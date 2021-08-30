10 блюд (и коктейлей!) с дыней в барах и ресторанах Петербурга

План до конца лета: в очередной раз изумиться подачам в All Seasons! Тем более, что сезонная дыня здесь в двух исполнениях — сытном и десертном. Тартар из лосося сопровождают ферментированной дыней и эспумой из шампанского, а в веганском десерте сочетают дынный сорбет с огурцом в тархуновом маринаде и кремом из зеленого горошка.

Большая Морская ул., 34

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