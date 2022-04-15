Рынок фермеров из Ленобласти, кафе-сенсация на «Гражданском проспекте»(!) и новый танцевальный бар в центре: ресторанный дайджет

Ланчи в All Grain

В гости к команде AF Brew, а именно в их кафе All Grain на Курляндской, 48, теперь можно приходить ланчевать. Каждый будний день с 13 до 16 сервируют обеды, в которых все как положено — закуска, первое, второе и десерт! Выбрать можно из двух вариантов: с кукурузным хумусом, щавелевым супом с уткой, куриным шницелем или с рийетом из скумбрии, сливочным супом с цыпленком и рубленной бараниной на углях.