11 лучших винных профи Петербурга

Андрей Бражко

Хотя сомелье Il Lago dei Cigni также играет в музыкальной группе и заведует сервисом для сникерхедов, опыт работы — Big Wine Freaks, «Морошка для Пушкина», Eclipse — у него серьезнейший. Как и наставник: в PMI Bar раньше и сейчас в Il Lago dei Cigni это Вадим Бормусов, главный эксперт по классике Италии и Франции — его доверие дорогого стоит.

Il Lago dei Cigni