Kuznyahouse запускает по Неве свой двухпалубный кораблик Cruise с баром, рестораном и танцами

Скоро по Неве будет курсировать кораблик «Кузни», на который с гастролями будут приезжать важные петербургские проекты. Уже заявлены круиз с El Copitas Bar, спектакль «Невидимого театра», концерт певицы Mirele и совместные ужины с Animals, Grebeshki, Ante, Giallo, SubZero, Ezo Izakaya и Salone Pasta & Bar, а также коктейли от бартендеров Atelier Tapas & Bar, Xander, Made in China, и Apotheke.

В мае команда сделает акцент на нижнюю палубу, где будет работать специальное меню от Руслана Закирова, бар, дневная и ночная музыкальная программа, салонные вечера с роялем и танцевальные вечеринки.

С 30 апреля по 10 мая Cruise by Kuznyahouse будет курсировать трижды в день:

3 рейс – с 17:30 до 19:30;

4 рейс – с 20:30 до 22:30;

5 рейс – с 00:00 до 02:30 (сбор гостей в 23:30).

Посмотреть подробное расписание и купить билеты можно здесь.