8 лучших сидроделов Ленинградской области

Олег Андреев

Andreev CIDERWORKS

Настоящая рок-звезда сидроделия Олег Андреев делает сидры и пуаре в шампанском стиле, и они не только идеально вписываются в винные карты, но и сами по себе— сенсация. На Moscow Cider Days в 2021 году выиграли в трех номинациях: лучшие полусухой, фруктовый и пуаре, а сама Andreev Ciderworks, по отзывам в соцсети ценителей крафта Untappd, возглавила рейтинг сидроделен не только в России, но и в мире.