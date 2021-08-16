Цветы цукини, цесарка и песто из смородинового листа: Что Где Есть на фестивале FARM TO TABLE 2021

Сет-меню от Олеси Дробот состоит из рулета из огурца и стебля сельдерея с домашним сыром, говядины с песто из смородинового листа, с грибами и кейлом и профитролей с заварным кремом из укропа и вареньем из ревеня (2000 руб.) — «Семейная Экоферма», Beefstory, «Жили-растили».

наб. реки Мойки, 84

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