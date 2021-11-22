Где в Петербурге лучший плов и сосиска в тесте: ресторанные критики делятся своими слабостями

Куда идти за лучшей сосиской в тесте, в каком ресторане производят колу и правда, что «Балтийский чай» — это смесь водки и кокаина? Журналист и соавтор телеграм-канала о растительном питании Utroo Александр Иорданов составил утешительный ноябрьский гид напиткам, а Катя Суменкова — гастрожурналист, продюсер и диджей — набросала блиц-плейлист для самых разных жизненных ситуаций!
Самые духоподъемные напитки в Петербурге от Саши Иорданова
Кола в ресторане Eclipse
С детства обожаю колу и ничего не могу с этим поделать: приходится пополнять запасы чуть ли не ежедневно. Подумываю о том, чтобы устроиться на стажировку в ресторан Eclipse — просто чтобы выведать секрет их самодельной колы, которая, во-первых, на вкус чудо как хороша, а во-вторых, состоит из ингредиентов, что придутся по душе даже самому строгому диетологу: орех кола, неочищенный сахар мускавадо, крымский исcоп, душистый перец, лимон, имбирь и пихта.
Комбуча Symbiotica
Если не кола, то комбуча: кажется, лучшую из тех, что можно купить в супермаркете, делают ребята из AF Brew. Мой любимый сорт — Nordic с клюквой и можжевельником: что-то одновременно страшно родное и притом будто пришедшее из мира будущего. Примерно как если бы в детстве бабушка вместо дежурной сказки на ночь вдруг решила пересказать серию «Футурамы».
Коктейль «Без названия» в баре «Полторы комнаты»
Напиток без названия из арсенала фокусников бара «Полторы комнаты». Окажетесь там — просите безалкогольный коктейль на основе комбучи с содовой саган дайля с померанцем и медом. А дальше следите за руками: главная магия — в терпком аромате перца, возникающем благодаря особому спрею, который бармен распылит над бокалом при подаче, как заправский факир.
Dikiy Brut
Не удивлен, что идея возродить традиционный дикий квас пришла в голову именно петербургским бартендерам — Артуру Фролову и Антону Волобуеву. В северных широтах вообще принято дорожить (и пугать иностранцев) разными условно-съедобными диковинами. Вот у шведов есть сюрстрёмминг, у исландцев — хаукарль, у финнов — лакрица, а у нас теперь Dikiy Brut — буквально концентрат русской хтони в бутылке для шампанского.
Коктейль Floral в Xander
Терпеть не могу гендерные стереотипы: вроде того, что девушкам должны непременно нравиться цветы, а парням — машины. Сам, например, очень люблю цветы: а оказавшись в Xander обязательно закажу Floral — букет, только в виде коктейля — с лимонадом из лепестков роз, бузиной, ежевикой и соком лайма.
Ламбик в Sibaristica
Тромплёй не хуже граффити Джона Пью или японской 3D-рекламы с гигантским котиком в два этажа: если начать день в кофейне Sibaristica с бокала ламбика (очень классного!), сделанного на основе кофе, меда и вишневого пюре — можно поймать много сочувствующих, но больше завистливых взглядов.
«Балтийский чай» в баре «Хроники»
Есть легенда, что «балтийским чаем» в революционном Петрограде называли смесь из кокаина и водки, будто бы помогавшую матросам не спать сутками. Не знаю, правда или нет, но как пишущий редактор, которому тоже бывает приходится работать до глубокой ночи, смело рекомендую «балтийский чай» из бара «Хроники», после которого вполне можно добить лонгрид. Что ценно, в нем ни водки, ни кокаина — только клюква, тоник и ледяная крошка.
Вотеркефир в Animals
Набирающий популярность напиток, который, вопреки названию, не имеет с кефиром ничего общего. Вотеркефир скорее похож на освежающий лимонад с мягким ароматом и послевкусием. Лично мне больше других нравится тот, что ребята делают на ягодах и листьях смородины.
Ресторанный блиц-плейлист от Кати Суменковой
- Когда хочется плова
«Плов № 1» на улице Моисеенко, где самаркандский плов делают по всей науке и всего один раз в день.
- Когда хочется красивого свидания
Файн-дайнинг Recoltе от Duo Band и Bourgeois Bohemians братьев Гребенщиковых.
- Когда хочется азартных игр
Пинбол-автоматы в заведениях Branch Garage и DogWalk Bar Саши Болтяна.
- Когда хочется селедки
Абсолютная городская классика в «Заливе» на Некрасова, но, будь я селедочкой, хотела бы стать именно селедочкой на сморреброде в баре Redrum, когда вырасту.
- Когда хочется почувствовать себя взрослым
Отправляйтесь на послеобеденный чай в «Ротонду» отеля «Астория», а затем на классический коктейль в Xander Bar в 4 Seasons или в «Лобби-бар заблудшего дракона».
- Когда вы вышли из бани
Котлетка с пюре под хреновуху в перфекционистской рюмочной «Ипполит».
- Когда хочется лучшую сосиску в тесте или тартин
В первом случае — «Пышки-пирожки» в Кузнечном переулке (там в них добавляют сыр!), во втором — ресторан Animals и кофейня «Подписные булочки».
- Когда хочется классной атмосферы и напитков
Винный бар Utopist и аперитив в Tagliatella Сaffe. В любой непонятной ситуации Бар «Хроники»!
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