Секретный бар в Новой Голландии, французские завтраки от Duoband и мексиканские алкобранчи за полцены: ресторанный дайджест

Барахолка в tureckiy bistro

23 апреля в 12 часов на Некрасова 1/38 стартует барахолка, на которой можно будет приобрести, к примеру, свечи от GAZE или Pearl Jewelry с жемчужинами и цепями, в 16 часов команда Zelenoe Bistro прочтет лекцию о съедобных растениях, ферментации и zero waste, а вечером начнется музыка! Стол накроют прямо с утра в формате «анлимит». За 450 руб получите чечевичный суп от kiki, молодой сыр в хлебе от tureckiy, а также денеры, дюрюмы, пироги и комбучу.