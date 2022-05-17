5 ярких ресторанных открытий мая

«Федя, Дичь!»

Весь фан-клуб рюмочной «Ипполит» (а он велик!) готовится к открытию новейшей шашлычной «Федя, Дичь!». «Ипполитовцы» Игорь Михайлюк и его жена Карина Карелина специально для «Феди» оборудовали помещение мангалом, казаном для плова и фритюрницей: будут жарить пирожки с колбасным сыром и яйцом или с капустой. Выпивать мацераты и плотно закусывать будем под старинной хрустальной люстрой с бронзой, поглядывая на портрет Семен Семеныча — его нарисовала Нина Сидорина, хозяйка магазина «Цветок» и автор интерьера.