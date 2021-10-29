Завтрак с игристым и консервы из тунцового сердца: самое интересное в доставке из баров и ресторанов Петербурга

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут закрыты все рестораны, кафе и бары. Локдаун мы уже переживали, поэтому знаем, что рестораторы голодными нас не оставят! Кто-то адаптирует свое меню под готовую кулинарию и будет продавать провизию в импровизированных лавках, а кто-то запустит долгожданную доставку или откроет террасу. Рассказываем, что есть, куда ходить и где выпивать будем мы в ближайшую неделю!