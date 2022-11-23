Раклет, беляши и детский праздник от Duoband: ресторанный дайджест

Отмечаем конец осени мощными гастрономическими событиями. «Собака.ru» собрала в еженедельной подборке самое важное: от гастролей и ужинов до бесплатного «русского стола».
Frantsuza Bistro
27 ноября во французское бистро приедет ОПГ «Ясельки» — любители детской литературы из книжного магазина «Подписные издания». Будут чтения уморительной «Сказки о царе Колбаске» поэтессы Маши Рупасовой, а после — косплеинг героев книги и театральная постановка. Бонус: завтраки в этот день будем есть до 15:00.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Раклет с докторской колбасой
Грандиозный гастрономический коллаб на парковке! 26 ноября с 17 до 22 в контейнере Alphorn команда вместе с автором телеграм-канала objordan и блогером Викой Saints and Peters будут готовить бутерброды со швейцарским раклетом и докторской колбасой, запеченый батат и разливать горячий сидр.
Академика Павлова, 7В
Грузинский завтрак в Forno Bravo Centrale
На Белинского в последний уикенд осени — 26 и 27 ноября с 10:00 — приедет грузинское бистро Nino во главе с шефом Алексеем Крыловым (Jungle, «Компания», «Компания Family», Gastroli). Застолье начнется с аперитива Гаумарджос с красным вином и гранатовым соком, а продолжится яичницей чирбули, мамалыгой с сулугуни и домашним вареньем и аджарский пирог с креветками и яйцом пашот.
Белинского, 11
70-й сет в ресторане EM
27 ноября Валерия Скуратова, новый шеф-повар бутикового ресторана ЕМ, который отмечает десятилетие, впервые выступит перед гостями и представит 70-й (!) юбилейный сет. Гастрономическая программа включает 7 перемен: тартар из оленины с можжевельником и вишней, говяжья вырезка с запеченным корнем сельдерея, сфера из греческого йогурта с кумкватом и семенами мандарина и еще кучу сюрпризов.
наб. реки Мойки, 84
Фотография предоставлено PR-службой ресторана
Джаз и Ханс Циммер в KUZNYAHOUSE
Теперь каждые среду и четверг в «Кузне» дают концерты локальные музыкальные коллективы. Ханс Циммер, Рамин Джавади и Карлос Гардель в исполнении девушек из BellaVio или фортепиано, контрабас и ударные от джазового трио Cha cha bongo band.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
День рождения Saigo
Год в цифрах — это 2500 моти и 3400 удонов, которые регулярно заказывали гости азиатского Saigo. В эту субботу, 26 ноября, будет праздничный ужин с неклассическими блюдами Азии и диджей-сет.
наб. канала Грибоедова, 5
Фотография предоставлено PR-службой бара
Русский стол в «БарВитя»
В любую среду присоединяйтесь к гуляньям в парадной: ностальгия по русской музыкальной культуре, близкие сердцу закуски for free, водка по 100 руб. и компания идеологов Cava Disco.
ул. Восстания, 19
Пирожки на острове Новая Голландия
26 ноября на острове Новая Голландия снова откроется каток площадью 2000 квадратных метров. Фарфоровая статуэтка фигуристки, деревянная сцена острова, а также афиши и плакаты будут оформлены в ретро-футуристическом стиле. Рядом расставят очаги с огнем и креслами, а на Липовой аллее заработает «Пирожковая» от команды грузинского кафе «Дзамико» с беляшами и пуншем.
набережная Адмиралтейского канала, 2
Фотография предоставлено PR-службой ресторана
7 лет hamlet + jacks
Все когда-то заканчивается — история ресторана hamlet + jacks не стала исключением. В эти выходные команда работает в последний раз, отмечая семилетие проекта ужином с крудо из креветок с понзу из крыжовника и пирогом с щекой и трюфельным соусом.
Волынский пер., 2
Ужин в Jerome
Вечером 30 ноября отправляемся в Пьемонт вместе с командами ресторана Jerome и виноторговой компании Vinoterra, а это значит итальянским мясным деликатесам, ризотто и домашним равиоли будут аккомпанировать по-настоящему величественные вина.
Большая Морская, 25
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