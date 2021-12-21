Где завтракают Сергей Горошко, Покрас Лампас, Антон Лиссов и еще 20 фуди: любимые блюда в кафе и ресторанах Петербурга

2021 год изменил все, и это официально: теперь петербуржцы встают на час раньше, чтобы позавтракать в ресторанах. И порой от завтрака одного горожанина зависит, как пройдет запуск видеоплатформы для 40-миллионной аудитории или лекция студентов филфака СПбГУ. Куда сходить утром, рассказали знатоки — экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге 2021».
Мария Евневич
доцент СПбГУ и совладелица «Максидома»
Часто хожу в кафе Burger&Crab на Рубинштейна и беру их фирменный завтрак — это внушительная порция крабового мяса, печеных томатов, яиц и тостов. Самое достойное соотношение цены и качества, плюс панорамный вид на Пять углов! И не изменяю Pio Nero, у которых помимо канонического скрэмбла есть еще одно существенное преимущество — они открываются на полчаса раньше остальных.
Борис Белоцерковский
бизнесмен, владелец крупнейшей сети вендинговых автоматов Uvenco
Меня теперь часто можно встретить в новом кафе Aster: был уже 4 раза, и каждый завтрак вкуснее другого! У них чудесный бенедикт с лососем на ржаном кофейном хлебе и омлет с сулугуни и трюфелем. Ну и много лет хожу на завтраки в рестораны «Шаляпин» — и в дачный, и в городской. В Репине заказываю кашу из дикого риса и семян чиа, поддерживая идею здорового питания.
Ольга Рузакова
дизайнер, основательница бренда Cocoshnick
Если есть время, еду на Петроградку в ресторан VAKH. Его интерьер переносит на улицы старого Тбилиси, да и готовят здесь потрясающий завтрак по-грузински: в лодочке из теста подают бенедикт с лососем, копченым сулугуни и яйцом пашот. И знайте: я умею и люблю готовить, когда-то в далеком студенчестве даже работала поваром холодного цеха в «Двух палочках». На завтрак делаю сырники из рассыпчатого творога — я их настоящий адепт.
Марина Краснова
CEO ВКонтакте
С детства я привыкла есть утром сырники, их фантастически готовила мама! Теперь беру сырники в Arka — их подают с муссом крем-брюле и лимонным соусом (или домашней сметаной!). Люблю Arka еще и потому, что этот ресторан расположен на Большой Конюшенной недалеко от Дома Зингера, а еще там очень красиво — старинная лепнина, камин и зелень!
Покрас Лампас
художник-каллиграф
Как главный боул-addicted, советую поке с крабом, красной икрой и ореховым соусом у ребят в Gaijin на Среднем проспекте Васильевского острова! Это недооцененное место, которое не встретишь во всяких гастрономических гидах и рекомендациях. Там нет именитого шефа, но у них очень приятный дизайн и классные блюда. И они круто работают с сочетаниями вкусов!
Дмитрий Озерков
куратор отдела современного искусства в Эрмитаже и руководитель проекта «Эрмитаж 20/21»
Если появляется время на завтрак вне дома — например, на деловую встречу, предпочитаю Forno Bravo Centrale. Шакшуку они готовят прямо в красной дровяной печи. Но позавтракать мне удается не каждый день — чаще всего ограничиваюсь чашкой черного чая с молоком дома. Очень люблю, когда жена Аня с утра приносит круассаны с шоколадом из булочных Вольчека.
Екатерина Смольникова
основательница charityпроекта Play and Help
В Anna’s Secret Garden используют самые лучшие фермерские продукты: когда готовят томаты, аромат разносится по всему ресторану! Блюдо дополняют ореховым сыром и подают с кукурузными оладьями. Я часто готовлю дома — недавно придумала один сумасшедше вкусный рецепт: половинка батата, половинка цукини, немного фермерского творога, одно яйцо и ложка гречневой муки — все смешать и в вафельницу. Есть обязательно с авокадо!
Алексей Миронов
диджей, инспиратор группировки AVG
Как здорово, что Aster находится прямо под окнами моего дома! Ребята предлагают селекцию классных завтраков, а я жесткий фанат панкейков. Там они идеальные, в меру пышные с правильной «дозировкой» фруктов и крема. А бутерброды с икрой! Бриошь с уткой! Тост с артишоками и лангустинами! Настоящая драма заключается в том, что я сейчас отказался от всего мучного.
Вадим Че
дизайнер интерьеров, создатель бренда BAE by Che
Есть традиция: каждую субботу мы с друзьями ходим (нет, не в баню) в Le Moujik. Я люблю их круассаны — всегда свежие, мягкие. К классическому в пару беру нежнейший утиный риет или образцовый тартар! Оказывается, сложно найти в Петербурге место, где могут забронировать стол на компанию из 6 человек без проблем и внесения депозита, поэтому уже года два мы ходим в этот лояльный и дружественный ресторан-бистро на Фонтанке.
Леонид Алексеев
дизайнер, основатель бренда House of Leo
Есть один хороший, но совсем миниатюрный кофе-бар Pluk на Гражданской улице рядом с моим шоурумом. Заказываешь девушке у прилавка авокадо-тост с лососем, яйцом пашот и зеленым салатом и, кажется, она сама уходит его делать. Может быть мое мнение не популярно, но я думаю, что в Петербурге почти негде завтракать... Кто эти люди, кто ест бриошь со сладким кремом в 9 утра?
