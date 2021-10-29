Завтрак с игристым и консервы из тунцового сердца: самое интересное в доставке из баров и ресторанов Петербурга

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут закрыты все рестораны, кафе и бары. Локдаун мы уже переживали, поэтому знаем, что рестораторы голодными нас не оставят! Кто-то адаптирует свое меню под готовую кулинарию и будет продавать провизию в импровизированных лавках, а кто-то запустит долгожданную доставку или откроет террасу. Рассказываем, что есть, куда ходить и где выпивать будем мы в ближайшую неделю!
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Saviv
Лавки
- Animals (ул. Некрасова, 60): тартин, датский хлеб, бриошь, сыры (свои!), баночки с намазками, фермерские продукты и готовая еда;
- «Мечтатели» (наб. Фонтанки, 11): к замороженным сырникам, которые в первый локдаун спасали завтраки петербуржцев, теперь добавились замороженные круассаны;
- Saviv (Б. Конюшенная, 9): знаменитые соленые лимоны, специи заатар, перцы чили, тахини, салями, а также наборы для приготовления израильских хитов дома — приправу, соуса для шакшуки и фалафель;
- Sea, Signora (Б. Морская, 30): рыбные деликатесы от старейшей итальянской семейной компании. Боттарга из икры тунца, кефали или рыбы-меч, гарум, консервы из тунцового сердца м сушеная домашняя паста;
- «Футура» (наб. Карповки, 5): винный бар превратится в магазин с фирменными булками, тартином, тушенкой и мясными деликатесами от Beefzavod;
- «Своя Комната» ( ул. Декабристов, 55): особый спешл — пряный тыквенный пирог, и заготовки: домашний песто, карамель и джем в маленьких баночках.
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Мечтатели»
Take away
- «Ноябрьские окна» в барах #perfectbarsteam («Полторы комнаты», «Цветочки», «Такты», Ultramen). В общем-то, можно без зазрения совести составить маршрут только по этим барам: в каждом из окошка угостят глинтвейном и ознакомят с нововведенным стритфудовским меню;
- «Мечтатели» (наб. Фонтанки, 11): даниши с ягодами и специальное прогулочное меню, состоящее из бургера, круассана или питы. Выбрать нужно только начинку: курица и острый майо, креветки и фисташковое песто, утка и терияки;
- Leila (Кожевенная линия, 34): на выходных будет открыта терраса с коктейлями от шеф-бармена «Дома Культур» Владимира Аринушкина;
- Jerome (Б. Морская, 25): панини из печи на основе теста для пиццы с прошутто или салями, какао из джандуйи, пицца в неаполитанском стиле;
- Flor (ул. Рубинштейна, 14): завтраки с горячими булочками весь день, паштейш де бакаляу и бразильская мокека со скидкой 20%;
- Bilbao (Суворовский пр., 17): бургеры с уткой, тосты с кальмаром и специальные сеты: суп эскуделья или порусальда с выпечкой по специальной цене;
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Mama Tuta и Probka (Зоологический пер., 2-4): все блюда и заготовки для их самостоятельного приготовления. Домашняя паста, рыба, мясо и легендарные мини-хинкали — все с видеорецептом.
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Sea, Signora
Ужины
- Сервис «A casa mia» от ресторана Sea, Signora: команда во главе с Антонио Фреза приготовит ужин на любой кухне. В «домашнем» меню — плато из живых морепродуктов, тартар из мраморной говядины с черной икрой, паста каламарата с омаром, тюрбо в белом вине, морской язык, ребра ягненка, а на десерт — креп сюзетт с апельсиновым ликером и цедрой;
- Chacha на канале Грибоедова, 8, работают в формате собранных ужинов для двоих. Домашнее грузинское вино, сациви, баклажаны по-тбилисски, оджахури, чашушули, шашлык и хачапури — все по очень демократичным ценам!
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Commons
Доставка, которую мы очень ждали!
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Commons (наб. канала Грибоедова, 39): Возвращение культовой хрустящей куры, с которой шеф Абрезов познакомил Петербург в первый локдаун. Самое дорогое комбо стоит 1350 руб. и рассчитано на двоих — полкило хрустящей курицы, 2 гарнира и 2 напитка на выбор;
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Self Edge Japanese (ул. Радищева, 34): доставка свежайшей рыбы (хамачи! креветка ботан!), сашими и нигири, роллы с черной треской и всех хитов ресторана;
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R14 (ул. Академика Павлова, 5): пицца из числа 50-ти лучших в Европе может оказаться на вашем столе (или на кровати, если не собирались выключать Netflix) прямо сейчас;
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Я/Мы Доставка от Paloma Cantina (Садовая ул., 8/7): уровень сервиса сохранился на прежнем уровне. Палома сэндвичи, тако и буррито доставлять до двери будут сами отцы-основатели;
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«Тени» (Кирочная ул., 47): отдельное меню от Виктора Гусева: ньокки с брокколи, ростбиф с карамельной тыквой, крем-суп из квашеной капусты с уткой и креветкой, телячьи щечки с кремом из цветной капусты и рикоттой;
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Charlie (наб. канала Грибоедова, 54): Breakfast Box (1900 руб.) – это завтраки на две персоны в подарочной коробке. Наполнение можно выбрать самим, а комплиментом, как и всегда, игристое!
- Duoband: командир ресторанов Harvest, Duo, Duo Asia, Tartar и Recolte объявил о возможном возвращении Sushi By Duo. Следим с замиранием сердца! А пока заказываем доставку из всех перечисленных заведений.
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