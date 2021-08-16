Цветы цукини, цесарка и песто из смородинового листа: Что Где Есть на фестивале FARM TO TABLE 2021

В Петербурге стартовал гастрономический фестиваль FARM TO TABLE 2021, который объединяет небольшие фермерские хозяйства и шеф-поваров! Рассказываем, где в городе есть фермерских бычков, уток и цыплят.
Большой фермерский ужин от 6-ти шефов
19 августа в «Гребешках» можно будет попробовать блюда из фермерских продуктов от шеф-поваров Петербурга. Готовить призваны: Артём Гребенщиков (Bourgeois Bohemians), Никита Сечин (Merula), Станислав Левохо («Банщики»), Руслан Закиров (Kuznya), Антон Абрезов (Commons) и Павел Богрянов (Grebeshki bistro&shop).
В меню:
- помидоры с русским песто;
- кабачковая икра с цветком цукини и домашней лепёшкой;
- утиная печёнка с копчёной свёклой, осётр с печёным пореем, зелёным горошком и луковым бульоном;
- томлёный кролик с морковью, лисичками и горчичным соусом;
- Малина, помидор и тёмный шоколад.
harvest
Цветные томаты от «Фермы Болотова» (овощи из Тульской области) с трюфелем и пармезаном (800 руб.).
|пр. Добролюбова, 11
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Meal
Утка BBQ с морковью и чёрным чесноком (620 руб.) от шеф-повара Павла Демина и фермы «Жили Растили».
|Литейный пр., 17-19
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Saro
Буррата от «Первой итальянской сыроварни» с клубникой от «Фермы Болотова» и свежими томатами (650 руб.).
|наб. Адмирала Лазарева, 22
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tureckiy
Буррата с арбузом и томатами (590 руб.) из продуктов от фермы «Медовое»
|ул. Некрасова, 1/38
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Red. Steak&wine
- Рагу из кролика от «Экоферма Семейная» с бататом, тыквой, сельдереем, фенхелем и пряными травами (580 руб.)
- Утиная ножка конфи с ризотто из тыквы (650 руб.). Утка выращена на птичьей ферме «Хутор Барышево» на реке Вуокса.
- Пирог с цесаркой и брокколи (560 руб.). Птица от фермерскго хозяйства НКС в Выборгском районе (доставляют домой в день производства!).
|ул. Ленина, 9
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Recolte
- Салат латук с сорбетом из укропа и томатной водой (650 руб.) — блюдо, приготовленное из продуктов от фермы «Лето Хутор»;
- Утиная грудка со свеклой, капустой кейл, черешней (950 руб.) при участии конюшни и фермы «Белая Русь».
|пр. Добролюбова, 11
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Paloma Cantina
От шефа Алексея Ермакова и хозяйств «Белая Русь» и «Экоферма Семейная» Алексея Ермакова кесадилья с цветами цукини и сальсой пико-де-гайо из измельченных томатов, белого лука и чили (450 руб.).
|Садовая ул., 8/7
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Commons
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Брокколини с соусом из анчоусов, дыней и орехом пекан (550 руб.) — «Эколомна»
-
Утиная грудка со сливой, молодой свеклой и соусом из вишни (850 руб.) — «Хутор Барышево»
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Фермерский бычок с соусом Моле и молодой морковью (1790 руб.) — «Экоферма Семейная», Beefstory, «Белая Русь»
|наб. канала Грибоедова, 39
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ossu
Кабачок от «Белой Руси» темпура с розмарином (200 руб.)
|ул. Некрасова, 21
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Merula
- Фермерские овощи с козьим сыром и фруктовым демиглясом (480 руб.) при участии продуктов от «Ранчо Рикон» (Лужский район) и ИП Гулин;
- Фермерский цыпленок с картофельным гратеном и соусом жу (650 руб.) — ИП Амичба;
- Черничный тарт (380 руб.)— ИП Гулин.
|Невский пр., 47
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KUZNYAHOUSE
- Сладкие томаты от «Фермы Болотова», копченая фета, гранат и юдзу (450 руб.);
- Молодая морковь на гриле, горгонзола, пекан, кленовый соус (420 руб.) — ИП Гулин;
- Фермерский цыпленок из печи с луковым бульоном (790 руб.) — «Дом вкуса».