Ирада Берг
писательница и продюсер, автор проекта «Чтения со смыслом»
Если говорить о family favourite place, то это израильское бистро Saviv на Большой Конюшенной. Бываем там и утром, и в обед! Моя однозначная любовь навсегда — запеченная тыква с трюфелем.
Евгений Финкельштейн
бизнесмен, глава корпорации PMI
При выборе места для завтрака всегда руководствуюсь аппетитной подачей блюд — с «деликатесными» составляющими. В Probka люблю оладьи из цукини со сливочной страчателлой, к которым помимо привычных лосося, мортаделлы или ветчины можно добавить сезонный трюфель или черную икру.
Егор Чернов
архитектор
Я люблю начинать день с каши и свежевыжатых фруктовых соков, это традиция! В новом Aster овсянку варят на кокосовом молоке и добавляют клубнику, а в гречневую кашу — грибы и пармезан, выходит очень сытно. Обедаю я, кстати, в Gills — это ресторан той же команды. Там отличные роллы с опаленной креветкой в сливочной карамели, но то, за чем я туда хожу — лучший свет и самая интимная обстановка в Петербурге.
Виктория Портфолио
блогер
Уже года три наблюдаю устойчивый тренд на «утренний» набор из яйца пашот, авокадо и лосося. Он и мне еще не надоел! А иногда беру на завтрак в Grecco табуле с гранатом и грецким орехом. Если хочется, чтобы стол ломился от свежих овощей и феты, беру их фирменный мезе..
Дмитрий Воробьев
бизнесмен и девелопер, владелец компании Desino
Мне кажется, петербуржцы по утрам едят дома — по привычке или потому, что свой бюджет скорее израсходуют на ужин в ресторане. Но мой фаворит — бенедикт с лососем от шефа в Гранд Отеле Европа! Высокую стоимость они оправдывают безупречно качественным продуктом, вежливым персоналом и бокалом игристого каждому гостю.
Виталий Аксенов-Шабловский
коллекционер, создатель Bad Gallery
Иногда позволяю себе глазунью из яиц цесарки с черной икрой и бокалом шампанского в Il Lago dei Cigni. Это баловство, конечно, но весьма приятное! Единственные дни, когда я ем сразу после пробуждения, это субботние или воскресные бранчи. В городском «Шаляпине» предпочитаю яичницу — шкворчащую на чугунной сковородке с колбасой, правильно пожаренной картошкой и зеленью.
Евгения Мурашова
фотограф
В будни с утра пораньше хороши завтраки в «Пробке» на Добролюбова — это рядом с моей фотостудией. Мой выбор навсегда — их воздушные круассаны с заварным или фисташковым кремом и кофе кортадо. Начало выходного дня встречаю в «Саду» — за местным чиз-мадам на сливочной бриоши с трюфелем и грюйером я бы поехала и на другой конец Петербурга!
Анастасия Шепелевич
инфлюенсер, креативный директор B`atB concept store
Мне важно, чтобы завтраки накрывали позже обычного и чтобы заведение было dog-friendly. Супермэтч случился с Friends of Friends: они действительно умеют делать сырники! Их вкус украшается нежным кокосовым кремом и вареньем из вишни. Если хотите что-то более «зеленое», берите брокколи на подушке из орехового соуса с листьями шпината.
Ирина Оганова
искусствовед, писательница и блогер
Завтрак для меня — это всегда что-то очень скромное. Я редко по утрам ем вне дома, но встречи часто назначаю в «Ротонде» гостиницы «Астория». Если кофе, то в фарфоровой паре Императорского завода с кобальтовой сеткой, если яичница, то с видом на Исаакиевский собор!
Полина Бондарева
основательница школы Masters
Самое излюбленное место для завтрака — ресторан «Сад», особенно в дни, когда теплое солнце: можно сидеть на улице и смотреть на цветущие яблоневые деревья. На кухне готовят омлет как надо и не скупятся на краба! Из менее популярных мест отмечу Kroo Cafe. Обожаю сидеть недалеко от входа и поближе к выпечке из их собственной кондитерской. Кажется, только у них я встречала в меню ЗОЖ-ные котлеты из киноа — его сопровождают лососем.
Ульяна Ким
креативный директор «Приморского парка Победы», экс-организатор фестиваля «О да! Еда!»
Как по мне, завтраки — самый сексуальный и умиротворенный ритуал одновременно. Люблю кафе «Смена» — за огромный авокадо-тост с лососем, гуакамоле и сметанным кремом! Его изящно украшают свежим тархуном. В остальном я чаще выбираю «домашний ресторан» или встречи в рамках моего проекта kim brekkie club.
Татьяна Полякова
гуру этикета, соавтор инсташоу #teafortwo
Всем давно известно, что мои завтраки в Петербурге проходят исключительно на подоконнике номера 522 гостиницы «Астория». Уже 5 лет заказываю сырники с вареньем, выбираю чай только из своего багажа и пью его из костяных чашек с золотой цировкой ЛФЗ. Главный визави и любимый гость — величественный Исаакий за окном.
Текст: Дарья Павлюкевич
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