18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть

Цветы цукини, цесарка и песто из смородинового листа: Что Где Есть на фестивале FARM TO TABLE 2021

В Петербурге стартовал гастрономический фестиваль FARM TO TABLE 2021, который объединяет небольшие фермерские хозяйства и шеф-поваров! Рассказываем, где в городе есть фермерских бычков, уток и цыплят.

Большой фермерский ужин от 6-ти шефов 

19 августа в «Гребешках» можно будет попробовать блюда из фермерских продуктов от шеф-поваров Петербурга. Готовить призваны: Артём Гребенщиков (Bourgeois Bohemians), Никита Сечин (Merula), Станислав Левохо («Банщики»), Руслан Закиров (Kuznya), Антон Абрезов (Commons) и Павел Богрянов (Grebeshki bistro&shop).

В меню:

  • помидоры с русским песто;
  • кабачковая икра с цветком цукини и домашней лепёшкой;
  • утиная печёнка с копчёной свёклой, осётр с печёным пореем, зелёным горошком и луковым бульоном;
  • томлёный кролик с морковью, лисичками и горчичным соусом;
  • Малина, помидор и тёмный шоколад.

harvest 

Цветные томаты от «Фермы Болотова» (овощи из Тульской области) с трюфелем и пармезаном (800 руб.). 

пр. Добролюбова, 11
Узнать подробнее
   

Meal

Утка BBQ с морковью и чёрным чесноком (620 руб.) от шеф-повара Павла Демина и фермы «Жили Растили».

Литейный пр., 17-19
Узнать подробнее
   

Saro

Буррата от «Первой итальянской сыроварни» с клубникой от «Фермы Болотова» и свежими томатами (650 руб.).

наб. Адмирала Лазарева, 22
Узнать подробнее
   

tureckiy

Буррата с арбузом и томатами (590 руб.) из продуктов от фермы «Медовое»

ул. Некрасова, 1/38
Узнать подробнее
   

Red. Steak&wine

  • Рагу из кролика

  • Утка с пюре из батата

  • Пирог из цесарки

 

ул. Ленина, 9
Узнать подробнее
   

Recolte

  • Утиная грудка со свеклой

  • Салат латук с сорбетом из укропа

  • Салат латук с сорбетом из укропа и томатной водой (650 руб.) — блюдо, приготовленное из продуктов от фермы «Лето Хутор»;
  • Утиная грудка со свеклой, капустой кейл, черешней (950 руб.) при участии конюшни и фермы «Белая Русь».
пр. Добролюбова, 11
Узнать подробнее
   

Paloma Cantina

От шефа Алексея Ермакова и хозяйств «Белая Русь» и «Экоферма Семейная» Алексея Ермакова кесадилья с цветами цукини и сальсой пико-де-гайо из измельченных томатов, белого лука и чили (450 руб.).

Садовая ул., 8/7
Узнать подробнее
   

Commons

  • Брокколини, соус из анчоусов, дыня и орех пекан

  • Фермерский бычок, соус Моле и молодая морковь 

  • Утиная грудка, слива, молодая свекла и соус из вишни 

наб. канала Грибоедова, 39
Узнать подробнее
   

ossu

Кабачок от «Белой Руси» темпура с розмарином (200 руб.)

ул. Некрасова, 21
Узнать подробнее
   

Merula

  • Фермерские овощи с козьим сыром и фруктовым демиглясом (480 руб.) при участии продуктов от «Ранчо Рикон» (Лужский район) и ИП Гулин;
  • Фермерский цыпленок с картофельным гратеном и соусом жу (650 руб.) — ИП Амичба;
  • Черничный тарт (380 руб.)— ИП Гулин.
Невский пр., 47
Узнать подробнее
   

KUZNYAHOUSE

  • Сладкие томаты от «Фермы Болотова», копченая фета, гранат и юдзу (450 руб.);
  • Молодая морковь на гриле, горгонзола, пекан, кленовый соус (420 руб.) — ИП Гулин;
  • Фермерский цыпленок из печи с луковым бульоном (790 руб.) — «Дом вкуса».
наб. Адмиралтейского канала, 2А
Узнать подробнее
   

Hunt

Блюдо из томатов, страчателлы из сыроварни «Флагман и черешни (450 руб.).

ул. Рубинштейна, 13
Узнать подробнее
   

Grebeshki bistro&shop

Баклажан запечённый на углях с дзадзыки и травами (550 руб.), приготовленный из продуктов от фермы «Лето Хутор».

Арсенальная наб., 1
Узнать подробнее
   

Gills

Казанская ул., 8-10
Узнать подробнее
   

«ЕМ»

Сет-меню от Олеси Дробот состоит из рулета из огурца и стебля сельдерея с домашним сыром, говядины с песто из смородинового листа, с грибами и кейлом и профитролей с заварным кремом из укропа и вареньем из ревеня (2000 руб.) — «Семейная Экоферма», Beefstory, «Жили-растили».

наб. реки Мойки, 84
Узнать подробнее
   

Bilbao

  • Бульон из цесарки с молодыми овощами и пирог с уткой (650 руб.);
  • Паштет из фермерской утки с красной смородиной и огурцом (500 руб.);
  • Утиные крылья в кленовом сиропе с попкорном из гречи (650 руб.).

В ресторане баскской кухни работают с фермами «Белая Русь», «Хутор Барышево», «Рикон Ранч».

Суворовский пр., 17
Узнать подробнее
   

Charlie 

  • Тост с хрустящей бурратой муссом из ряженки и манго клубникой и базиликом (430 руб.);
  • Страчателла с тыквенными семечками мисо, соусом унаги и вялеными черри (410 руб.);
  • Тартар из говядины с муссом из тунца (580 руб.);
  • Томленый барашек в квасе с копченой перловкой и сеном из порея (670 руб.);
  • Язычки ягненка со сливочным кремом из батата, маринованным фенхелем, соусом медовый демиглас и кремом из печеного перца (680 руб.).

Сделано из продуктов от фермы «Муслим», ООО «Флагман»

наб. канала Грибоедова, 54
Узнать подробнее
   

«Банщики»

Дегтярная ул., 1А
Узнать подробнее
   

«Блок»

Ферма «Хутор Барышево» помогла создать блюдо из цыпленка с фенхелем, абрикосом и соусом карри (680 руб.) и голубцы с уткой, сморчками и чёрной смородиной (950 руб.).

Потёмкинская ул., 4
Узнать подробнее
   

«Мойка 3»

  • Салат с кейлом, лисичками, артишоками и пармезаном (570 руб.) — «Жили Растили»;
  • Омлет с лисичками, сливочным сыром и летним чёрным трюфелем (560 руб.);
  • Скрембл с лососем и авокадо (480 руб.);
  • Бифштекс с яйцом и картошкой фри (540 руб.).

Все — «Поместье Кондратьевых».

наб. реки Мойки, 3
Узнать подробнее
   

«Тени»

Кирочная ул., 47
Узнать подробнее
   

«ФУТУРА бистро»

  • Утиная грудка с молодой свеклой и кремом из сельдерея (690 руб.) — «Белая Русь»;
  • Зобная железа с картофельным пюре (590 руб.) — «Белая Русь»;
  • Лосось с томатами, крыжовником и кейлом (690 руб.) — «Жили Растили».
наб. Pеки Карповки, 5
Узнать подробнее
   

Animals

Томаты, смородина, травы (490 руб.)  — все со своей (!) фермы.

ул. Некрасова, 60
Узнать подробнее
   
Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты