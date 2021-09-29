8 лучших сидроделов Ленинградской области

Ответственно заявляем: Ленинградская область — российская Астурия, не меньше! Токсовский, царскосельский или выборгский ценят не только у нас, но и на международных фестивалях, а на экскурсии по местным сидродельням съезжаются туристы со всей страны. Знакомьтесь с номинантами нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 в категории «Лучший сидродел».
Станислав Юров
Jokikyla Cider Makers
Суперлокальная сидрерия в деревне Большой Бор делает сидры только из яблок окрестного выборгского терруара, экспериментирует — настаивает его в бочке из-под бурбона или прикладывает к бутылке набор для глинтвейна — и проводит ежегодный Йокикюльский микрофестиваль сидра, для которого Юров построил гостевой дом.
Алексей Белецкий
«Токсовская сидрерия»
Именно Алексей в 2013 году одним из первых сделал локальный сидр — сухой, кислый, прямого отжима и из местных яблок: попав с ним на международные фестивали, Белецкий впервые прославил наш яблочный апелласьон. Начав с 5 яблонь, сидрерия выросла до сотен тысяч литров, а спасать яблоки с командой ездят все желающие как на праздник.
Олег Андреев
Andreev CIDERWORKS
Настоящая рок-звезда сидроделия Олег Андреев делает сидры и пуаре в шампанском стиле, и они не только идеально вписываются в винные карты, но и сами по себе— сенсация. На Moscow Cider Days в 2021 году выиграли в трех номинациях: лучшие полусухой, фруктовый и пуаре, а сама Andreev Ciderworks, по отзывам в соцсети ценителей крафта Untappd, возглавила рейтинг сидроделен не только в России, но и в мире.
Дмитрий и Анастасия Пожарские
«Царскосельская сидрерия»
Молодая семейная пара сидроделов из Пушкина производство разместила на базе отдыха (чтобы всегда работать в отличном настроении!) и все делает своими руками — от сбора яблок в садах Ленобласти до наклеивания этикеток на своем дерзком сидре — терпком и с яркой кислинкой только сорванного с дерева дикого яблока.
Валерий Пшеницын и Николай Выставкин
CIDRE’RHINO
Производство сидра и вина для Валерия и Николая было хобби, пока в 2020 году не начало складываться в совместный бизнес. Первый же их сидр (только дикие яблоки со старых яблонь Северо-Запада!) на всероссийском фестивале Moscow Cider Days в 2021 году при жесточайшей конкуренции среди тихих сортов сразу попал на 6 место.
Александр Курганов и Сергей Гордеев
Derevo Cider House
Начав когда-то с домашнего сидра из яблок с родительской дачи, в 2019 году Александр и Сергей добрались до серебряной медали на крупнейшем в мире конкурсе сидра и перри Glintcap в США, в 2020-м до бронзы на Балтийском конкурсе сидра в Риге, а в 2021-м до победы на Moscow Cider Days в самой важной группе сухих сортов.
Александр Шиманов
«Русская Нормандия»
Ученик Фредерика Вьеяра, руководителя Департамента сидра и кальвадоса Французской сельскохозяйственной академии, с 2016 года с семьей выращивает собственный сад (21 сорт! 13000 деревьев!) на площади в 22 га, а сидр «Русской Нормандии» одним из первых среди местных и крафтовых добрался не только в бары, но и в розницу.
Дмитрий Тихомиров
Bullevie Cidre
Сам Дмитрий — ученик гуру сидроделия Питера Митчелла, и ставить свое производство он тоже привлек международное светило Этьена Дюпонта. Сейчас Bullevie — cамая большая и коммерчески успешная сидрерия Северо-Запада: 15 сортов, 12 га собственных яблонево-грушевых садов в Лужском районе и цель выйти на 800000 бутылок в год.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«Что где есть в Петербурге» — 2021:
бренды «Индилайт» и «Озёрка»
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