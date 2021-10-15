С халвой, мисо-карамелью или банановым сорбетом: 6 лучших френч-тостов в Петербурге

Если бы мы писали сочинение на тему завтраков, кульминацией явно был бы френч-тост, а протагонистами — шефы, которые изящнее всего его преподносят! Рассказываем в каких ресторанах Петербурга сладкое блюдо подают с халвой и на безглютеновой бриоши и заодно знакомим с номинантами нашей ресторанной «Что Где Есть в Петербурге» — 2021.