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Что Где Есть

Где завтракают Сергей Горошко, Покрас Лампас, Антон Лиссов и еще 20 фуди: любимые блюда в кафе и ресторанах Петербурга

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2021 год изменил все, и это официально: теперь петербуржцы встают на час раньше, чтобы позавтракать в ресторанах. И порой от завтрака одного горожанина зависит, как пройдет запуск видеоплатформы для 40-миллионной аудитории или лекция студентов филфака СПбГУ. Куда сходить утром, рассказали знатоки — экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге 2021».

Антон Пронин
Сергей Горошко, Актер театра Fulcro (и да, вы видели его в «Майоре Гро- ме» на Netflix!) открыл для себя сифуд и теперь не может остановиться. Друзья из Aster пошли навстречу — принесли свой роковой хартбрейкер-бутерброд с икрой! На Сергее рубашка Saint Laurent и куртка Dickies (Kostrovstore), часы — все Omega

Мария Евневич

доцент СПбГУ и совладелица «Максидома»

Часто хожу в кафе Burger&Crab на Рубинштейна и беру их фирменный завтрак — это внушительная порция крабового мяса, печеных томатов, яиц и тостов. Самое достойное соотношение цены и качества, плюс панорамный вид на Пять углов! И не изменяю Pio Nero, у которых помимо канонического скрэмбла есть еще одно существенное преимущество — они открываются на полчаса раньше остальных.

Борис Белоцерковский

бизнесмен, владелец крупнейшей сети вендинговых автоматов Uvenco

Меня теперь часто можно встретить в новом кафе Aster: был уже 4 раза, и каждый завтрак вкуснее другого! У них чудесный бенедикт с лососем на ржаном кофейном хлебе и омлет с сулугуни и трюфелем. Ну и много лет хожу на завтраки в рестораны «Шаляпин» — и в дачный, и в городской. В Репине заказываю кашу из дикого риса и семян чиа, поддерживая идею здорового питания.

Ольга Рузакова

дизайнер, основательница бренда Cocoshnick

Если есть время, еду на Петроградку в ресторан VAKH. Его интерьер переносит на улицы старого Тбилиси, да и готовят здесь потрясающий завтрак по-грузински: в лодочке из теста подают бенедикт с лососем, копченым сулугуни и яйцом пашот. И знайте: я умею и люблю готовить, когда-то в далеком студенчестве даже работала поваром холодного цеха в «Двух палочках». На завтрак делаю сырники из рассыпчатого творога — я их настоящий адепт.

Марина Краснова

CEO ВКонтакте

С детства я привыкла есть утром сырники, их фантастически готовила мама! Теперь беру сырники в Arka — их подают с муссом крем-брюле и лимонным соусом (или домашней сметаной!). Люблю Arka еще и потому, что этот ресторан расположен на Большой Конюшенной недалеко от Дома Зингера, а еще там очень красиво — старинная лепнина, камин и зелень!

Покрас Лампас

художник-каллиграф

Как главный боул-addicted, советую поке с крабом, красной икрой и ореховым соусом у ребят в Gaijin на Среднем проспекте Васильевского острова! Это недооцененное место, которое не встретишь во всяких гастрономических гидах и рекомендациях. Там нет именитого шефа, но у них очень приятный дизайн и классные блюда. И они круто работают с сочетаниями вкусов!

Дмитрий Озерков

куратор отдела современного искусства в Эрмитаже и руководитель проекта «Эрмитаж 20/21»

Если появляется время на завтрак вне дома — например, на деловую встречу, предпочитаю Forno Bravo Centrale. Шакшуку они готовят прямо в красной дровяной печи. Но позавтракать мне удается не каждый день — чаще всего ограничиваюсь чашкой черного чая с молоком дома. Очень люблю, когда жена Аня с утра приносит круассаны с шоколадом из булочных Вольчека.

