8 секретных ресторанов Петербурга: сдает гастропродюсер Алена Мельникова

Гастропродюсер

Маленькие, аутентичные, секретные рестораны и кафе, чьи названия передают из уст в уста — вот настоящая душа Петербурга. У меня иногда создается ощущение, что в городе где-то пятьдесят ресторанов, хотя на самом деле их более шести тысяч. Связано это в большей степени с тем, что в социальных сетях, телеграм-каналах и медиа мелькают одни и те же названия. Мои самые любимые «точки» скрываются от назойливых глаз и желудков, их названия бдительные соседи хранят в секрете и заметают геотеги, чтобы избежать аншлага.