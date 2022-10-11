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Что Где Есть

11 лучших винных профи Петербурга

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Они мастерски подбирают винный пейринг, находят штучные винтажи и редкие кюве, снимают сериалы и управляют заведениями. Знакомьтесь (и голосуйте!) с номинантами нашей премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 в категории «Лучший винный профи».

Александра Вуколова

Что в ресторане Beefzavod одна из лучших винных карт в Петербурге, знают все — и «детская», так ласково называют список побокальных позиций (есть оранжи на кране!), и динамичная объемная «взрослая» с бутылками от классики до новых имен. Все это — заслуга Александры, молодого дарования из «школы» проектов Big Wine Freaks.

Beefzavod

Анатолий Жданов

Патриарх, одним из первых в 2010-х пропагандировавший русское вино, в 2022 году с Николаями Готко и Яланским (Bolshe Coffee Roasters) открыли новый бар Prostovino. Wine Can Dance, где крутые бутылки открывают за отличные деньги. Еще проекты Жданова — карты в кафе «Крафт» и баре Wine a Minute в Пулково и ресторане «Фонтан» в Сочи.

Prostovino.Wine Can Dance

Андрей Бражко

Хотя сомелье Il Lago dei Cigni также играет в музыкальной группе и заведует сервисом для сникерхедов, опыт работы — Big Wine Freaks, «Морошка для Пушкина», Eclipse — у него серьезнейший. Как и наставник: в PMI Bar раньше и сейчас в Il Lago dei Cigni это Вадим Бормусов, главный эксперт по классике Италии и Франции — его доверие дорогого стоит.

Il Lago dei Cigni

Антон Белочкин

Шеф-сомелье ресторана BoBo заслуженно слывет мастером фудпейринга, постоянно совершенствуя винные пары к элегантнейшим сетам Артема Гребенщикова. И довел эксклюзивность карты до максимума: привозит редкие кюве небольших производителей из Шампани, вина с лучших участков Бургундии и даже интересные игристые из Англии.

BoBo

Арсен Вартанов

За плечами шеф-сомелье баров «На вина!» пэйринг к сетам Артема Гребенщикова в BoBo, написание карты для Commons и работа с великой классикой в Il Lago dei Cigni — по сути, главные винные рестораны Петербурга. Не удивительно, что именно в «На вина!» они с сомелье предсказывают, что станет модным, будь это бум на пет наты, гамэ или Жюру.

«На вина!»

Дмитрий Кизеев

В 2022 году Дмитрий стал сомелье в Probka, где его таланту подбирать штучные винтажи делает комплименты Арам Мнацаканов. Это ли не признание! Хотя достижений у Кизеева и так полно: диплом WSET, титул рыцаря в сообществе Confraria do Vinho do Porto и грандиозный опыт работы от бара Single в Москве до отеля Wawelberg в Петербурге.

Probka

Евгений Шамов

Президент Ассоциации сомелье, среди которых у него титулов больше всего, идеолог бара «Ласточки», преподаватель «Энотрии» и просто всеобщий дарлинг делает с тосканскими виноделами санджовезе, снял гастротрип-сериал «Чувство вина», открыл с Dreamteam винный бар Ground и отметил 10-летие своего дегустационного клуба «Братство кочерги».

«Ласточки», Ground

Екатерина Яценко

Шеф-сомелье Jerome успевает не только разыскивать редкие регионы для родного ресторана. За отчетный период она помогала открывать винотеку Lenina, 20 компании Vinoterra, ведет карту в проектах «Ферма Бенуа», Aiki Terrasa и написала современную компактную для нового загородного Muze Garden.

Jerome

Кристина Веселова

Шеф-сомелье Duo Band и гордость Дмитрия Блинова ведет винные карты его заведений от Duo до Recolte и ежегодно собирает индустриальные награды как лучшая в профессии. Для нового Frantsuza Bistro она не просто собрала бутылки из Франции, а показала как вина Бордо, Бургундии, Луары и долины Рона повлияли на мировое виноделие.

Duo Band (Кристина покинула команду)

Полина Новичкова

Шеф-сомелье Antonio Fresa Group (Saviv, Marso Polo, Sea,Signora) как ценный эндемик взошла у самого Антонио: начав официанткой в Jerome, она выросла до сомелье, которой доверили карту шикарной Sea, Signora. Когда на собранные ею редкие миллезимы и гран крю собрался весь ПМЭФ, шефство над всеми проектами Фреза было вопросом времени.

Antonio Fresa Group

Сюзанна Карагезян

К шеф-сомелье и управляющей бара Big Wine Freaks ходят как на беспроигрышную лотерею: с четверга по субботу она разливает всегда разную, но одинаково крутую редкую шампань. «Фриков» Сюзанна возглавила не случайно: дочь винного профи с детства знала, что будет сомелье, и став им, объездила всех виноделов, чьи бутылки попадают в её карту.

Big Wine Freaks

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

и

группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022

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