|наб. Адмиралтейского канала, 2А
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Hunt
Блюдо из томатов, страчателлы из сыроварни «Флагман и черешни (450 руб.).
|ул. Рубинштейна, 13
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Grebeshki bistro&shop
Баклажан запечённый на углях с дзадзыки и травами (550 руб.), приготовленный из продуктов от фермы «Лето Хутор».
|Арсенальная наб., 1
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Gills
- Фета темпура с томатами и вишневым терияки (490 руб.) — «Поместье Кондратьевых»
- Утка с печеным молодым картофелем (650 руб.) — «Хутор Барышево», «Белая Русь»
- Макрель мини морковью и соусом из маракуйи (690 руб.) — «Белая Русь»
|Казанская ул., 8-10
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«ЕМ»
Сет-меню от Олеси Дробот состоит из рулета из огурца и стебля сельдерея с домашним сыром, говядины с песто из смородинового листа, с грибами и кейлом и профитролей с заварным кремом из укропа и вареньем из ревеня (2000 руб.) — «Семейная Экоферма», Beefstory, «Жили-растили».
|наб. реки Мойки, 84
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Bilbao
- Бульон из цесарки с молодыми овощами и пирог с уткой (650 руб.);
- Паштет из фермерской утки с красной смородиной и огурцом (500 руб.);
- Утиные крылья в кленовом сиропе с попкорном из гречи (650 руб.).
В ресторане баскской кухни работают с фермами «Белая Русь», «Хутор Барышево», «Рикон Ранч».
|Суворовский пр., 17
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Charlie
- Тост с хрустящей бурратой муссом из ряженки и манго клубникой и базиликом (430 руб.);
- Страчателла с тыквенными семечками мисо, соусом унаги и вялеными черри (410 руб.);
- Тартар из говядины с муссом из тунца (580 руб.);
- Томленый барашек в квасе с копченой перловкой и сеном из порея (670 руб.);
- Язычки ягненка со сливочным кремом из батата, маринованным фенхелем, соусом медовый демиглас и кремом из печеного перца (680 руб.).
Сделано из продуктов от фермы «Муслим», ООО «Флагман»
|наб. канала Грибоедова, 54
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«Банщики»
- Утиная грудка с нектаринами, базиликом и соусом из лаванды (1190 руб.) — «Хутор Барышево»
- Вырезка из телятины с овощами (890 руб.) — «Белая Русь»
|Дегтярная ул., 1А
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«Блок»
Ферма «Хутор Барышево» помогла создать блюдо из цыпленка с фенхелем, абрикосом и соусом карри (680 руб.) и голубцы с уткой, сморчками и чёрной смородиной (950 руб.).
|Потёмкинская ул., 4
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«Мойка 3»
- Салат с кейлом, лисичками, артишоками и пармезаном (570 руб.) — «Жили Растили»;
- Омлет с лисичками, сливочным сыром и летним чёрным трюфелем (560 руб.);
- Скрембл с лососем и авокадо (480 руб.);
- Бифштекс с яйцом и картошкой фри (540 руб.).
Все — «Поместье Кондратьевых».
|наб. реки Мойки, 3
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«Тени»
- Мини-свекла со структурированным желтком, монастырским сыром и квашенным фундуком (430 руб.) — «Белая Русь»;
- Домашний хлеб с фермерскими томатами и жареной рикоттой (340 руб.) — «Ферма Болотовых»;
- Монастырские сыры с пергой и морошковым вареньем (510 руб.) — Свято-Благовещенская Никандрова пустынь.
|Кирочная ул., 47
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«ФУТУРА бистро»
- Утиная грудка с молодой свеклой и кремом из сельдерея (690 руб.) — «Белая Русь»;
- Зобная железа с картофельным пюре (590 руб.) — «Белая Русь»;
- Лосось с томатами, крыжовником и кейлом (690 руб.) — «Жили Растили».
|наб. Pеки Карповки, 5
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Animals
Томаты, смородина, травы (490 руб.) — все со своей (!) фермы.
|ул. Некрасова, 60
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