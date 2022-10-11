11 лучших винных профи Петербурга

Они мастерски подбирают винный пейринг, находят штучные винтажи и редкие кюве, снимают сериалы и управляют заведениями. Знакомьтесь (и голосуйте!) с номинантами нашей премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 в категории «Лучший винный профи».
Александра Вуколова
Что в ресторане Beefzavod одна из лучших винных карт в Петербурге, знают все — и «детская», так ласково называют список побокальных позиций (есть оранжи на кране!), и динамичная объемная «взрослая» с бутылками от классики до новых имен. Все это — заслуга Александры, молодого дарования из «школы» проектов Big Wine Freaks.
Beefzavod
Анатолий Жданов
Патриарх, одним из первых в 2010-х пропагандировавший русское вино, в 2022 году с Николаями Готко и Яланским (Bolshe Coffee Roasters) открыли новый бар Prostovino. Wine Can Dance, где крутые бутылки открывают за отличные деньги. Еще проекты Жданова — карты в кафе «Крафт» и баре Wine a Minute в Пулково и ресторане «Фонтан» в Сочи.
Prostovino.Wine Can Dance
Андрей Бражко
Хотя сомелье Il Lago dei Cigni также играет в музыкальной группе и заведует сервисом для сникерхедов, опыт работы — Big Wine Freaks, «Морошка для Пушкина», Eclipse — у него серьезнейший. Как и наставник: в PMI Bar раньше и сейчас в Il Lago dei Cigni это Вадим Бормусов, главный эксперт по классике Италии и Франции — его доверие дорогого стоит.
Il Lago dei Cigni
Антон Белочкин
Шеф-сомелье ресторана BoBo заслуженно слывет мастером фудпейринга, постоянно совершенствуя винные пары к элегантнейшим сетам Артема Гребенщикова. И довел эксклюзивность карты до максимума: привозит редкие кюве небольших производителей из Шампани, вина с лучших участков Бургундии и даже интересные игристые из Англии.
BoBo
Арсен Вартанов
За плечами шеф-сомелье баров «На вина!» пэйринг к сетам Артема Гребенщикова в BoBo, написание карты для Commons и работа с великой классикой в Il Lago dei Cigni — по сути, главные винные рестораны Петербурга. Не удивительно, что именно в «На вина!» они с сомелье предсказывают, что станет модным, будь это бум на пет наты, гамэ или Жюру.
«На вина!»
Дмитрий Кизеев
В 2022 году Дмитрий стал сомелье в Probka, где его таланту подбирать штучные винтажи делает комплименты Арам Мнацаканов. Это ли не признание! Хотя достижений у Кизеева и так полно: диплом WSET, титул рыцаря в сообществе Confraria do Vinho do Porto и грандиозный опыт работы от бара Single в Москве до отеля Wawelberg в Петербурге.
Probka
Евгений Шамов
Президент Ассоциации сомелье, среди которых у него титулов больше всего, идеолог бара «Ласточки», преподаватель «Энотрии» и просто всеобщий дарлинг делает с тосканскими виноделами санджовезе, снял гастротрип-сериал «Чувство вина», открыл с Dreamteam винный бар Ground и отметил 10-летие своего дегустационного клуба «Братство кочерги».
«Ласточки», Ground
Екатерина Яценко
Шеф-сомелье Jerome успевает не только разыскивать редкие регионы для родного ресторана. За отчетный период она помогала открывать винотеку Lenina, 20 компании Vinoterra, ведет карту в проектах «Ферма Бенуа», Aiki Terrasa и написала современную компактную для нового загородного Muze Garden.
Jerome
Кристина Веселова
Шеф-сомелье Duo Band и гордость Дмитрия Блинова ведет винные карты его заведений от Duo до Recolte и ежегодно собирает индустриальные награды как лучшая в профессии. Для нового Frantsuza Bistro она не просто собрала бутылки из Франции, а показала как вина Бордо, Бургундии, Луары и долины Рона повлияли на мировое виноделие.
Duo Band (Кристина покинула команду)
Полина Новичкова
Шеф-сомелье Antonio Fresa Group (Saviv, Marso Polo, Sea,Signora) как ценный эндемик взошла у самого Антонио: начав официанткой в Jerome, она выросла до сомелье, которой доверили карту шикарной Sea, Signora. Когда на собранные ею редкие миллезимы и гран крю собрался весь ПМЭФ, шефство над всеми проектами Фреза было вопросом времени.
Antonio Fresa Group
Сюзанна Карагезян
К шеф-сомелье и управляющей бара Big Wine Freaks ходят как на беспроигрышную лотерею: с четверга по субботу она разливает всегда разную, но одинаково крутую редкую шампань. «Фриков» Сюзанна возглавила не случайно: дочь винного профи с детства знала, что будет сомелье, и став им, объездила всех виноделов, чьи бутылки попадают в её карту.
Big Wine Freaks
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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