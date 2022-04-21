Секретный бар в Новой Голландии, французские завтраки от Duoband и мексиканские алкобранчи за полцены: ресторанный дайджест

Мексиканские алкогольные (!) завтраки в половину стоимости от Paloma Cantina, завтраки во французском ресторане Дмитрия Блинова и секретный бар в Новой Голландии «Собака.ru» делится гастрономическими новостями Петербурга.
Завтраки Frantsuza Bistrot
Шеф Иван Фролухин, Дмитрий Блинов и команда ввели французские завтраки в ресторане на наб. Лазарева, 22. С 9 утра сервируют тост с анчоусом и песто, омлет с бри, киш с лососем или беконом и горгондзолой, крок-месье и круассаны.
Секретный бар Saferoom в KUZNYAHOUSE
На «Новой Голландии» появилась своя «тайная комната». Вслед за Hidden в Kuznyahouse устроили скрытый бар с ламповой атмосферой (по пятницам и субботам). Здесь готовят коктейли, инфьюзы и прочие хайболы и спритцы. Барная карта поделена на три части: напитки, которые можно попробовать здесь и сейчас, классика и экспериментальные.
Алкобранч с самого утра в Paloma Cantina
Наконец-то! Парни из El Copitas Bar ввели в своей кантине (Садовая ул., 8/7) завтраки, полностью обновили коктейльное меню и теперь работают с 11 утра. Ко всему прочему, до конца апреля в Paloma Cantina по будням с 11 до 16 действует скидка 50% на все бранч-меню. За половину стоимости можно попробовать большой завтрак с хрустящими драниками, глазуньей, гуакамоле и беконом, мексиканскую шакшуку «ранчерос» с пряной фасолью и пармезаном и многое другое. Роскошь!
Am Saint в галерее искусств
Кофейня открывает филиал в KGallery на наб. Фонтанки, 24. В галерее искусств, где проходят знаковые выставки, уже работает кафе с кураторской подборкой книг по искусству, коллекцией винила и авторскими кофейными напитками (и классикой, безусловно). С собой в придачу команда привезла цитрусовый кекс и вишневый пирог.
Sibaristica
Кофейные обжарщики, осевшие на наб. Обводного канала, 199-201, уже ввели летнее меню напитков, и это очень вкусно! Смузи без сахара — ананасовый, зеленый или черносмородиновый «дачный», эспрессо тоник с хвоей или с лавандой и гибискусом, а также крыжовниково-огурцовые лимонады и веганский раф «Бабл-гам».
Forno Bravo Centrale
Каждый последний вторник месяца на Белинского, 11, проводят Partito – большой, шумный итальянский ужин, посвященный отдельному региону Италии как в кухне, так и в вине. Вечером 26 апреля нас познакомят с регионом Калабрия через его главные специалитеты (5 курсов!).
Oy! Bar
«Блэк блэк сандэй» в баре на Ломоносова, 3, теперь украшают еще и бальзамы. 10 образцов из семи регионов России: от Череповца до Перми, от Сарапула до Петрозаводска. Одним словом, #бальзамнадушу под панк-рок и рок-н-ролл.
Безлимитные вино и Апероль спритц в «Теплых Краях»
Демократичный ресторан на Петроградской стороне (Медиков, 5) с понедельника по пятницу устраивает винный безлимит (695 руб.) и наливает домашнее португальское вино, а еще здесь всю неделю действует акция на Апероль спритц — 3 бокала за 690 руб.
Барахолка в tureckiy bistro
23 апреля в 12 часов на Некрасова 1/38 стартует барахолка, на которой можно будет приобрести, к примеру, свечи от GAZE или Pearl Jewelry с жемчужинами и цепями, в 16 часов команда Zelenoe Bistro прочтет лекцию о съедобных растениях, ферментации и zero waste, а вечером начнется музыка! Стол накроют прямо с утра в формате «анлимит». За 450 руб получите чечевичный суп от kiki, молодой сыр в хлебе от tureckiy, а также денеры, дюрюмы, пироги и комбучу.
Форель в Cafe Claret
Александр Богданов обновил меню в ресторане кафе отеля «Гельвеция» на Марата, 11. Рекомендуем обратить внимание на форель в воске. Рыбу, сдобренную медом и солью, заливают кипящей восковой массой на 4,5 минуты. Если сегодня у вас не рыбный день, возьмите пельмени с мясом кабана, тушеным 24 часа в собственном соку со специями.
Кораблик Kuznyahouse
Cruise by Kuznyahouse открывает сезон! 30 апреля в 17:30 от причала на Английской набережной, 58, отправится первый рейс в 2022 году, а весь май на нижней палубе лайнера с баром, танцплощадкой и винтажной мебелью будут проходить вечеринки-коллаборации.
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