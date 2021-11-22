Где в Петербурге лучший плов и сосиска в тесте: ресторанные критики делятся своими слабостями

Когда хочется плова

«Плов № 1» на улице Моисеенко, где самаркандский плов делают по всей науке и всего один раз в день.

Когда хочется красивого свидания

Файн-дайнинг Recoltе от Duo Band и Bourgeois Bohemians братьев Гребенщиковых.

Когда хочется азартных игр

Пинбол-автоматы в заведениях Branch Garage и DogWalk Bar Саши Болтяна.

Когда хочется селедки

Абсолютная городская классика в «Заливе» на Некрасова, но, будь я селедочкой, хотела бы стать именно селедочкой на сморреброде в баре Redrum, когда вырасту.

Когда хочется почувствовать себя взрослым

Отправляйтесь на послеобеденный чай в «Ротонду» отеля «Астория», а затем на классический коктейль в Xander Bar в 4 Seasons или в «Лобби-бар заблудшего дракона».

Когда вы вышли из бани

Котлетка с пюре под хреновуху в перфекционистской рюмочной «Ипполит».

Когда хочется лучшую сосиску в тесте или тартин

В первом случае — «Пышки-пирожки» в Кузнечном переулке (там в них добавляют сыр!), во втором — ресторан Animals и кофейня «Подписные булочки».

Когда хочется классной атмосферы и напитков

Винный бар Utopist и аперитив в Tagliatella Сaffe. В любой непонятной ситуации Бар «Хроники»!