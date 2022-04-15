Рынок фермеров из Ленобласти, кафе-сенсация на «Гражданском проспекте»(!) и новый танцевальный бар в центре: ресторанный дайджет

Гастрономическое кафе-заявка «Кусь» на «Гражданском проспекте», японские лекции в панорамном бистро, фермерские рынок выходного дня в «Севкабель Порту» и театр в отеле. «Собака.ru» подготовила новый выпуск ресторанного дайджеста о гастрономических событиях Петербурга.
#онипожратьлюбят
Рынок выходного дня собирает гастрообожателей уже в 35-ый раз! Фермеры Ленобласти, локальные производители, рестораны и маркет сконцентрируются в «Севкабель Порту» 16 и 17 апреля. Список резидентов внушительнее, чем на самых масштабных городских фестивалях: хамон от «Сыры & Оливки», специи и чурчхела «Грузинской лавки», кофе на песке будут готовить «Smaсaf», бенто-торты — «Cakesareugly», мексиканское меню от ресторана Hitch, хот-доги и колбаски от команды «Радио Берлин», корейские паровые пирожки «Пянсе» и море чего еще.
Ланчи в All Grain
В гости к команде AF Brew, а именно в их кафе All Grain на Курляндской, 48, теперь можно приходить ланчевать. Каждый будний день с 13 до 16 сервируют обеды, в которых все как положено — закуска, первое, второе и десерт! Выбрать можно из двух вариантов: с кукурузным хумусом, щавелевым супом с уткой, куриным шницелем или с рийетом из скумбрии, сливочным супом с цыпленком и рубленной бараниной на углях.
Реновация флагманского Italy
Первый ресторан итальянской сети (2010 год!) на Большом пр. П.С., 58, открылся после нескольких месяцев обновлений. В интерьере главенствует минимализм, натуральные материалы вроде льна, дерева и травертина. Дизайном занималась Ксения Смирнова (Salone pasta&bar, Ателье tapas&bar, Ante seafood&bar). Команда усилила бар, установив контактную стойку и дополнив карту хитрыми коктейлями, линейкой граппы и итальянскими ликерами. А еще в ресторане появились шоу-подачи. К примеру, тартар из телячьего бедра на льду будут готовить прямо перед вами.
Театр в отеле Kempinski Moika 22
В люксе отеля на наб. Мойки гостит театральный проект «Заблудшие». 16 и 23 апреля, 2, 8 и 21 мая можно оказаться на праздничном приеме у творческой пары, вернувшейся из тура по Европе. «Оттепель», хиты 60-х, бар с напитками, меню от шефа — квартирник, который мы заслужили!
«Своя комната»
В милой свойской кофейне в районе Коломны (ул. Декабристов, 55) появились весенние духоподъемные блюда. Наш уик-энд начнется с завтрака стопкой панкейков со взбитым маслом, медом и лимонной цедрой. С 16 часов здесь готовят пасту казаречче ручной работы с пармезаном и грецким орехом, картофельный крем-суп с беконом и песто-маслом — с 12:00.
Лекции о Японии в AIKIterrasa
В видовом бистро на 8-м этаже дома на Аптекарской наб., 18, команда «БЕНУА 1890» прочитает серию бесплатных лекций об искусстве, моде и религии Японии. Все совпало! Экосистема «Айки-террасы» создана по заветам восточной философии айки (в переводе означает «дух единения») и канонам японского минимализма.
Расписание:
- 14 апреля в 19:00 «Принципы деконструкции: японская мода и дзен-буддизм». Лектор – Павел Тугаринов, научный сотрудник научно-методического отдела Музея истории религии
- 21 апреля в 19:00 «Придуманная простота японского дизайна». Лектор – Бандорина Ксения, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица, кандидат искусствоведения, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, член Союза Художников
- 28 апреля в 19:00 «Нарисованная жизнь…От мандалы к анимэ. Формирование визуальной культуры Японии». Лектор – Сергей Шандыба, японист, научный сотрудник Музея истории религии.
Регистрация здесь.
Воскресные бранчи Pame
Каждое воскресенье в греческом Pame проходят хлебосольные бранчи с блюдами из настоящих греческих продуктов. Фета, йогурт, оливки, рыба, вина — все приезжает с материковой и островной Греции. Только один их традиционный осьминог с птитимом стоит выстраивания маршрута выходного дня специально к Круглому рынку (наб. реки Мойки, 3).
«Кусь»
Новое кафе в еще необлагороженном гастропроектами районе близ метро «Гражданский проспект». Это светлое пространство с семиметровыми потолками, свежим зерном Bolshe Coffee Roasters, выпечкой собственного производства (их же пекарня «СвоиСлои» поставляет хлеба Duo, Verle, Italy и др). В меню — боулы, завтраки, круассаны, много десертов и хлеб на закваске. 16 апреля команда празднует официальное открытие с велком-игристым, DJ-сетом на пластинках и барменами Boroda Bar.
Ante seafood&bar
Дмитрий Блинов (Duoband) освежил меню ресторана в Дегтярном пер., 11, пятью новыми блюдами. Телячьи щеки с черемшой томят не менее 12 часов, соте из мидий подают в соусе из пармезана, севиче из кальмара добавляют савойскую капусту, треску приправляют соусом из вермута, а морского окуня снабжают печеной паприкой, нутом и фетой.
Mercado Del Sol
В баре MBar на втором этаже ресторана каждую пятницу и субботу проходят вечеринки с музыкой и коктейлями — свежими, весенними, с мякотью экзотических фруктов, соком базилика, сливы или крыжовника. Лайн-ап на ближайшие выходные: Kimbar Kirill Linne, Shadrin.N и наш директор отдела моды и искусства Ксения Гощицкая.
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