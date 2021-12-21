Где завтракают Сергей Горошко, Покрас Лампас, Антон Лиссов и еще 20 фуди: любимые блюда в кафе и ресторанах Петербурга

бизнесмен, владелец крупнейшей сети вендинговых автоматов Uvenco

Меня теперь часто можно встретить в новом кафе Aster: был уже 4 раза, и каждый завтрак вкуснее другого! У них чудесный бенедикт с лососем на ржаном кофейном хлебе и омлет с сулугуни и трюфелем. Ну и много лет хожу на завтраки в рестораны «Шаляпин» — и в дачный, и в городской. В Репине заказываю кашу из дикого риса и семян чиа, поддерживая идею здорового питания.