Екатерина Смольникова

основательница charityпроекта Play and Help

В Anna’s Secret Garden используют самые лучшие фермерские продукты: когда готовят томаты, аромат разносится по всему ресторану! Блюдо дополняют ореховым сыром и подают с кукурузными оладьями. Я часто готовлю дома — недавно придумала один сумасшедше вкусный рецепт: половинка батата, половинка цукини, немного фермерского творога, одно яйцо и ложка гречневой муки — все смешать и в вафельницу. Есть обязательно с авокадо!

Алексей Миронов

диджей, инспиратор группировки AVG

Как здорово, что Aster находится прямо под окнами моего дома! Ребята предлагают селекцию классных завтраков, а я жесткий фанат панкейков. Там они идеальные, в меру пышные с правильной «дозировкой» фруктов и крема. А бутерброды с икрой! Бриошь с уткой! Тост с артишоками и лангустинами! Настоящая драма заключается в том, что я сейчас отказался от всего мучного.

Вадим Че

дизайнер интерьеров, создатель бренда BAE by Che

Есть традиция: каждую субботу мы с друзьями ходим (нет, не в баню) в Le Moujik. Я люблю их круассаны — всегда свежие, мягкие. К классическому в пару беру нежнейший утиный риет или образцовый тартар! Оказывается, сложно найти в Петербурге место, где могут забронировать стол на компанию из 6 человек без проблем и внесения депозита, поэтому уже года два мы ходим в этот лояльный и дружественный ресторан-бистро на Фонтанке.

Леонид Алексеев

дизайнер, основатель бренда House of Leo

Есть один хороший, но совсем миниатюрный кофе-бар Pluk на Гражданской улице рядом с моим шоурумом. Заказываешь девушке у прилавка авокадо-тост с лососем, яйцом пашот и зеленым салатом и, кажется, она сама уходит его делать. Может быть мое мнение не популярно, но я думаю, что в Петербурге почти негде завтракать... Кто эти люди, кто ест бриошь со сладким кремом в 9 утра?

Ирада Берг

писательница и продюсер, автор проекта «Чтения со смыслом»

Если говорить о family favourite place, то это израильское бистро Saviv на Большой Конюшенной. Бываем там и утром, и в обед! Моя однозначная любовь навсегда — запеченная тыква с трюфелем.

Евгений Финкельштейн

бизнесмен, глава корпорации PMI

При выборе места для завтрака всегда руководствуюсь аппетитной подачей блюд — с «деликатесными» составляющими. В Probka люблю оладьи из цукини со сливочной страчателлой, к которым помимо привычных лосося, мортаделлы или ветчины можно добавить сезонный трюфель или черную икру.

Егор Чернов

архитектор

Я люблю начинать день с каши и свежевыжатых фруктовых соков, это традиция! В новом Aster овсянку варят на кокосовом молоке и добавляют клубнику, а в гречневую кашу — грибы и пармезан, выходит очень сытно. Обедаю я, кстати, в Gills — это ресторан той же команды. Там отличные роллы с опаленной креветкой в сливочной карамели, но то, за чем я туда хожу — лучший свет и самая интимная обстановка в Петербурге.

Виктория Портфолио

блогер

Уже года три наблюдаю устойчивый тренд на «утренний» набор из яйца пашот, авокадо и лосося. Он и мне еще не надоел! А иногда беру на завтрак в Grecco табуле с гранатом и грецким орехом. Если хочется, чтобы стол ломился от свежих овощей и феты, беру их фирменный мезе..

Дмитрий Воробьев

бизнесмен и девелопер, владелец компании Desino

Мне кажется, петербуржцы по утрам едят дома — по привычке или потому, что свой бюджет скорее израсходуют на ужин в ресторане. Но мой фаворит — бенедикт с лососем от шефа в Гранд Отеле Европа! Высокую стоимость они оправдывают безупречно качественным продуктом, вежливым персоналом и бокалом игристого каждому гостю.

