5 ярких ресторанных открытий мая

Модная шашлычная, которая понравится как интеллигенту, так и тиктокеру, самая живописная веранда этого лета от женского бара титулованной команды и итальянское бистро с винилом и неклассическими блюдами.
«Федя, Дичь!»
Весь фан-клуб рюмочной «Ипполит» (а он велик!) готовится к открытию новейшей шашлычной «Федя, Дичь!». «Ипполитовцы» Игорь Михайлюк и его жена Карина Карелина специально для «Феди» оборудовали помещение мангалом, казаном для плова и фритюрницей: будут жарить пирожки с колбасным сыром и яйцом или с капустой. Выпивать мацераты и плотно закусывать будем под старинной хрустальной люстрой с бронзой, поглядывая на портрет Семен Семеныча — его нарисовала Нина Сидорина, хозяйка магазина «Цветок» и автор интерьера.
|Садовая улица, 7-9-11
Веранда Tagliatella Caffe
Встречаемся на бунтарской проитальянской веранде аперитивного Tagliatella Caffe во дворах Литейного проспекта (откроется в конце мая). Маркизы, деревянный подиум и скатерти вписались в ДНК непарадного Петербурга — граффити на стенах оставили нетронутыми. А чтобы не вставать дважды, в коктейльном фургоне на улице появится младший брат знаменитого фонтана Олега с негрони.
|Литейный проспект, 61
Неорюмочная «Хоровод»
Статус исторического района Пески как модного гастроквартала укрепили пивовары AF Brew, открыв неорюмочную «Хоровод» в доме Бассейного товарищества на Некрасова. «Нео-» — потому что наливают невиданные настойки, коих больше нигде не встретишь: на маринованном помидоре с кинзой или вишне с кокосом.
|Улица Некрасова, 58
Бистро Giallo
Александр Гроховский и Виталий Дмитраш, авторы Ezo Izakaya, запустили итальянское бистро с винилом, коктейлями и неклассическими блюдами — если карбонара, то со свиными щеками, если путанеска, то с осьминогом. А как здесь красиво! Пространство оформили своими силами и в духе mid-century, передавая привет миланским галереям 1970-х годов.
|Улица Восстания, 16
«На вина!»
До чего хорош мультикультурный формат, царящий на «Винном складе». В ангаре с тысячами бутылок на втором ярусе металлического мезонина теперь можно задержаться с бокалом биодинамического вприкуску с бутером с краковской, купить книги из «Подписных изданий», запастись деликатесным мясом в салюмерии, а вечером — потанцевать. Скоро во внутреннем дворе поставят летний кинотеатр, в котором 60 человек одновременно смогут смотреть авангардные картины великих режиссеров под открытым небом.
|Инструментальная улица, 3B
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