С халвой, мисо-карамелью или банановым сорбетом: 6 лучших френч-тостов в Петербурге

Если бы мы писали сочинение на тему завтраков, кульминацией явно был бы френч-тост, а протагонистами — шефы, которые изящнее всего его преподносят! Рассказываем в каких ресторанах Петербурга сладкое блюдо подают с халвой и на безглютеновой бриоши и заодно знакомим с номинантами нашей ресторанной «Что Где Есть в Петербурге» — 2021.
С ванильным мороженым в Oggi
Френч-тост, который, собственно и задал на них гипертренд. Дмитрий Блинов пропитал бриошь молоком и желтком, обжарил до карамельной корочки и подал с ванильным мороженым и соленой карамелью — и всё, город пропал: за год похожим блюдом обзаведутся чуть ли не все рестораны Петербурга.
|наб. Адмиралтейского канала, 2т
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С халвой в Saviv
Своему френч-тосту Антонио Фреза сообщил фирменный ближневосточный колорит корицей и халвой. Первую кладет в молоко с яйцом, чтобы вымочить в них бриошь, из второй делает мороженое. Как аппетитно оно тает, когда оказывается на теплом, запеченном до хрустящей корочки тосте!
|Б. Конюшенная ул., 9
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С киви в Atelier Tapas & bar
Ганаш из бельгийского шоколада, сироп из пряной тыквы, киви, домашний соус из облепихи, лепестки миндаля, джем из черной смородины — и это еще не все топинги этого френч-тоста. Бриошь прогревают в хоспере на сливочном масле, после чего собирают все ингредиенты на тосте.
|Лахтинская ул., 8
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С мисо-карамелью в бистро «Футура»
Хайповое блюдо у городских главпекарей, разумеется, на собственной бриоши — пышной и румяной. Подается с еще одним фирменным трейдмарком — гипнотической сладко-соленой мисо-карамелью. Плюс сезонные фрукты и ягоды (летом — с клубникой!) и домашнее сливочное мороженое.
|Набережная Карповки, д.5
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С соленой карамелью в ресторане «Сад»
Этот френч-тост справедливо находится в меню завтраков — после настолько богатой сладости сытно будет чуть ли не до вечера. Сливочная бриошь пропитывается медом и специями, обжаривается на топленом масле и подается с пломбиром, соленой карамелью и тертым орехом пекан.
|Б. Зеленина ул, 23А
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С арахисовым ганашем в Bio My Bio
Френч-тосты обычно страшно далеки от ПП, но Игорю Гришечкину удалось их к ЗОЖ приблизить максимально — сделать, как и всё в Bio My Bio, без сахара, глютена и лактозы. Теплая безглютеновая бриошь у него идет в сочетании с веганским банановым сорбетом, арахисовым кремом и сублимированными ягодами.
|Вознесенский проспект, 6
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