Виталий Аксенов-Шабловский

коллекционер, создатель Bad Gallery

Иногда позволяю себе глазунью из яиц цесарки с черной икрой и бокалом шампанского в Il Lago dei Cigni. Это баловство, конечно, но весьма приятное! Единственные дни, когда я ем сразу после пробуждения, это субботние или воскресные бранчи. В городском «Шаляпине» предпочитаю яичницу — шкворчащую на чугунной сковородке с колбасой, правильно пожаренной картошкой и зеленью.

Евгения Мурашова

фотограф

В будни с утра пораньше хороши завтраки в «Пробке» на Добролюбова — это рядом с моей фотостудией. Мой выбор навсегда — их воздушные круассаны с заварным или фисташковым кремом и кофе кортадо. Начало выходного дня встречаю в «Саду» — за местным чиз-мадам на сливочной бриоши с трюфелем и грюйером я бы поехала и на другой конец Петербурга!

Анастасия Шепелевич

инфлюенсер, креативный директор B`atB concept store

Мне важно, чтобы завтраки накрывали позже обычного и чтобы заведение было dog-friendly. Супермэтч случился с Friends of Friends: они действительно умеют делать сырники! Их вкус украшается нежным кокосовым кремом и вареньем из вишни. Если хотите что-то более «зеленое», берите брокколи на подушке из орехового соуса с листьями шпината.

Ирина Оганова

искусствовед, писательница и блогер

Завтрак для меня — это всегда что-то очень скромное. Я редко по утрам ем вне дома, но встречи часто назначаю в «Ротонде» гостиницы «Астория». Если кофе, то в фарфоровой паре Императорского завода с кобальтовой сеткой, если яичница, то с видом на Исаакиевский собор!

Полина Бондарева

основательница школы Masters

Самое излюбленное место для завтрака — ресторан «Сад», особенно в дни, когда теплое солнце: можно сидеть на улице и смотреть на цветущие яблоневые деревья. На кухне готовят омлет как надо и не скупятся на краба! Из менее популярных мест отмечу Kroo Cafe. Обожаю сидеть недалеко от входа и поближе к выпечке из их собственной кондитерской. Кажется, только у них я встречала в меню ЗОЖ-ные котлеты из киноа — его сопровождают лососем.

Ульяна Ким

креативный директор «Приморского парка Победы», экс-организатор фестиваля «О да! Еда!»

Как по мне, завтраки — самый сексуальный и умиротворенный ритуал одновременно. Люблю кафе «Смена» — за огромный авокадо-тост с лососем, гуакамоле и сметанным кремом! Его изящно украшают свежим тархуном. В остальном я чаще выбираю «домашний ресторан» или встречи в рамках моего проекта kim brekkie club.

Татьяна Полякова

гуру этикета, соавтор инсташоу #teafortwo

Всем давно известно, что мои завтраки в Петербурге проходят исключительно на подоконнике номера 522 гостиницы «Астория». Уже 5 лет заказываю сырники с вареньем, выбираю чай только из своего багажа и пью его из костяных чашек с золотой цировкой ЛФЗ. Главный визави и любимый гость — величественный Исаакий за окном.

Текст: Дарья Павлюкевич

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021
Материал из номера:
Ноябрь
Люди:
Дмитрий Озерков, Евгений Финкельштейн, Ирада Вовненко(Берг), Леонид Алексеев, Ирина Оганова, Евгения Мурашова, Дмитрий Воробьев, Ульяна Ким, Вадим Че, Алексей Миронов, Борис Белоцерковский, Екатерина Смольникова, Покрас Лампас, Мария Евневич, Полина Бондарева, Виктория Портфолио, Анастасия Шепелевич, Татьяна Полякова, Марина Краснова, Виталий Аксенов-Шабловский, Сергей Горошко, Антон Лиссов, Ольга Рузакова

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