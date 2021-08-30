10 блюд (и коктейлей!) с дыней в барах и ресторанах Петербурга

Вечный спор: «арбуз или дыня», мы не взялись разрешить, поэтому собрали мини-гиды и по тому, и по другому. Редакция «Собака.ru» собрала десяток блюд и коктейлей (!) с дыней в кафе, барах и ресторанах Петербурга.
Tsunami bar
Этим летом открытое пространство во дворе Лиговского стало местом паломничества блогеров всех мастей. Еще бы! Пухлые суши и симпатичные коктейли лучше получаются на фото на фоне расписанных цветных стен, зелени и деревянной террасы. К примеру, летний спешл-микс на основе клубничного джина, пюре из спелой дыни и меда с алоэ.
|Лиговский пр., 39
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Commons
Мы уже устали считать сколько раз за два года ресторан Антона Абрезова становился главным гастрономическим ньюсмейкером. Из последнего — фестиваль Farm to Table, объединяющий заведения города и небольших локальных производителей (и организованный командой Commons). Но однозначный ньюсмейкер обновления меню объявляем блюдо из брокколи, дыни, ореха пекан с соусом из анчоусов.
|наб. канала Грибоедова, 39
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La Salumeria
Свежеоткрывшийся сайд-проект «Прошуттерии» в Озерном переулке кормит посетителей Василеостровского рынка итальянскими деликатесами: несколько видов пармской ветчины, коппа, мортаделла, брезаолла и салями упаковывают с собой и сервируют целыми наборами на доски. Настоящую парму при вас же нарезают и сервируют вместе со сладкой дыней.
|Большой пр. В.О., 16
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«Фартук»
Тартар из форели летом уже дважды сменил лицо: первый был приправлен черемшой, фермерской фетой и капустой шпиц (на фото), а сейчас в вечернем меню кафе значится сезонная дыня.
|ул. Рубинштейна, 15-17
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All Seasons
План до конца лета: в очередной раз изумиться подачам в All Seasons! Тем более, что сезонная дыня здесь в двух исполнениях — сытном и десертном. Тартар из лосося сопровождают ферментированной дыней и эспумой из шампанского, а в веганском десерте сочетают дынный сорбет с огурцом в тархуновом маринаде и кремом из зеленого горошка.
|Большая Морская ул., 34
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R14
Если еще не поздравили ресторан с попаданием в итальянский рейтинг 50 Top Pizza (45 место) или, что хуже, вообще еще не пробовали пиццу Арама Мнацаканова, то появился еще один повод — сезонное обновление меню. Любимое классическое сочетание пармской ветчины, оливкового масла и дыни — маст ит!
|ул. Академика Павлова, 5
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Bilbao
Новая коктейльная карта Виталия Северинова полнится по-настоящему летним напитком. Помимо аллюзии на сверхпопулярный в жару «Аперол Спритц», здесь еще августовская дыня, испанский вермут, горький аперитив и красная мята.
|Суворовский пр., 17
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WöD
Спрятанный во дворе небольшой бар по соседству с рестораном «Тепло» миксует дынные дольки (со шкуркой!), халуми-гриль, спаржу, зелень и немного клубники.
|Большая Морская ул., 45
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Munhell
Ресторан старинной пивоварни в качестве гастрономической пары к своим главным пивным специалитетам подает тонкие слайсы прошутто с мягкой спелой дыней.
|Комендантский пр., 42
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