раклет, беляши и детский праздник от Duoband: ресторанный дайджест

Грузинский завтрак в Forno Bravo Centrale

На Белинского в последний уикенд осени — 26 и 27 ноября с 10:00 — приедет грузинское бистро Nino во главе с шефом Алексеем Крыловым (Jungle, «Компания», «Компания Family», Gastroli). Застолье начнется с аперитива Гаумарджос с красным вином и гранатовым соком, а продолжится яичницей чирбули, мамалыгой с сулугуни и домашним вареньем и аджарский пирог с креветками и яйцом пашот.

Белинского, 11