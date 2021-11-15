8 секретных ресторанов Петербурга: сдает гастропродюсер Алена Мельникова

Домашний корейский ресторан, рамен во дворах Петроградки, аутентичная Италия и узбекское кафе с танцами живота! Продюсер великих гастрономических событий, идеолог ресторана Grecco и Mercado del Sol Алена Мельникова сдает «Собака.ru» свои заветные пароли и явки.
Марк Лапин и Алена Мельникова на церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 (Grecco выиграл в номинациях «Лучший новый ресторан» и «Лучшие новые завтраки»).
Алена Мельникова
Гастропродюсер
Маленькие, аутентичные, секретные рестораны и кафе, чьи названия передают из уст в уста — вот настоящая душа Петербурга. У меня иногда создается ощущение, что в городе где-то пятьдесят ресторанов, хотя на самом деле их более шести тысяч. Связано это в большей степени с тем, что в социальных сетях, телеграм-каналах и медиа мелькают одни и те же названия. Мои самые любимые «точки» скрываются от назойливых глаз и желудков, их названия бдительные соседи хранят в секрете и заметают геотеги, чтобы избежать аншлага.
Chez Jules, или просто «Жулек»
Гангутская, 16
За французским названием скрывается кафе-бистро, которое вполне себе можно было бы представить в Париже. Здесь все органично: и улица, и дом, и интерьер. Летом это идеальная терраса со столиками на тротуаре, зимой — уютная обитель. В «Жульке» кормят завтраками, пекут идеальный «наполеон», ради которого даже построили отдельное производство, режут классический тар-тар и наливают добротное вино.
RoseMary
Сытнинская, 14
Поговаривают, что сам ресторан принадлежит кому-то из рыботорговой отрасли, поэтому в меню отличный ассортимент всякого рода морепродуктов. Конечно, не «премиальная» Япония, но качественная, свежая рыба и по адекватным ценам. Ресторан работает довольно давно и популярен у жителей Петроградки и знатоков.
MemET & Pir
2-я Советская, 4Б
Турецкая кухня слабо представлена в Петербурге, ее отголоски можно найти в разных меню, но так, чтобы полноценно, как на турецком рынке — почти нигде не встречала. MemET — мясной ресторан с кебабами, чиг-кёфте и другими специалитетами, выверенными десертами и домашней пахлавой.
Il Milanese
Литейный, 7
Пожалуй, самая аутентичная траттория в центре города, где можно встретить чуть ли не все итальянское братство Петербурга. Примечательно, что и владелец, и шеф — итальянцы. Готовят домашнюю итальянскую еду — как принято говорить, «трушную».
«Омманэ»
Гороховая, 3а
Домашний корейский ресторан с большим количеством отзывов и высоким рейтингом на «гугле». Находится на Гороховой, недалеко от Адмиралтейства. Сюда нужно заходить компанией или семьей — чем больше народу, тем веселее и интереснее. Пробуйте топапы, пибимпапы и супы–чиге, к которым традиционно подадут рис и закуски.
Mashita
Каменноостровский, 38/96
Секретная раменная у метро «Петроградская», излюбленное место местных айтишников. Ее можно было бы и не приметить, но выдал хвост очереди, стоявшей у Mashita в обед. Несколько видов сетов и нажористые японские супы сильно полюбились местному населению.
Doppi
Бульвар Красных зорь, 8
Узбекский семейный ресторан. Doppi в переводе значит «тюбетейка» — в общем-то, можно догадаться по звучанию, то же самое с меню — гадать о плове с огромными кусками мяса или лагмане, когда упоминаешь узбекскую кухню, не надо: слова знакомые, звучат правильно. Там еще и танец живота каждые выходные. Нет, не шутка.
«Миндаль»
Английская наб., 26
Самый раскрученный из перечисленных. У меня, например, есть традиция — отмечать второй день после дня рождения с семьей в «Миндале». Марина Наумова — любимая грузинка, радушная хозяйка и эпатажный шеф. Эталонные хинкали и вкуснейшие хачапури, домашняя пахлава с грецким орехом и сорбет из граната с азотом. Эклектика, ставшая нашей классикой!
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